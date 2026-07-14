台中勤美誠品大升級！200坪SPARKiT潮流選物空間，陳冠希咖啡超過20個新品牌進駐。

台中勤美誠品大升級！200坪SPARKiT潮流選物空間開幕，編輯鄭亦庭表示：陳冠希咖啡CAFEAO、全台首家adidas FUTURE OF STYLE形象店等超過20個品牌同步進駐。

台中勤美誠品大升級！勤美生活創新推出全新自有品牌為核心的勤美SPARKiT概念空間，集結來自台灣、日本、韓國、香港及越南等超過80家品牌，把國內外潮流品牌都搬來台中勤美，包含陳冠希咖啡品牌「CAFEAO」百貨首店，以及全台首家「adidas FUTURE OF STYLE」實驗先鋒系列指定販售形象店等，超過20個全新品牌一次進駐，通通都在勤美誠品，讓台中人逛街多一個新去處。



▲台中勤美誠品升級！勤美生活全新自創品牌「SPARKiT」進駐勤美誠品B2，打造200坪選物基地集結超過60個國內外設計品牌。( 照片提供 勤美誠品、攝影_楊承)



▲台中勤美誠品引進陳冠希主理潮流咖啡CAFEAO、全台首家「adidas FUTURE OF STYLE」等。(照片由 勤美 誠品綠園道提供、攝影：楊承。)





台中勤美誠品THE GROUND 醞釀之地打破常規百貨配置

▲台中勤美誠品搭乘手扶梯化身為一段觀影體驗，將 LED 牆面轉化為一扇持續開啟窗。(照片由 勤美 誠品綠園道提供、攝影：楊承。)





台中勤美全新品牌SPARKiT打造200坪選物基地

▲勤美誠品THE GROUND 醞釀之地打破常見的百貨商場配置，運用金屬與木質的模組化陳列。(照片由 勤美 誠品綠園道提供、攝影：楊承。)





陳冠希咖啡領軍超過20個品牌進駐台中勤美誠品

▲勤美誠品B2迎來高8.8公尺的大型數位藝術牆《未來伸展台》，讓虛擬 Model 穿著館內品牌的當季時裝。(照片由 勤美 誠品綠園道提供、攝影：楊承。)



▲台中勤美誠品引進超過20個品牌打造全新樓層，多家全台首發、獨家品牌進駐。(照片由 勤美 誠品綠園道提供、攝影：楊承。)





勤美誠品THE GROUND 醞釀之地開幕週末限定派對

▲勤美誠品THE GROUND 醞釀之地開幕！週末限定派對Coffee RAVE × Silent Disco。(照片由 勤美 誠品綠園道提供、攝影：楊承。)



▲洗手間動態指標小人與空間完美結合，成為近期最吸睛的潮流打卡熱點。( 照片提供 勤美誠品、攝影_楊承。)





2026勤美誠品THE GROUND 醞釀之地

Coffee RAVE × Silent Disco

台中勤美誠品醞釀之地開幕進駐品牌一覽

台中美食新開店也要吃

本次勤美誠品打破常見的百貨商場配置，把超過三分之一的空間留給策展、體驗活動，不再只是單純的逛街，變成一個人與文化交流的空間，整個「THE GROUND 醞釀之地」空以「一場自由穿搭的 RAVE 派對」為命題地板特別選用花蓮0403地震板，中島天空則有航空母艦造型燈，由原有金屬風管改製，200盞自製「飛艦」燈點亮整個空間，更在空間節點配置電子螢幕， 打造虛實並存的奇想空間。為實踐「THE GROUND」核心主張，勤美生活創新親自打造全新品牌SPARKiT，在台中勤美誠品B2的200坪空間，首波集結超過60個跨國品牌，由自營選物店、小眾設計N(9)uf、NAMESAKE、PROTOTYP等快閃店組成，SPARKiT引入融合音樂藝術的ANOWHEREMAN、法國飾品JUSTINE CLENQUET；N(9)uf則帶來街頭幽默的STRESSMAMA、舒適版型的1dyLL，配合7月重新開幕，推出「矛盾穿搭」主題企劃，探討服裝如何被重新組合與搭配。除了勤美SPARKiT潮流選物外，更引進超過20個品牌打造全新樓層，多家全台首發、獨家品牌進駐，包括陳冠希潮流咖啡CAFEAO首度進駐百貨、全台首家adidas FUTURE OF STYLE實驗先鋒運動系列形象店、韓國街頭設計師品牌 NOMANUAL也全台獨家進駐、高級時裝NAMESAKE NFC全台獨家快閃等，此外，中部獨家越南小眾品牌 N(9)uf、韓國必逛Wiggle Wiggle、中部最高規格的 ABC MART GS最新店型，通通都在台中勤美誠品一次逛個過癮。台中勤美這次開幕活動特別與台南電子音樂基地「44 Bit Records 四四拍」跨界合作，「醞釀之地」在指定週末下午於B2舉辦Coffee RAVE × Silent Disco派對，以咖啡因取代酒精，集結台灣指標DJ陣容輪番登場，包含林貓王、H@WARD、FTK、Melting99等，只要是美生活會員使用會員點數即可預約，也能憑當日館內發票現場報名。地點：勤美誠品B2(臺中市西區民龍里公益路68號)活動時間：15:00 - 17:00報名方式：勤美生活會員優先報名1、勤美生活APP扣100點，即可獲得派對參加資格，活動當日再加贈潮流派對禮包乙份。活動當日現場報名入場。2、憑當日館內不限金額發票，至勤美誠品B2F活動報到處，即可入場。7/18(六) KX7/19(日) Debbie With an 'S'8/1(六) MJ8/2(日) KITrust8/15(六) Melting998/16(日) Public Property PrincessCAFEAO：勤美初登場、首次進駐百貨SPARKiT：勤美初登場、全台獨家adidas FUTURE OFSTYLE 系列指定販售店：勤美初登場、全台首發Nonspace：勤美初登場N(9)uf：勤美初登場、中部獨家vacanza × CENE：首家複合概念示範店、獨家店型ABC MART GS：最新店型、中部最高規對標日本NAMESAKE NFC：POP UP快閃、全台獨家、新品首發Wiggle Wiggle：勤美初登場、中部獨家MINISO：勤美初登場、最美店型、中部獨家Lionmango：勤美初登場．中部獨家旗艦Grace Gift：最新店型．中部獨家旗艦fwee：最新店型、中部獨家旗艦OLENS：中部獨家旗艦、體驗專區KANGOL：勤美初登場JEANASIS：勤美初登場、最新店型KlassiC.：勤美初登場、最新店型TOYSELECTLOVFEEPlain me

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