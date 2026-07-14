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2026台灣米其林必比登146間名單公開！一人黃金雞湯 台南羊肉湯13間新上榜搶吃。

2026台灣米其林必比登推介台北必比登台中必比登台南必比登
2026-07-14 12:28文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之圖片提供:2026臺灣米其林必比登、各店家
編輯 鄭雅之

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2026台灣米其林必比登名單出爐，編輯 鄭雅之 表示，今年新入選店家高達八成主打在地傳統小吃與客家風味，展現台灣街頭美食平價多元的生命力，非常值得饕客收藏。

2026台灣米其林必比登推介名單正式公佈！今年米其林神祕評審員再度發威，率先於今日曝光最新年度的2026台灣米其林必比登推介美食，這次全台北、新北、新竹、台中、台南和高雄等地總共有 146 個店家成功入選，台北 37 間、台南 30 間、台中 23 間、高雄 21 間、新北市 18 間、新竹縣 10 間、新竹市 7 間，其中新名單有超過八成都是主打台灣在地美食，讓大家能用輕鬆的價錢吃到米其林必比登美食，感受滿滿的在地飲食文化。

▲最新發布的2026台灣米其林指南必比登推介名單，全台共有146間店鋪入選，其中包含13家全新進榜的平價美食，展現台灣豐富多元的餐飲生命力。
▲最新發布的2026台灣米其林指南必比登推介名單，全台共有146間店鋪入選，其中包含13家全新進榜的平價美食，展現台灣豐富多元的餐飲生命力。
▲廣受老饕喜愛的南機場夜市擁有多家入選2026台灣米其林必比登的經典平價小吃，是台北體驗在地街頭美食與傳統夜市文化的必訪聖地。
▲廣受老饕喜愛的南機場夜市擁有多家入選2026台灣米其林必比登的經典平價小吃，是台北體驗在地街頭美食與傳統夜市文化的必訪聖地。

2026台北必比登新進榜四大推介

台北地區這次強勢新增 4 家實力派名單，像是「青嬌」主打慢火熬煮的濃郁招牌黃金雞燉湯，配上上海青香菜飯簡直是人間美味，「開囍」則用細火慢燉的台式滷肉與紅燒控肉，帶給食客滿滿的古早味幸福感，想要換換口味的人，「武田咖哩」融合日式高湯與豐富香料的咖哩醬絕對能讓人連扒好幾碗飯，最後還有老店翻新的「有有 1969」，招牌百花油條包裹滿滿海味雙漿，酸甜開胃超級下飯。

▲台北老店翻新的「有有1969」入選2026台灣米其林必比登，招牌滷肉飯選用豬頸肉慢燉，香氣迷人，搭配古早味烘蛋，展現經典台式熱炒的獨特魅力。
▲台北老店翻新的「有有1969」入選2026台灣米其林必比登，招牌滷肉飯選用豬頸肉慢燉，香氣迷人，搭配古早味烘蛋，展現經典台式熱炒的獨特魅力。

2026臺北米其林必比登推介 入選餐廳

  • 雞家莊（長春路）
  • 青嬌（新入選）
  • 鍾家原上海生煎包
  • 雲川水月
  • 大橋頭老牌筒仔米糕（延平北路）
  • 鼎泰豐（信義路）
  • 杭州小籠湯包（大安）
  • 小酌之家
  • 雄記蔥抓餅
  • 黃記魯肉飯
  • 隱食家（雙城街）
  • 人和園
  • 金賞軒
  • 老山東牛肉家常麵店
  • 小小樹食（大安路）
  • 賣麵炎仔
  • 雙月食品（青島東路）
  • 開囍（新入選）
  • 胖塔可
  • 番紅花印度美饌
  • 祥和蔬食（中正）
  • 心潮飯店
  • 軟食力
  • 蘇來傳
  • 松竹園
  • 巷子龍家常菜
  • 天下三絕
  • 武田咖哩（新入選）
  • 醉楓園小館
  • 無名推車燒餅
  • 小王煮瓜
  • 吾旺再季
  • 一甲子餐飲
  • 有有1969（新入選）
  • 源芳刈包

