榴槤披薩回來了！必勝客黃金榴槤火山芝心比薩開吃，榴槤火山 榴槤冰淇淋香爆。

必勝客「黃金榴槤比薩」與「黃金榴槤火山芝心比薩」限時回歸，還有榴槤起司冰淇淋與限定套餐同步登場，編輯張人尹表示，榴槤控的榴槤套餐訂起來。

必勝客榴槤回來了！先前一開賣就引發話題的「黃金榴槤比薩」，今年再度被必勝客搬回菜單，還加碼推出全新「榴槤火山芝心」升級版與榴槤冰品，再加上聯名「樂事榴槤口味洋芋片」推出限定套餐，讓榴槤控從主食、零食一路吃到甜點，為榴槤控打造最狂、最濃郁的榴槤大餐。



▲必勝客「黃金榴槤比薩」今年正式回歸，榴槤控再度準備開吃最濃榴槤大餐。





黃金榴槤比薩限時優惠回歸

▲必勝客「黃金榴槤比薩」使用泰國金枕頭榴槤果肉打造濃郁香氣口感。

火山芝心版本濃度全面升級

▲必勝客全新「黃金榴槤火山芝心比薩」主打爆漿流心榴槤火山醬。

榴槤冰淇淋與限定套餐登場

▲必勝客首推「榴槤起司冰淇淋」，結合金榜榴槤與乳酪打造濃郁甜點。



▲必勝客推出「榴槤純愛戰士餐」，一次吃到比薩、冰淇淋與洋芋片。

必勝客 黃金榴槤比薩

必勝客這次回歸的「黃金榴槤比薩」，主打使用泰國金枕頭榴槤果肉，大量鋪滿整張餅皮，再搭配莫札瑞拉起司一起焗烤，吃得到榴槤本身濃郁香氣，也保留起司牽絲口感。去年短短4天就創下全台過半門市完售紀錄，今年回歸後同樣引發不少粉絲關注。原價899元的「黃金榴槤比薩」，這次限時優惠6折，只要539元就能開吃。除了經典版本之外，必勝客今年更首次推出升級版「黃金榴槤火山芝心比薩」，把榴槤濃度直接往上拉。其中「黃金榴槤火山芝心餅皮」同樣選用金枕頭榴槤製成火山醬，切開後能看到爆漿流心效果，每一口都帶有濃厚榴槤香氣。「黃金榴槤火山芝心比薩」祭出699元優惠價，這款火山芝心餅皮還能自由搭配其他口味比薩，全系列加價249元即可升級，讓粉絲自己組合創意吃法。除了比薩之外，必勝客這次也首度推出甜點新品「榴槤起司冰淇淋」，使用馬來西亞「金榜」榴槤搭配乳酪製成，冰涼口感結合濃厚果香，6/2至8/31限時販售，單杯加購價59元。同時，必勝客還聯手「樂事榴槤口味洋芋片」推出兩款套餐，「榴槤暈船仔餐」包含黃金榴槤比薩、4杯榴槤起司冰淇淋與洋芋片，優惠價799元。「榴槤純愛戰士餐」則直接升級火山芝心版本比薩，搭配冰淇淋與洋芋片，優惠價899元，整套都是為重度榴槤控設計，讓榴槤控整個餐桌都是滿滿榴槤味。

販售期間：2026/6/2起至2026/6/22 (或售完為止)

販售方式：單點原價899元，特價539元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客 黃金榴槤火山芝心餅皮

販售期間：2026/6/2起至2026/6/22 (極限量，售完為止)

販售方式：限大比薩加購升級，加購價249元

販售通路：PK APP獨家





必勝客 黃金榴槤火山芝心比薩

販售期間：2026/6/2起至2026/6/22 (或售完為止)

販售方式：原價1,148元，PK APP限定嚐鮮價699元

販售通路：PK APP獨家





必勝客 榴槤起司冰淇淋

販售期間：2026/6/2起至2026/8/31 (或售完為止)

販售方式：單點69元，加購價59元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客 榴槤暈船仔餐

販售期間：2026/6/2起至2026/6/22 (或售完為止)

套餐內容：黃金榴槤比薩1個+榴槤起司冰淇淋4杯+樂事榴槤口味洋芋片1包

販售價格：原價1,225元，優惠價799元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP





必勝客 榴槤純愛戰士餐

販售期間：2026/6/2起至2026/6/22 (或售完為止)

套餐內容：黃金榴槤火山芝心比薩1個+榴槤起司冰淇淋2杯+樂事榴槤口味洋芋片1包

販售價格：原價1,336元，優惠價899元

販售通路：PK APP獨家



