2026台灣米其林必比登146間名單公開！一人黃金雞湯 台南羊肉湯13間新上榜搶吃。

2026台灣米其林必比登名單出爐，編輯 鄭雅之 表示，今年新入選店家高達八成主打在地傳統小吃與客家風味，展現台灣街頭美食平價多元的生命力，非常值得饕客收藏。

2026台灣米其林必比登推介名單正式公佈！今年米其林神祕評審員再度發威，率先於今日曝光最新年度的2026台灣米其林必比登推介美食，這次全台北、新北、新竹、台中、台南和高雄等地總共有 146 個店家成功入選，台北 37 間、台南 30 間、台中 23 間、高雄 21 間、新北市 18 間、新竹縣 10 間、新竹市 7 間，其中新名單有超過八成都是主打台灣在地美食，讓大家能用輕鬆的價錢吃到米其林必比登美食，感受滿滿的在地飲食文化。



▲最新發布的2026台灣米其林指南必比登推介名單，全台共有146間店鋪入選，其中包含13家全新進榜的平價美食，展現台灣豐富多元的餐飲生命力。

▲廣受老饕喜愛的南機場夜市擁有多家入選2026台灣米其林必比登的經典平價小吃，是台北體驗在地街頭美食與傳統夜市文化的必訪聖地。





2026台北必比登新進榜四大推介

台北地區這次強勢新增 4 家實力派名單，像是「青嬌」主打慢火熬煮的濃郁招牌黃金雞燉湯，配上上海青香菜飯簡直是人間美味，「開囍」則用細火慢燉的台式滷肉與紅燒控肉，帶給食客滿滿的古早味幸福感，想要換換口味的人，「武田咖哩」融合日式高湯與豐富香料的咖哩醬絕對能讓人連扒好幾碗飯，最後還有老店翻新的「有有 1969」，招牌百花油條包裹滿滿海味雙漿，酸甜開胃超級下飯。



▲台北老店翻新的「有有1969」入選2026台灣米其林必比登，招牌滷肉飯選用豬頸肉慢燉，香氣迷人，搭配古早味烘蛋，展現經典台式熱炒的獨特魅力。





2026臺北米其林必比登推介 入選餐廳

雞家莊（長春路）

青嬌（新入選）

鍾家原上海生煎包

雲川水月

大橋頭老牌筒仔米糕（延平北路）

鼎泰豐（信義路）

杭州小籠湯包（大安）

小酌之家

雄記蔥抓餅

黃記魯肉飯

隱食家（雙城街）

人和園

金賞軒

老山東牛肉家常麵店

小小樹食（大安路）

賣麵炎仔

雙月食品（青島東路）

開囍（新入選）

胖塔可

番紅花印度美饌

祥和蔬食（中正）

心潮飯店

軟食力

蘇來傳

松竹園

巷子龍家常菜

天下三絕

武田咖哩（新入選）

醉楓園小館

無名推車燒餅

小王煮瓜

吾旺再季

一甲子餐飲

有有1969（新入選）

源芳刈包

▲台北新入選2026台灣米其林必比登推薦的「青嬌」以慢火熬煮6小時的招牌黃金雞燉湯聞名，湯頭搭配山藥與鮮甜蔬菜，入口即化，是饕客暖心首選。





2026新北必比登在地經典好味道

新北市這次有 3 家厲害的店鋪新上榜，像是「阿爸的客家菜」用自家日曬醃漬的鳳梨醬清蒸鮮魚，帶出多層次的酸甜醇厚風味，而「北鴨鴨肉羹」在傳統灶檯旁販售薄切土番鴨肉羹，湯頭甘甜溫潤，還有「碧潭橋頭鵝肉」提供招牌煙燻鵝肉，肉質柔嫩多汁，此外還有再度蟬聯推薦的超人氣甜品「阿爸の芋圓」，其招牌蔗片冰加上滿滿芋泥芋圓，絕對是飯後最完美的甜蜜結尾。