▲台北新入選2026台灣米其林必比登推薦的「青嬌」以慢火熬煮6小時的招牌黃金雞燉湯聞名，湯頭搭配山藥與鮮甜蔬菜，入口即化，是饕客暖心首選。
▲台北新入選2026台灣米其林必比登推薦的「青嬌」以慢火熬煮6小時的招牌黃金雞燉湯聞名，湯頭搭配山藥與鮮甜蔬菜，入口即化，是饕客暖心首選。

2026新北必比登在地經典好味道

新北市這次有 3 家厲害的店鋪新上榜，像是「阿爸的客家菜」用自家日曬醃漬的鳳梨醬清蒸鮮魚，帶出多層次的酸甜醇厚風味，而「北鴨鴨肉羹」在傳統灶檯旁販售薄切土番鴨肉羹，湯頭甘甜溫潤，還有「碧潭橋頭鵝肉」提供招牌煙燻鵝肉，肉質柔嫩多汁，此外還有再度蟬聯推薦的超人氣甜品「阿爸の芋圓」，其招牌蔗片冰加上滿滿芋泥芋圓，絕對是飯後最完美的甜蜜結尾。

▲再度蟬聯入選2026台灣米其林必比登推薦的新北超人氣甜品「阿爸の芋圓」，其招牌蔗片冰鋪滿特製芋泥與彈牙芋圓，是老饕極力推薦的平價消暑美食。
▲再度蟬聯入選2026台灣米其林必比登推薦的新北超人氣甜品「阿爸の芋圓」，其招牌蔗片冰鋪滿特製芋泥與彈牙芋圓，是老饕極力推薦的平價消暑美食。

2026新北市米其林必比登推介 入選餐廳

  • 阿爸の芋圓
  • 阿爸的客家菜（新入選）
  • 北鴨鴨肉羹（新入選）
  • 碧潭橋頭鵝肉（新入選）
  • 大碗公當歸羊肉
  • 店小二（大同北路）
  • 客家小館
  • 光興腿庫
  • 珍品餐飲坊
  • 賴岡山羊肉
  • 三姐妹農家樂
  • 山東小館
  • 上好雞肉
  • 宋朝
  • 超人鱸魚
  • 蔡家牛肉麵
  • 葉家藥燉排骨
  • 永和佳香豆漿

▲新北市2026台灣米其林必比登新榜名單「北鴨鴨肉羹」，除了招牌鴨肉羹外，這碗鋪滿手切鴨肉與香酥油蔥的鴨肉飯，更是老饕口耳相傳的必吃隱藏版美食。
▲新北市2026台灣米其林必比登新榜名單「北鴨鴨肉羹」，除了招牌鴨肉羹外，這碗鋪滿手切鴨肉與香酥油蔥的鴨肉飯，更是老饕口耳相傳的必吃隱藏版美食。

2026新竹必比登創新蔬食客家新入選

新竹縣這次迎來 2 家新入選的驚喜，其中最特別的莫過於從台北移師新竹縣並在 2025 年重新開幕的「季風」，這家店打破傳統將菜單全面轉型，改用全蔬食料理來重新闡述客家飲食文化，主廚甚至將颱風過後的時事感觸融入創作，像是芋頭九層塔苦茶油這道菜，就是把傳統客家芋頭九層塔湯加以改良，選用苗栗檳榔心芋製成細緻泥狀，再以苦茶油與九層塔增添香氣，手法讓人耳目一新。

▲新竹縣新入選2026台灣米其林必比登推薦的「季風」，打破傳統將菜單轉型，以精緻的蔬食料理完美闡述經典客家飲食文化，是蔬食老饕不可錯過的創意美食。
▲新竹縣新入選2026台灣米其林必比登推薦的「季風」，打破傳統將菜單轉型，以精緻的蔬食料理完美闡述經典客家飲食文化，是蔬食老饕不可錯過的創意美食。

