送禮送到心坎裡！米其林一星天香樓東坡肉入粽，高質感莫蘭迪綠竹葉保冷袋開箱。

隨端午佳節臨近，麗緻坊推出由米其林星級名菜打造的天香東坡粽等7款美粽，鹹甜多元風味滿足饕客味蕾 。資深編輯李維唐表示，現代人挑選端午禮盒不只看重星級美味，外包裝的當代生活美學與實用保冷功能，更是彰顯個人節慶品味的關鍵指標 。

隨初夏腳步臨近，大家最期待的端午佳節再度掀起討論話題。如果已經吃膩了普通肉粽，今年絕對要試試看麗緻餐旅集團麗緻坊推出的端午粽品系列 。從2026年4月24日到6月19日，他們一口氣推出了7款超級厲害的鹹甜美粽 。最讓人流口水的是，這次居然把台北亞都麗緻大飯店裡面，那家獲得米其林一星肯定的天香樓招牌東坡肉直接包進粽子裡 。除了吃的講究，連外包裝都美得像時尚單品，特別選用PANTONE年度代表色雲上舞白設計限量保冷袋，提在路上優雅又時髦，不管是買來自己享受，還是送給重要的人，都超級有面子 。

▲麗緻餐旅集團麗緻坊多款歷年暢銷重磅回歸，囊括湖州粽、北部粽、南部粽、甜粽及素粽，讓消費者一次嚐遍百味。 圖／麗緻坊提供；窩客島編輯李維唐整理



米其林端午粽子推薦天香東坡粽

說到麗緻坊的當家招牌，絕對是每年都秒殺，連年熱賣超過4000顆的天香東坡粽 。這款湖州粽的靈魂，就是天香樓傳承40多年的東坡肉工藝 。主廚精選肥瘦剛剛好的帶皮五花肉，用細火慢慢燉煮，把醇厚的紹興酒香完美鎖在肉質裡 。一打開粽葉，那股濃郁的酒香和肉香撲鼻而來，五花肉入口即化，吸飽精華的客家梅干菜和清甜蓮子在嘴裡化開，豐富的層次感讓人忍不住一口接一口，真的是吃過一次就回不去的頂級美味 。

網購南部粽北部粽與紅藜素粽大評比

除了厲害的東坡粽，麗緻坊這次也照顧到各種口味的愛好者 。如果你喜歡料多澎湃的口感，南部狀元粽絕對是首選，軟Q的糯米吸滿了魷魚和干貝的鮮甜，每一口都吃得到海陸珍饈的精華，海味十足 。喜歡扎實，粒粒分明嚼勁的人，則推薦選擇北部及第粽，裡面包了富含膠質的台灣豬五花肉，整顆香甜甘栗與富有嚼勁的晶潤米粒，越嚼越香 。另外，還有專為注重健康或茹素朋友設計的紅藜百菇鮮素粽，用紅藜與糯米黃金比例混合，再用麻油大火拌炒香菇，杏鮑菇，茶樹菇，金針菇，柳松菇，巴西蘑菇等6種什錦菇類，手工拌炒出來的香氣超級濃郁，連無肉不歡的人都會被征服 。

團購甜粽推薦芙蓉紅豆粽與紫米桂圓粽

吃完鹹粽，當然要用甜粽來滿足第二個胃，麗緻坊的甜粽系列一直以來都大受好評 。像是經典的芙蓉紅豆粽，米飯裡看得到飽滿的紅豆粒，裡面包的豆沙內餡更是用慢火細細熬煮到綿密，淡淡的糖香完全不甜膩 。另一款紫米桂圓粽則是走養生輕盈路線，用帶有獨特香氣的紫米調和糯米，搭配香甜桂圓，蓮子與豆沙，吃起來清香淡雅 。泡一壺熱茶，切幾塊甜粽當作下午茶點心，真的是初夏最幸福的享受了 。

飯店端午節禮盒限量雲上舞白保冷袋

這次除了粽子本體讓人流口水，那個限量贈送的保冷禮袋也美到讓人想直接打包 。麗緻坊每年都會用PANTONE代表色來設計保冷袋，今年選用超級溫潤療癒的雲上舞白當底色，搭配深森林綠勾勒出的鏤空竹葉線條，最後加上優雅的淺灰提帶，簡約又充滿文青質感 。這個袋子不只端午節拿來裝粽子，平常出門野餐，帶便當或去超市採買都非常實用，提在路上整個人氣質大加分 。

麗緻坊門市大宗訂購

心動不如趕快行動，麗緻坊限定粽品單顆220元起，也幫大家搭配好了三款精選禮盒，價格落在1180元至1680元之間 。想一次吃遍所有經典，推薦直接入手麗緻經典禮盒，裡面南部狀元粽，北部及第粽，天香東坡粽，招牌鮮肉粽，芙蓉紅豆粽，紫米桂圓粽，紅藜百菇鮮素粽通通有，一共7顆還直接附上絕美保冷袋 。 如果是辦公室揪團或送禮，大宗訂購更是劃算，買20組就送2組，買30組送4組，買40組送6組，買50組則送8組 。大家可以到台北亞都麗緻大飯店，或是SOGO天母店，SOGO忠孝店，新光三越南西店的麗緻坊專櫃選購，用米其林星級的美味犒賞自己吧 。

▲2026限量保冷禮袋，選用PANTONE年度代表色「雲上舞白」，搭配深森林綠與鏤空竹葉線條設計，以洗鍊的自然感獻上低調優雅的饋贈。 圖／麗緻坊提供；窩客島編輯李維唐整理





麗緻坊年度粽品系列與端午禮盒大宗預購優惠

活動時間：2026年4月24日至2026年6月19日

活動內容

滿額贈品：活動期間購買指定禮盒，或者單顆粽品達7顆以上，即可免費獲得2026限量時尚保冷禮袋乙只，數量有限送完為止 。

精美包裝：購買單顆粽品達5至6顆，即附贈精美紫色禮盒包裝 。

大宗訂購優惠：購買20組端粽禮盒即贈送2組，購買30組贈送4組，購買40組贈送6組，購買50組則贈送8組 。

沉浸在米其林星級的粽香餘韻之餘，不妨也來看看今年其他備受瞩目的節慶送禮首選。

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