▲再度蟬聯入選2026台灣米其林必比登推薦的新北超人氣甜品「阿爸の芋圓」，其招牌蔗片冰鋪滿特製芋泥與彈牙芋圓，是老饕極力推薦的平價消暑美食。





2026新北市米其林必比登推介 入選餐廳

阿爸の芋圓

阿爸的客家菜（新入選）

北鴨鴨肉羹（新入選）

碧潭橋頭鵝肉（新入選）

大碗公當歸羊肉

店小二（大同北路）

客家小館

光興腿庫

珍品餐飲坊

賴岡山羊肉

三姐妹農家樂

山東小館

上好雞肉

宋朝

超人鱸魚

蔡家牛肉麵

葉家藥燉排骨

永和佳香豆漿

▲新北市2026台灣米其林必比登新榜名單「北鴨鴨肉羹」，除了招牌鴨肉羹外，這碗鋪滿手切鴨肉與香酥油蔥的鴨肉飯，更是老饕口耳相傳的必吃隱藏版美食。





2026新竹必比登創新蔬食客家新入選

新竹縣這次迎來 2 家新入選的驚喜，其中最特別的莫過於從台北移師新竹縣並在 2025 年重新開幕的「季風」，這家店打破傳統將菜單全面轉型，改用全蔬食料理來重新闡述客家飲食文化，主廚甚至將颱風過後的時事感觸融入創作，像是芋頭九層塔苦茶油這道菜，就是把傳統客家芋頭九層塔湯加以改良，選用苗栗檳榔心芋製成細緻泥狀，再以苦茶油與九層塔增添香氣，手法讓人耳目一新。



▲新竹縣新入選2026台灣米其林必比登推薦的「季風」，打破傳統將菜單轉型，以精緻的蔬食料理完美闡述經典客家飲食文化，是蔬食老饕不可錯過的創意美食。





2026新竹縣米其林必比登推介 入選餐廳

ㄤ咕麵

春嬌粄條

鴻金食堂

季風（新入選）

晌午粄食

善菓堂

首烏廚EAT

唐草園

鄒記菜包（中正路）

一哥炊粉（新入選）

2026新竹市米其林必比登推介 入選餐廳

貓的堅持

東門米粉攤

菜園

禾日香（民族路）

九添福牛肉麵館

弄味小廚

原味鴨肉麵

▲新竹縣新入選2026台灣米其林必比登的「一哥炊粉」，招牌炊粉口感細緻彈牙，再搭配一碗湯頭清甜、貢丸紮實的手工貢丸湯，是在地人最愛的傳統滋味。





2026台中必比登在地老饕清單

台中這次由「東沐。食在」全新進榜，這家小店主打當日現做的家常鴨肉料理，淋上特製紅油蒜味醬汁的乾拌麵用料實在，每一口都富有層次感，另外同樣在西區模範街的「好菜」也是老饕的愛店，招牌的牛菲力與宮保雞丁香氣十足，而以質感新台菜著稱的「馨苑」則提供時髦溫馨的用餐氛圍，一個人也能輕鬆享用精緻的台式簡餐，這幾家都是台中不容錯過的高評價美食。