2026新竹縣米其林必比登推介 入選餐廳

  • ㄤ咕麵
  • 春嬌粄條
  • 鴻金食堂
  • 季風（新入選）
  • 晌午粄食
  • 善菓堂
  • 首烏廚EAT
  • 唐草園
  • 鄒記菜包（中正路）
  • 一哥炊粉（新入選）

2026新竹市米其林必比登推介 入選餐廳 

  • 貓的堅持
  • 東門米粉攤
  • 菜園
  • 禾日香（民族路）
  • 九添福牛肉麵館
  • 弄味小廚
  • 原味鴨肉麵

▲新竹縣新入選2026台灣米其林必比登的「一哥炊粉」，招牌炊粉口感細緻彈牙，再搭配一碗湯頭清甜、貢丸紮實的手工貢丸湯，是在地人最愛的傳統滋味。
▲新竹縣新入選2026台灣米其林必比登的「一哥炊粉」，招牌炊粉口感細緻彈牙，再搭配一碗湯頭清甜、貢丸紮實的手工貢丸湯，是在地人最愛的傳統滋味。

2026台中必比登在地老饕清單

台中這次由「東沐。食在」全新進榜，這家小店主打當日現做的家常鴨肉料理，淋上特製紅油蒜味醬汁的乾拌麵用料實在，每一口都富有層次感，另外同樣在西區模範街的「好菜」也是老饕的愛店，招牌的牛菲力與宮保雞丁香氣十足，而以質感新台菜著稱的「馨苑」則提供時髦溫馨的用餐氛圍，一個人也能輕鬆享用精緻的台式簡餐，這幾家都是台中不容錯過的高評價美食。

▲蟬聯多年榮譽的台中在地美食「阿坤麵」入選2026台灣米其林必比登，招牌乾麵淋上特色甜辣醬，搭配爽脆豆芽菜，是體驗道地台中古早味早餐的必訪小吃。
▲蟬聯多年榮譽的台中在地美食「阿坤麵」入選2026台灣米其林必比登，招牌乾麵淋上特色甜辣醬，搭配爽脆豆芽菜，是體驗道地台中古早味早餐的必訪小吃。

2026臺中米其林必比登推介 入選餐廳

  • 阿坤麵
  • 繡球
  • 范記金之園（中區）
  • 東沐。食在（新入選）
  • 鳳記鵝肉老店
  • 富鼎旺（中區）
  • 富狀元豬腳
  • 富貴亭
  • 曙光居
  • 可口牛肉麵
  • 好菜（西區）
  • 功夫上海手工魚丸
  • 老士官擀麵
  • 裡小樓
  • 羅家古早味（南屯）
  • 醉月樓
  • 夜間部爌肉飯
  • 牛稼莊
  • 上海未名麵點
  • 彭城堂
  • 滬舍餘味（南屯）
  • 馨苑（西區）
  • 台中肉員

▲台中中區老字號「上海未名麵點」再次入選2026台灣米其林必比登，招牌排骨麵的排骨厚實大塊且滷汁入味，是饕客指名必吃的經典平價麵食。
▲台中中區老字號「上海未名麵點」再次入選2026台灣米其林必比登，招牌排骨麵的排骨厚實大塊且滷汁入味，是饕客指名必吃的經典平價麵食。

2026台南必比登老字號小吃入選

美食之都台南這次不負眾望新增 3 家老味道，傳承至第三代的「咩灣裡羊肉店」從 1962 年開業至今，每天都用新鮮配送的溫體羊熬煮 5 小時，打造出溫潤甘甜的招牌山羊鍋，「詹記」則融合傳統飯桌仔文化，由魚販第二代老闆現撈現做，招牌鱸魚蛤蜊鮮魚湯必喝，還有創立於 1942 年的「竹記冬菜鴨」，選用屏東內埔的溫體鴨做出煙燻與原味鴨肉，搭配甘醇鹹香的冬粉非常滿足。

