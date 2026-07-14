2026台灣米其林必比登146間名單公開！一人黃金雞湯 台南羊肉湯13間新上榜搶吃。

2026台灣米其林必比登名單出爐，編輯 鄭雅之 表示，今年新入選店家高達八成主打在地傳統小吃與客家風味，展現台灣街頭美食平價多元的生命力，非常值得饕客收藏。
2026台灣米其林必比登推介名單正式公佈！今年米其林神祕評審員再度發威，率先於今日曝光最新年度的2026台灣米其林必比登推介美食，這次全台北、新北、新竹、台中、台南和高雄等地總共有 146 個店家成功入選，台北 37 間、台南 30 間、台中 23 間、高雄 21 間、新北市 18 間、新竹縣 10 間、新竹市 7 間，其中新名單有超過八成都是主打台灣在地美食，讓大家能用輕鬆的價錢吃到米其林必比登美食，感受滿滿的在地飲食文化。
2026台北必比登新進榜四大推介
台北地區這次強勢新增 4 家實力派名單，像是「青嬌」主打慢火熬煮的濃郁招牌黃金雞燉湯，配上上海青香菜飯簡直是人間美味，「開囍」則用細火慢燉的台式滷肉與紅燒控肉，帶給食客滿滿的古早味幸福感，想要換換口味的人，「武田咖哩」融合日式高湯與豐富香料的咖哩醬絕對能讓人連扒好幾碗飯，最後還有老店翻新的「有有 1969」，招牌百花油條包裹滿滿海味雙漿，酸甜開胃超級下飯。
2026臺北米其林必比登推介 入選餐廳
- 雞家莊（長春路）
- 青嬌（新入選）
- 鍾家原上海生煎包
- 雲川水月
- 大橋頭老牌筒仔米糕（延平北路）
- 鼎泰豐（信義路）
- 杭州小籠湯包（大安）
- 小酌之家
- 雄記蔥抓餅
- 黃記魯肉飯
- 隱食家（雙城街）
- 人和園
- 金賞軒
- 老山東牛肉家常麵店
- 小小樹食（大安路）
- 賣麵炎仔
- 雙月食品（青島東路）
- 開囍（新入選）
- 胖塔可
- 番紅花印度美饌
- 祥和蔬食（中正）
- 心潮飯店
- 軟食力
- 蘇來傳
- 松竹園
- 巷子龍家常菜
- 天下三絕
- 武田咖哩（新入選）
- 醉楓園小館
- 無名推車燒餅
- 小王煮瓜
- 吾旺再季
- 一甲子餐飲
- 有有1969（新入選）
- 源芳刈包
2026新北必比登在地經典好味道
新北市這次有 3 家厲害的店鋪新上榜，像是「阿爸的客家菜」用自家日曬醃漬的鳳梨醬清蒸鮮魚，帶出多層次的酸甜醇厚風味，而「北鴨鴨肉羹」在傳統灶檯旁販售薄切土番鴨肉羹，湯頭甘甜溫潤，還有「碧潭橋頭鵝肉」提供招牌煙燻鵝肉，肉質柔嫩多汁，此外還有再度蟬聯推薦的超人氣甜品「阿爸の芋圓」，其招牌蔗片冰加上滿滿芋泥芋圓，絕對是飯後最完美的甜蜜結尾。
2026新北市米其林必比登推介 入選餐廳
- 阿爸の芋圓
- 阿爸的客家菜（新入選）
- 北鴨鴨肉羹（新入選）
- 碧潭橋頭鵝肉（新入選）
- 大碗公當歸羊肉
- 店小二（大同北路）
- 客家小館
- 光興腿庫
- 珍品餐飲坊
- 賴岡山羊肉
- 三姐妹農家樂
- 山東小館
- 上好雞肉
- 宋朝
- 超人鱸魚
- 蔡家牛肉麵
- 葉家藥燉排骨
- 永和佳香豆漿
2026新竹必比登創新蔬食客家新入選
新竹縣這次迎來 2 家新入選的驚喜，其中最特別的莫過於從台北移師新竹縣並在 2025 年重新開幕的「季風」，這家店打破傳統將菜單全面轉型，改用全蔬食料理來重新闡述客家飲食文化，主廚甚至將颱風過後的時事感觸融入創作，像是芋頭九層塔苦茶油這道菜，就是把傳統客家芋頭九層塔湯加以改良，選用苗栗檳榔心芋製成細緻泥狀，再以苦茶油與九層塔增添香氣，手法讓人耳目一新。
2026新竹縣米其林必比登推介 入選餐廳
- ㄤ咕麵
