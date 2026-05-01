宜蘭綠舞暑假早鳥一泊三食！Villa免費升等再送黑RUKU下午茶，拯救媽媽的放空提案。

隨著盛夏腳步臨近，如何在忙碌的公務與家庭生活間，為自己與家人規劃一場兼具生活美學與放鬆的深度旅行，成為中產階級此時最在意的課題 。資深編輯李維唐表示：現代人生活高壓，旅遊更傾向追求完成度高且免排行程的微奢華體驗，綠舞此專案從房型升送到端午限定活動皆具備厚實的敘事層次，精準切中35至48歲核心族群渴望在綠意與日式美學中汲取生活能量的真實渴望 。

每天在工作、小孩、家庭之間像陀螺一樣轉個不停，一晃眼夏天竟然又要到了，這時候最需要的就是找個能把腦袋完全放空，同時又能兼顧生活質感和全家人需求的好地方度假，被許多媽媽們封為全台最美親子飯店的宜蘭綠舞國際觀光飯店，這次推出了暑於你的假期住房專案，時間從2026年6月1日一直接力到9月30日，主打每人只要2500元起就能入住，最棒的是它直接幫你把餐點升級到最高一泊三食的豪華規格，對於我們這種平時壓力爆表、想放鬆又懶得排行程的中生代來說，這種幫你把吃喝玩樂通通打包好的貼心規劃，最適合帶上全家大小一起去好好充個電。

▲榮獲全台最美親子飯店大賞的宜蘭綠舞國際觀光飯店於暑假推出暑於你的假期住房專案，主打日式主題園區與一泊三食極致放鬆體驗，圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



多種房型隨你挑選從兩個人甜蜜世界到三代同堂都能住得舒服

不管你是想跟另一半單純過個浪漫雙人世界，還是要帶一大家子熱鬧出遊，這裡的房型規劃都能完美切中你的需求，如果只是想和閨蜜或老公來趟輕旅行，玥雙人客房6490元起就能輕鬆搞定，如果是帶小孩的家庭，那絕對不能錯過CP值最高的嵐四人客房，只要9990元起，算下來每個人平均不到2500元就可以享受一泊三食的超值款待，要是想帶著爸媽一起來趟溫馨的三代同堂家族聚會，漓六人極景套房23590元起的寬敞大空間，能讓長輩睡得安穩，小孩也能玩得開心，如果你特別重視度假的儀式感和隱私，高級庭園Villa20790元起更是必推，平日去還能碰碰運氣免費升等成豪華庭園Villa，享受被綠意包圍的微奢華享受。

▲擁有獨立景觀與隱密空間的高級庭園Villa平日入住可享受房型免費升等至豪華庭園Villa的頂級尊榮禮遇，圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

換上日式經典浴衣和黑笑笑羊跟超萌貓咪一起度過療癒午後

來到綠舞最讓人期待的，就是園區裡那種讓人彷彿一秒飛到日本京都的優雅氛圍，這次專案最貼心的地方，就是把超人氣的體驗活動四擇一直接送給你，你可以跟家人換上色彩繽紛的日式經典浴衣，在古色古香的庭園裡漫步拍照，為今年夏天留下最美麗的身影，或者是到Sasa Play灑畫空間裡，跟孩子一起拿起畫筆隨性揮灑色彩，創作出屬於你們家的專屬藝術品，如果你是動物控，那更要去近來超紅的黑RURU CAFÉ和擼LALA Sweets踩點，看著黑臉笑笑羊在身邊討摸摸、一邊品嚐黑白主題下午茶，或是泡在貓咪圍繞的甜點店裡被貓主子們徹底療癒，平時上班累積的疲憊感瞬間通通消失。

▲早鳥專案限定贈送的黑RURU CAFÉ精選下午茶，讓旅客可以近距離與超人氣的黑色面孔笑笑羊互動，度過充滿療癒感的夏日午後時光，圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲前往貓咪主題咖啡廳擼LALA Sweets消費可享受雙人下午茶，完成打卡任務還能免費獲得隨機口味的精緻貓掌馬卡龍乙份，圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

