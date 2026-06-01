免門票台北展覽推薦！免費台北大直日本藝術家聯展，橋爪悠也眼淚系列登場。

免門票台北大直展覽！免費衝《圖像與意義之間》橋爪悠也領軍5位日本藝術家聯展，編輯鄭亦庭表示：台北展覽免費開逛。

免門票大直展覽！索卡藝術即日起推出全新日本藝術家聯展《圖像與意義之間》，集結5位跨越不同世代、在國際上各具獨特視角的日本當代創作者，包括橋爪悠也、中西瑛理香、葛西由香、門倉太久斗與村松辰之介，展演核心聚焦於圖像從生成到被大眾解讀間那段「不確定」的過程，大直免費展覽即日起展出至6月6日快揪親友來逛。

▲台北大直展覽免費參觀！中西瑛理香利用日本傳統岩彩與金箔描繪動物，畫面充滿餘白的美感。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大直免費展覽！索卡藝術日本藝術家聯展《圖像與意義之間》，即日起至6/6免門票參觀。(攝影：鄭亦庭)





免門票大直日本藝術家聯展

大直免門票日本藝術家聯展《圖像與意義之間》，聚焦於圖像從生成到被解讀之間那段「不確定」的流動過程，本次參展的5位日本藝術家透過材質的創新實驗、對日常生活細節的捕捉，讓圖像不再只是單一敘事的死板載體，而是一個充滿詮釋餘白的感官空間，其中藝術家中西瑛理香則大膽使用岩彩與金箔等日本傳統素材，描繪老虎與豹等動物，整體畫面充滿「間」與靜謐的「餘白」美感。



▲台北大直展覽《圖像與意義之間》，橋爪悠也、村松辰之介、中西瑛理香等藝術家同步展出。(攝影：鄭亦庭)





日本藝術家橋爪悠也eyewater系列必拍

這次免費台北展覽必看以「eyewater」系列聞名的橋爪悠也，擅長捕捉「將掉未掉」的眼淚瞬間，這次展出作品重新詮釋名畫，加入「eyewater」眼淚元素，在單純的圖像中精準封存了複雜的人類情感，村松辰之介則將繪畫視為一種「保存」行為，刻意選擇工業用均質鋁板為支持體，在本次展覽中展出「枯柳上的烏鴉」等作品，利用鋁板平滑具反射的特性排除裝飾，只留下純粹的風景，讓繪畫隨著光線產生不穩定感。



▲台北大直展覽集結5位日本當代藝術家作品，橋爪悠也「eyewater」系列作品必看。(攝影：鄭亦庭)





台北大直免費展覽必逛亮點

葛西由香專注於微小事物所蘊含的強大力量，擅長透過物件的配置與相互關係，暗示出某種難以言說的氛圍像是將餐桌上的食物、生活雜貨，變成對生命的讚美、又帶著一絲幽默揶揄的情境，門倉太久斗的作品則有嚴謹線條與配色邏輯，展現出具「中毒性」的強烈視覺，創作核心來自對「動物視角」的細微觀察，認為透過想像動物如何看世界，能幫助人類以更超脫的眼光審視生活，甚至翻轉對美醜的固有認知，本次展覽在台北大直索卡藝術免費登場，近期就把握時間來逛。



▲台北大直展覽展出村松辰之作品，以工業用均質鋁板創作，隨著光線產生不同樣貌。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大直展覽展出門倉太久斗貓咪作品，透過想像動物如何看世界，能幫助人類以更超脫的眼光審視生活。(攝影：鄭亦庭)





圖像與意義之間 – 藝術家聯展 展覽資訊

展覽日期：即日起– 06/06(六)

展覽地點：索卡藝術・台北(台北市中山區堤頂大道二段350號)

開放時間：週二至週六 10:00 – 19:00(週日、一休館)

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