- 春嬌粄條
- 鴻金食堂
- 季風（新入選）
- 晌午粄食
- 善菓堂
- 首烏廚EAT
- 唐草園
- 鄒記菜包（中正路）
- 一哥炊粉（新入選）
2026新竹市米其林必比登推介 入選餐廳
- 貓的堅持
- 東門米粉攤
- 菜園
- 禾日香（民族路）
- 九添福牛肉麵館
- 弄味小廚
- 原味鴨肉麵
2026台中必比登在地老饕清單
台中這次由「東沐。食在」全新進榜，這家小店主打當日現做的家常鴨肉料理，淋上特製紅油蒜味醬汁的乾拌麵用料實在，每一口都富有層次感，另外同樣在西區模範街的「好菜」也是老饕的愛店，招牌的牛菲力與宮保雞丁香氣十足，而以質感新台菜著稱的「馨苑」則提供時髦溫馨的用餐氛圍，一個人也能輕鬆享用精緻的台式簡餐，這幾家都是台中不容錯過的高評價美食。
2026臺中米其林必比登推介 入選餐廳
- 阿坤麵
- 繡球
- 范記金之園（中區）
- 東沐。食在（新入選）
- 鳳記鵝肉老店
- 富鼎旺（中區）
- 富狀元豬腳
- 富貴亭
- 曙光居
- 可口牛肉麵
- 好菜（西區）
- 功夫上海手工魚丸
- 老士官擀麵
- 裡小樓
- 羅家古早味（南屯）
- 醉月樓
- 夜間部爌肉飯
- 牛稼莊
- 上海未名麵點
- 彭城堂
- 滬舍餘味（南屯）
- 馨苑（西區）
- 台中肉員
2026台南必比登老字號小吃入選
美食之都台南這次不負眾望新增 3 家老味道，傳承至第三代的「咩灣裡羊肉店」從 1962 年開業至今，每天都用新鮮配送的溫體羊熬煮 5 小時，打造出溫潤甘甜的招牌山羊鍋，「詹記」則融合傳統飯桌仔文化，由魚販第二代老闆現撈現做，招牌鱸魚蛤蜊鮮魚湯必喝，還有創立於 1942 年的「竹記冬菜鴨」，選用屏東內埔的溫體鴨做出煙燻與原味鴨肉，搭配甘醇鹹香的冬粉非常滿足。
2026臺南米其林必比登推介 入選餐廳
- 阿星鹹粥
- 阿文米粿
- 阿興虱目魚
- 阿美飯店
- 咩灣裡羊肉店（新入選）
- 詹記（新入選）
- 田媽媽 長盈海味屋
- 誠實鍋燒意麵
- 大勇街無名鹹粥
- 添厚
- 福泰飯桌第三代
- 好農家米糕
- 西羅殿牛肉湯
- 黃家蝦捲
- 吃麵吧
- 開元紅燒土魠魚羮
- 蓮霧腳羊肉湯
- 落成米糕
- 無名羊肉湯
- 博仁堂
- 三好一公道當歸鴨
- 尚好吃牛肉湯
- 鮮蒸蝦仁肉圓
- 小公園擔仔麵
- 謝掌櫃
- 葉家小卷米粉
- 葉桑生炒鴨肉焿
- 一味品
- 八寶彬圓仔惠（國華街）
- 竹記冬菜鴨（新入選）
2026高雄港都必比登推介美食
高雄的必比登名單同樣亮眼，像是「前金肉燥飯」與「橋仔頭黃家肉燥飯」都用肥而不膩的肉燥征服無數挑剔的胃，想吃台菜則有提供精緻小炒的「貳哥食堂」，以及深受長輩喜愛的「昭明海產家庭料理」，而無肉不歡的讀者更不能錯過「牛老大涮牛肉」，每日新鮮現切的溫體牛涮入甘甜高湯中，肉質鮮嫩無比，配上一碗招牌肉燥飯，就是最經典的港都深夜美食饗宴。
2026高雄米其林必比登推介 入選餐廳
- 北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）
- 菜粽李
- 昭明海產家庭料理
- 春蘭割包
- 前金肉燥飯
- 橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）
- 貳哥食堂
- 侯記鴨肉飯
- 秀明豬心冬粉
- 湖東牛肉館
- 弘記肉燥飯舖
- 阿香的廚房
- 舊市羊肉（岡山）
- 良佳豬腳
- 廖記米糕
- 米院子油飯
- 牛老大涮牛肉（自強二路）
- 小燉食室
- 泰元
- 楊寶寶蒸餃（朝明路）
- 永筵小館
台北米其林美食加碼推薦！
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