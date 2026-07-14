4款CoCo買一送一！蜜桃映烏龍一杯35元喝，珍珠拿鐵也有買一送一。

CoCo都可買一送一要喝！連新品蜜桃映烏龍、脆上激推職人拿鐵都有。編輯 鄭雅之 表示，有買一送一哪次不喝啦！

炎熱的夏天就是要喝冰涼的飲料才過癮，人氣手搖飲品牌CoCo都可這回在周三好友日推出超狂的限定優惠，不僅有最新的蜜桃映烏龍買一送一，連上班族最愛的職人拿鐵系列也同步祭出買一送一，讓飲料控可以用甜甜的銅板價輕鬆消暑，這次的活動透過線上平台領取優惠券就能輕鬆訂購，無論是喜歡清爽果茶還是濃郁咖啡的人都能一口氣滿足。



▲CoCo都可「生椰職人拿鐵」香醇咖啡與濃郁椰奶完美融合，是夏日上班族必喝的現磨咖啡提神首選。





CoCo蜜桃映烏龍消暑新選擇

悶熱的午後最需要來一杯清爽的果茶解解渴，這款剛上市就擁有高人氣的CoCo蜜桃映烏龍，完美結合了香甜的蜜桃果香與清爽的烏龍茶韻，喝起來清甜微酸又非常消暑，在周三活動當天直接享買一送一，等於兩杯大杯只要70元，甜度與冰量都可以依照自己的喜好做調整，真的非常適合跟辦公室同事一起揪團喝一杯，趕走上班的疲憊感。



▲CoCo都可人氣爆款新品蜜桃映烏龍，清甜蜜桃果香搭配輕烏龍茶韻，消暑解渴的粉嫩色系果茶極具網美感。





職人拿鐵系列買一送一

除了清爽的果茶之外，這次CoCo加碼的指定咖啡活動更讓咖啡控大讚，不論是搭配招牌Q彈粉角、經典珍珠或是濃郁生椰的職人拿鐵系列，通通享有同價位買一送一的提神優惠，兩杯現折下來只要75元，現磨的香醇咖啡搭配豐富的配料，讓咖啡不只是提神工具，更多了手搖飲的嚼感趣味，無論是早晨醒腦或是熬夜追劇都能擁有滿滿續航力。



▲CoCo都可珍珠職人拿鐵買一送一，經典Q彈珍珠搭配現磨拿鐵，滿足手搖控最愛的嚼感與咖啡續航力。

CoCo都可 買一送一優惠

活動日期：2026年7月15日00點00分起開放線上領券預訂，數量有限，售完為止。

活動門市：全台門市，商場門市與部分門市無販售該品項，實際請以各門市供應為主。

活動平台：透過LINE線上點購。

優惠內容：

蜜桃映烏龍大杯買一送一，兩杯優惠價70元，每人可領兩張券，優惠恕不併用。

粉角職人拿鐵、珍珠職人拿鐵、生椰職人拿鐵14oz同價位買一送一，兩杯優惠價75元。





夏天就要是喝飲料新品！

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