日光璽舞海陸主廚御膳與關東風壽喜燒讓味蕾也跟著去旅行

旅行的幸福感有一半是來自美食，這次的餐飲安排絕對能滿足挑剔的吃貨，住在一般客房的朋友，晚餐可以選擇日光璽舞非常經典的雙人日式擔擔風味鍋，或者是湯頭濃郁的關東風豬肉壽喜燒，看著鍋物冒著熱氣，吃進嘴裡全是滿滿的幸福，如果是入住套房或Villa系列的貴賓，晚餐更是直接升等成日光璽舞主廚御膳套餐，主廚特別挑選了宜蘭在地的當季新鮮食材，打造出澎湃的海陸雙主餐，再搭配精緻的日式料理，擺滿整張桌子的精緻餐席讓人感受到滿滿的尊榮感，如果想要再對自己好一點，升等成無菜單料理還能享有免收10%服務費的隱藏版優惠，讓你的夏夜晚餐變得更完美。

▲入住客房房型的旅客晚餐可選擇日光璽舞經典的雙人日式擔擔風味鍋或是湯頭濃郁的關東風格壽喜燒，享受熱氣騰騰的澎湃美味，圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



聰明媽媽的早鳥省錢攻略還有端午節限定動物香包等你來拿

想當個聰明的消費高手，絕對要記好早鳥優惠的時間點，只要在2026年6月30日前提早動動手指預訂，並且在8月31日前入住，就能享受到旺日入住不用加價的超狂優惠，如果是在平日或是週一至週四的旺日過來玩，飯店還會大方加碼送你黑RURU CAFÉ的精選下午茶，如果打算安排三天兩夜的深度慢活之旅，午餐時段還能吃到暖呼呼的日式味噌小火鍋，帶小孩去擼LALA Sweets消費時，兩位大人同行還能換到一位小朋友免費進場，打卡再送你超可愛的貓掌馬卡龍，另外為了慶祝端午節，飯店在5月28日到6月21日也準備了粽夏好福氣活動，只要在手水舍淨手打卡就能拿萌寵點心包去餵小動物，買門票滿1000元還送限量手工香包，快點幫全家人預約一場難忘的夏日假期。

▲經典體驗活動特別提供日式經典浴衣體驗，旅客可以換上色彩繽紛的浴衣漫步於古色古香的園區手水舍，留下完美的夏日旅遊回憶，圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





宜蘭綠舞「暑於你的假期」住房專案

訂房日期：2026/06/01至2026/07/31

入住日期：2026/06/01至2026/09/30

活動內容：

超值早鳥禮遇：於2026/06/30前預訂且在08/31前入住，即享旺日入住免加價 。

週間住房加碼：平日或旺日之週一至週四入住，依房型人數免費贈送黑RURU CAFÉ精選下午茶乙次 。

深度慢活好禮：預訂入住三天兩夜，加碼贈送暖心午餐日式味噌小火鍋（依房型人數提供乙次，限午餐時段） 。

頂級房型升等：平日入住「高級庭園Villa」享房型升等至「豪華庭園Villa」（視當日房況而定） 。

雙重超萌互動：客房享經典體驗四選一（日式經典浴衣、黑RURU CAFÉ、擼LALA Sweets雙人下午茶、Sasa Play灑畫體驗），並含卡比巴拉躍湖號滑索體驗 。





宜蘭綠舞「粽夏好福氣」端午節限定活動

活動時間：2026/05/28至2026/06/21

活動內容：

旅客於園區手水舍淨手並完成拍照打卡，即可免費帶走「萌寵點心包」乙份 。

於園區售票口購票金額滿1000元，即可獲得限量手工香包乙個 。





宜蘭綠舞國際觀光飯店

官方網站：www.dwsresort.com.tw

服務專線：（03）9603-808

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

黑RURU CAFÉ

服務專線：0963-757-908

店家地址：宜蘭縣五結鄉大眾六路365號

備註事項：專案贈送之下午茶依房型人數提供，建議提早預約餐期 。

擼LALA Sweets

服務專線：（03）9603-808分機3104

店家地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

獨家優惠：專案期間兩位大人同行至店內消費，即可享有乙位小孩免費入場，完成打卡再加碼贈送隨機口味貓掌馬卡龍乙份 。

備註事項：每週四為固定公休日，敬請留意前往時段 。

規劃好了奢華的Villa住宿，接著讓我們一起來解鎖這次專案最受媽媽們推崇的療癒行程

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