宜蘭綠舞暑假早鳥一泊三食！Villa免費升等再送黑RUKU下午茶，拯救媽媽的放空提案。

隨著盛夏腳步臨近，如何在忙碌的公務與家庭生活間，為自己與家人規劃一場兼具生活美學與放鬆的深度旅行，成為中產階級此時最在意的課題 。資深編輯李維唐表示：現代人生活高壓，旅遊更傾向追求完成度高且免排行程的微奢華體驗，綠舞此專案從房型升送到端午限定活動皆具備厚實的敘事層次，精準切中35至48歲核心族群渴望在綠意與日式美學中汲取生活能量的真實渴望 。
每天在工作、小孩、家庭之間像陀螺一樣轉個不停，一晃眼夏天竟然又要到了，這時候最需要的就是找個能把腦袋完全放空，同時又能兼顧生活質感和全家人需求的好地方度假，被許多媽媽們封為全台最美親子飯店的宜蘭綠舞國際觀光飯店，這次推出了暑於你的假期住房專案，時間從2026年6月1日一直接力到9月30日，主打每人只要2500元起就能入住，最棒的是它直接幫你把餐點升級到最高一泊三食的豪華規格，對於我們這種平時壓力爆表、想放鬆又懶得排行程的中生代來說，這種幫你把吃喝玩樂通通打包好的貼心規劃，最適合帶上全家大小一起去好好充個電。
多種房型隨你挑選從兩個人甜蜜世界到三代同堂都能住得舒服
不管你是想跟另一半單純過個浪漫雙人世界，還是要帶一大家子熱鬧出遊，這裡的房型規劃都能完美切中你的需求，如果只是想和閨蜜或老公來趟輕旅行，玥雙人客房6490元起就能輕鬆搞定，如果是帶小孩的家庭，那絕對不能錯過CP值最高的嵐四人客房，只要9990元起，算下來每個人平均不到2500元就可以享受一泊三食的超值款待，要是想帶著爸媽一起來趟溫馨的三代同堂家族聚會，漓六人極景套房23590元起的寬敞大空間，能讓長輩睡得安穩，小孩也能玩得開心，如果你特別重視度假的儀式感和隱私，高級庭園Villa20790元起更是必推，平日去還能碰碰運氣免費升等成豪華庭園Villa，享受被綠意包圍的微奢華享受。
換上日式經典浴衣和黑笑笑羊跟超萌貓咪一起度過療癒午後
來到綠舞最讓人期待的，就是園區裡那種讓人彷彿一秒飛到日本京都的優雅氛圍，這次專案最貼心的地方，就是把超人氣的體驗活動四擇一直接送給你，你可以跟家人換上色彩繽紛的日式經典浴衣，在古色古香的庭園裡漫步拍照，為今年夏天留下最美麗的身影，或者是到Sasa Play灑畫空間裡，跟孩子一起拿起畫筆隨性揮灑色彩，創作出屬於你們家的專屬藝術品，如果你是動物控，那更要去近來超紅的黑RURU CAFÉ和擼LALA Sweets踩點，看著黑臉笑笑羊在身邊討摸摸、一邊品嚐黑白主題下午茶，或是泡在貓咪圍繞的甜點店裡被貓主子們徹底療癒，平時上班累積的疲憊感瞬間通通消失。
日光璽舞海陸主廚御膳與關東風壽喜燒讓味蕾也跟著去旅行
旅行的幸福感有一半是來自美食，這次的餐飲安排絕對能滿足挑剔的吃貨，住在一般客房的朋友，晚餐可以選擇日光璽舞非常經典的雙人日式擔擔風味鍋，或者是湯頭濃郁的關東風豬肉壽喜燒，看著鍋物冒著熱氣，吃進嘴裡全是滿滿的幸福，如果是入住套房或Villa系列的貴賓，晚餐更是直接升等成日光璽舞主廚御膳套餐，主廚特別挑選了宜蘭在地的當季新鮮食材，打造出澎湃的海陸雙主餐，再搭配精緻的日式料理，擺滿整張桌子的精緻餐席讓人感受到滿滿的尊榮感，如果想要再對自己好一點，升等成無菜單料理還能享有免收10%服務費的隱藏版優惠，讓你的夏夜晚餐變得更完美。
聰明媽媽的早鳥省錢攻略還有端午節限定動物香包等你來拿
想當個聰明的消費高手，絕對要記好早鳥優惠的時間點，只要在2026年6月30日前提早動動手指預訂，並且在8月31日前入住，就能享受到旺日入住不用加價的超狂優惠，如果是在平日或是週一至週四的旺日過來玩，飯店還會大方加碼送你黑RURU CAFÉ的精選下午茶，如果打算安排三天兩夜的深度慢活之旅，午餐時段還能吃到暖呼呼的日式味噌小火鍋，帶小孩去擼LALA Sweets消費時，兩位大人同行還能換到一位小朋友免費進場，打卡再送你超可愛的貓掌馬卡龍，另外為了慶祝端午節，飯店在5月28日到6月21日也準備了粽夏好福氣活動，只要在手水舍淨手打卡就能拿萌寵點心包去餵小動物，買門票滿1000元還送限量手工香包，快點幫全家人預約一場難忘的夏日假期。
宜蘭綠舞「暑於你的假期」住房專案
訂房日期：2026/06/01至2026/07/31
入住日期：2026/06/01至2026/09/30
活動內容：
- 超值早鳥禮遇：於2026/06/30前預訂且在08/31前入住，即享旺日入住免加價 。
- 週間住房加碼：平日或旺日之週一至週四入住，依房型人數免費贈送黑RURU CAFÉ精選下午茶乙次 。
- 深度慢活好禮：預訂入住三天兩夜，加碼贈送暖心午餐日式味噌小火鍋（依房型人數提供乙次，限午餐時段） 。
- 頂級房型升等：平日入住「高級庭園Villa」享房型升等至「豪華庭園Villa」（視當日房況而定） 。
- 雙重超萌互動：客房享經典體驗四選一（日式經典浴衣、黑RURU CAFÉ、擼LALA Sweets雙人下午茶、Sasa Play灑畫體驗），並含卡比巴拉躍湖號滑索體驗 。
宜蘭綠舞「粽夏好福氣」端午節限定活動
活動時間：2026/05/28至2026/06/21
活動內容：
- 旅客於園區手水舍淨手並完成拍照打卡，即可免費帶走「萌寵點心包」乙份 。
- 於園區售票口購票金額滿1000元，即可獲得限量手工香包乙個 。
宜蘭綠舞國際觀光飯店
官方網站：www.dwsresort.com.tw
服務專線：（03）9603-808
地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號
黑RURU CAFÉ
服務專線：0963-757-908
店家地址：宜蘭縣五結鄉大眾六路365號
備註事項：專案贈送之下午茶依房型人數提供，建議提早預約餐期 。
擼LALA Sweets
服務專線：（03）9603-808分機3104
店家地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號
獨家優惠：專案期間兩位大人同行至店內消費，即可享有乙位小孩免費入場，完成打卡再加碼贈送隨機口味貓掌馬卡龍乙份 。
備註事項：每週四為固定公休日，敬請留意前往時段 。
規劃好了奢華的Villa住宿，接著讓我們一起來解鎖這次專案最受媽媽們推崇的療癒行程
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