▲台南2026台灣米其林必比登推薦「咩灣裡羊肉店」，選用新鮮配送的溫體羊，慢火熬煮出溫潤甘甜的招牌山羊肉湯，肉質軟嫩、香氣撲鼻。
▲台南2026台灣米其林必比登推薦「咩灣裡羊肉店」，選用新鮮配送的溫體羊，慢火熬煮出溫潤甘甜的招牌山羊肉湯，肉質軟嫩、香氣撲鼻。

2026臺南米其林必比登推介 入選餐廳

  • 阿星鹹粥
  • 阿文米粿
  • 阿興虱目魚
  • 阿美飯店
  • 咩灣裡羊肉店（新入選）
  • 詹記（新入選）
  • 田媽媽 長盈海味屋
  • 誠實鍋燒意麵
  • 大勇街無名鹹粥
  • 添厚
  • 福泰飯桌第三代
  • 好農家米糕
  • 西羅殿牛肉湯
  • 黃家蝦捲
  • 吃麵吧
  • 開元紅燒土魠魚羮
  • 蓮霧腳羊肉湯
  • 落成米糕
  • 無名羊肉湯
  • 博仁堂
  • 三好一公道當歸鴨
  • 尚好吃牛肉湯
  • 鮮蒸蝦仁肉圓
  • 小公園擔仔麵
  • 謝掌櫃
  • 葉家小卷米粉
  • 葉桑生炒鴨肉焿
  • 一味品
  • 八寶彬圓仔惠（國華街）
  • 竹記冬菜鴨（新入選）

▲台南飯桌仔文化代表「詹記」新入選2026台灣米其林必比登，現點現做的招牌魚湯加入鱸魚骨、蛤蜊與當季鮮魚片，呈現極致甘甜的道地海味。
▲台南飯桌仔文化代表「詹記」新入選2026台灣米其林必比登，現點現做的招牌魚湯加入鱸魚骨、蛤蜊與當季鮮魚片，呈現極致甘甜的道地海味。

2026高雄港都必比登推介美食

高雄的必比登名單同樣亮眼，像是「前金肉燥飯」與「橋仔頭黃家肉燥飯」都用肥而不膩的肉燥征服無數挑剔的胃，想吃台菜則有提供精緻小炒的「貳哥食堂」，以及深受長輩喜愛的「昭明海產家庭料理」，而無肉不歡的讀者更不能錯過「牛老大涮牛肉」，每日新鮮現切的溫體牛涮入甘甜高湯中，肉質鮮嫩無比，配上一碗招牌肉燥飯，就是最經典的港都深夜美食饗宴。

▲「弘記肉燥飯舖」榮獲2026台灣米其林必比登肯定，招牌肉燥飯滷汁香濃且肥而不膩，搭配半熟蛋拌入飯中，是高雄老饕激推的道地港都小吃。
▲「弘記肉燥飯舖」榮獲2026台灣米其林必比登肯定，招牌肉燥飯滷汁香濃且肥而不膩，搭配半熟蛋拌入飯中，是高雄老饕激推的道地港都小吃。(圖片來源：部落客 小虎食夢網)

2026高雄米其林必比登推介 入選餐廳

  • 北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）
  • 菜粽李
  • 昭明海產家庭料理
  • 春蘭割包
  • 前金肉燥飯
  • 橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）
  • 貳哥食堂
  • 侯記鴨肉飯
  • 秀明豬心冬粉
  • 湖東牛肉館
  • 弘記肉燥飯舖
  • 阿香的廚房
  • 舊市羊肉（岡山）
  • 良佳豬腳
  • 廖記米糕
  • 米院子油飯
  • 牛老大涮牛肉（自強二路）
  • 小燉食室
  • 泰元
  • 楊寶寶蒸餃（朝明路）
  • 永筵小館

▲「楊寶寶蒸餃」再度蟬聯2026台灣米其林必比登推介，現點現蒸的蒸餃外皮Q彈且肉汁鮮甜，是到訪高雄必嚐的平價排隊美食。
▲「楊寶寶蒸餃」再度蟬聯2026台灣米其林必比登推介，現點現蒸的蒸餃外皮Q彈且肉汁鮮甜，是到訪高雄必嚐的平價排隊美食。(圖片來源：部落客 快樂雲)


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