▲蟬聯多年榮譽的台中在地美食「阿坤麵」入選2026台灣米其林必比登，招牌乾麵淋上特色甜辣醬，搭配爽脆豆芽菜，是體驗道地台中古早味早餐的必訪小吃。





2026臺中米其林必比登推介 入選餐廳

阿坤麵

繡球

范記金之園（中區）

東沐。食在（新入選）

鳳記鵝肉老店

富鼎旺（中區）

富狀元豬腳

富貴亭

曙光居

可口牛肉麵

好菜（西區）

功夫上海手工魚丸

老士官擀麵

裡小樓

羅家古早味（南屯）

醉月樓

夜間部爌肉飯

牛稼莊

上海未名麵點

彭城堂

滬舍餘味（南屯）

馨苑（西區）

台中肉員

▲台中中區老字號「上海未名麵點」再次入選2026台灣米其林必比登，招牌排骨麵的排骨厚實大塊且滷汁入味，是饕客指名必吃的經典平價麵食。





2026台南必比登老字號小吃入選

美食之都台南這次不負眾望新增 3 家老味道，傳承至第三代的「咩灣裡羊肉店」從 1962 年開業至今，每天都用新鮮配送的溫體羊熬煮 5 小時，打造出溫潤甘甜的招牌山羊鍋，「詹記」則融合傳統飯桌仔文化，由魚販第二代老闆現撈現做，招牌鱸魚蛤蜊鮮魚湯必喝，還有創立於 1942 年的「竹記冬菜鴨」，選用屏東內埔的溫體鴨做出煙燻與原味鴨肉，搭配甘醇鹹香的冬粉非常滿足。



▲台南2026台灣米其林必比登推薦「咩灣裡羊肉店」，選用新鮮配送的溫體羊，慢火熬煮出溫潤甘甜的招牌山羊肉湯，肉質軟嫩、香氣撲鼻。





2026臺南米其林必比登推介 入選餐廳

阿星鹹粥

阿文米粿

阿興虱目魚

阿美飯店

咩灣裡羊肉店（新入選）

詹記（新入選）

田媽媽 長盈海味屋

誠實鍋燒意麵

大勇街無名鹹粥

添厚

福泰飯桌第三代

好農家米糕

西羅殿牛肉湯

黃家蝦捲

吃麵吧

開元紅燒土魠魚羮

蓮霧腳羊肉湯

落成米糕

無名羊肉湯

博仁堂

三好一公道當歸鴨

尚好吃牛肉湯

鮮蒸蝦仁肉圓

小公園擔仔麵

謝掌櫃

葉家小卷米粉

葉桑生炒鴨肉焿

一味品

八寶彬圓仔惠（國華街）

竹記冬菜鴨（新入選）

▲台南飯桌仔文化代表「詹記」新入選2026台灣米其林必比登，現點現做的招牌魚湯加入鱸魚骨、蛤蜊與當季鮮魚片，呈現極致甘甜的道地海味。





2026高雄港都必比登推介美食

高雄的必比登名單同樣亮眼，像是「前金肉燥飯」與「橋仔頭黃家肉燥飯」都用肥而不膩的肉燥征服無數挑剔的胃，想吃台菜則有提供精緻小炒的「貳哥食堂」，以及深受長輩喜愛的「昭明海產家庭料理」，而無肉不歡的讀者更不能錯過「牛老大涮牛肉」，每日新鮮現切的溫體牛涮入甘甜高湯中，肉質鮮嫩無比，配上一碗招牌肉燥飯，就是最經典的港都深夜美食饗宴。



▲「弘記肉燥飯舖」榮獲2026台灣米其林必比登肯定，招牌肉燥飯滷汁香濃且肥而不膩，搭配半熟蛋拌入飯中，是高雄老饕激推的道地港都小吃。(圖片來源：部落客 小虎食夢網)





2026高雄米其林必比登推介 入選餐廳

北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）

菜粽李

昭明海產家庭料理

春蘭割包

前金肉燥飯

橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）

貳哥食堂

侯記鴨肉飯

秀明豬心冬粉

湖東牛肉館

弘記肉燥飯舖

阿香的廚房

舊市羊肉（岡山）

良佳豬腳

廖記米糕

米院子油飯

牛老大涮牛肉（自強二路）

小燉食室

泰元

楊寶寶蒸餃（朝明路）

永筵小館

▲「楊寶寶蒸餃」再度蟬聯2026台灣米其林必比登推介，現點現蒸的蒸餃外皮Q彈且肉汁鮮甜，是到訪高雄必嚐的平價排隊美食。(圖片來源：部落客 快樂雲)





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