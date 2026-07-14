台中勤美誠品大升級！200坪SPARKiT潮流選物空間，陳冠希咖啡超過20個新品牌進駐。

台中勤美誠品大升級！200坪SPARKiT潮流選物空間開幕，編輯鄭亦庭表示：陳冠希咖啡CAFEAO、全台首家adidas FUTURE OF STYLE形象店等超過20個品牌同步進駐。
台中勤美誠品大升級！勤美生活創新推出全新自有品牌為核心的勤美SPARKiT概念空間，集結來自台灣、日本、韓國、香港及越南等超過80家品牌，把國內外潮流品牌都搬來台中勤美，包含陳冠希咖啡品牌「CAFEAO」百貨首店，以及全台首家「adidas FUTURE OF STYLE」實驗先鋒系列指定販售形象店等，超過20個全新品牌一次進駐，通通都在勤美誠品，讓台中人逛街多一個新去處。
台中勤美誠品THE GROUND 醞釀之地打破常規百貨配置本次勤美誠品打破常見的百貨商場配置，把超過三分之一的空間留給策展、體驗活動，不再只是單純的逛街，變成一個人與文化交流的空間，整個「THE GROUND 醞釀之地」空以「一場自由穿搭的 RAVE 派對」為命題地板特別選用花蓮0403地震板，中島天空則有航空母艦造型燈，由原有金屬風管改製，200盞自製「飛艦」燈點亮整個空間，更在空間節點配置電子螢幕， 打造虛實並存的奇想空間。
台中勤美全新品牌SPARKiT打造200坪選物基地為實踐「THE GROUND」核心主張，勤美生活創新親自打造全新品牌SPARKiT，在台中勤美誠品B2的200坪空間，首波集結超過60個跨國品牌，由自營選物店、小眾設計N(9)uf、NAMESAKE、PROTOTYP等快閃店組成，SPARKiT引入融合音樂藝術的ANOWHEREMAN、法國飾品JUSTINE CLENQUET；N(9)uf則帶來街頭幽默的STRESSMAMA、舒適版型的1dyLL，配合7月重新開幕，推出「矛盾穿搭」主題企劃，探討服裝如何被重新組合與搭配。
陳冠希咖啡領軍超過20個品牌進駐台中勤美誠品除了勤美SPARKiT潮流選物外，更引進超過20個品牌打造全新樓層，多家全台首發、獨家品牌進駐，包括陳冠希潮流咖啡CAFEAO首度進駐百貨、全台首家adidas FUTURE OF STYLE實驗先鋒運動系列形象店、韓國街頭設計師品牌 NOMANUAL也全台獨家進駐、高級時裝NAMESAKE NFC全台獨家快閃等，此外，中部獨家越南小眾品牌 N(9)uf、韓國必逛Wiggle Wiggle、中部最高規格的 ABC MART GS最新店型，通通都在台中勤美誠品一次逛個過癮。
勤美誠品THE GROUND 醞釀之地開幕週末限定派對台中勤美這次開幕活動特別與台南電子音樂基地「44 Bit Records 四四拍」跨界合作，「醞釀之地」在指定週末下午於B2舉辦Coffee RAVE × Silent Disco派對，以咖啡因取代酒精，集結台灣指標DJ陣容輪番登場，包含林貓王、H@WARD、FTK、Melting99等，只要是美生活會員使用會員點數即可預約，也能憑當日館內發票現場報名。
2026勤美誠品THE GROUND 醞釀之地地點：勤美誠品B2(臺中市西區民龍里公益路68號)
Coffee RAVE × Silent Disco活動時間：15:00 - 17:00
報名方式：勤美生活會員優先報名
1、勤美生活APP扣100點，即可獲得派對參加資格，活動當日再加贈潮流派對禮包乙份。活動當日現場報名入場。
2、憑當日館內不限金額發票，至勤美誠品B2F活動報到處，即可入場。
7/18(六) KX
7/19(日) Debbie With an 'S'
8/1(六) MJ
8/2(日) KITrust
8/15(六) Melting99
8/16(日) Public Property Princess
台中勤美誠品醞釀之地開幕進駐品牌一覽CAFEAO：勤美初登場、首次進駐百貨
SPARKiT：勤美初登場、全台獨家
adidas FUTURE OFSTYLE 系列指定販售店：勤美初登場、全台首發
Nonspace：勤美初登場
N(9)uf：勤美初登場、中部獨家
vacanza × CENE：首家複合概念示範店、獨家店型
ABC MART GS：最新店型、中部最高規對標日本
NAMESAKE NFC：POP UP快閃、全台獨家、新品首發
Wiggle Wiggle：勤美初登場、中部獨家
MINISO：勤美初登場、最美店型、中部獨家
Lionmango：勤美初登場．中部獨家旗艦
Grace Gift：最新店型．中部獨家旗艦
fwee：最新店型、中部獨家旗艦
OLENS：中部獨家旗艦、體驗專區
KANGOL：勤美初登場
JEANASIS：勤美初登場、最新店型
KlassiC.：勤美初登場、最新店型
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台中美食新開店也要吃
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