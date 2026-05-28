Google也懂黑鮪魚季內行玩法！科技型男熟女5個Gemini隱藏指令帶你解鎖東港漁市拍賣。

五月黑鮪魚季全台漁港湧入饕客，但精緻生活家更關心如何玩得永續。資深編輯李維唐表示，當旅行不再只是走馬看花，善用AI科技的鏡頭辨識與故事生成，能將口腹之慾轉化為食魚教育，讓消費者優雅升級為最懂生活的海洋守護高級玩家。

五月份的黑鮪魚季一到，全台灣各大漁港真的到處都是人。大家排隊搶著吃那口入口即化的肥美油脂，但除了滿足口腹之慾，有沒有想過這趟旅行其實可以玩得更深度、更有質感，甚至還能順手幫海洋生態出點力？當我們的旅行不再只是走馬看花，手邊的科技就能變成最好的隨身嚮導。今年出發去漁村時，不妨打開手機讓Google Gemini當你的藍色嚮導。只要學會5個結合了資訊整合、鏡頭辨識和故事生成的隱藏版指令，就能把這趟旅行變成一場好玩又充滿知性的食魚教育與文化走讀之旅，直接從單純的觀光客，升級成最懂吃也最懂生活的海洋守護高級玩家。

▲現代旅客在安排黑鮪魚季走讀時，能直接拿起手機透過AI軟體規劃一場知性與美味兼具的深度漁村小旅行。圖／Google提供；窩客島編輯李維唐整理



東港魚貨拍賣市場冷知識與行前拍賣術語禮儀

很多人去漁港，最想湊熱鬧看魚貨拍賣，但往往因為聽不懂那些專業的拍賣術語、不了解在地的潛規則，最後只能站在旁邊發呆，甚至有時候拍照還不小心踩到漁民的禁忌。為了不讓自己變成白目的觀光客，出發前可以先請AI幫忙惡補一下在地的小知識。直接對它輸入這個指令「我週末要去東港觀摩魚貨拍賣，請告訴我3個台灣漁港拍賣常見的『冷知識』或特殊術語，以及拍攝時需要注意的禮儀，讓我不要成為冒失的觀光客。」這樣一來，到了現場不只能看懂糶手在喊什麼，還能優雅、有禮貌地記錄下漁村最真實的職人生活畫面。

太平洋黑鮪魚保育現況與Gemini Live魚肉部位辨識

站在海鮮攤前，看著琳瑯滿目的魚肉，或是餐廳盤子裡擺著的生魚片，老實說我們一般人很難分得清這到底是哪一個部位，更不知道吃這款魚到底算不算永續海鮮。這時候可以打開Gemini Live功能，直接把鏡頭對準魚肉拍張照傳過去，讓AI一秒變成你的隨身海鮮專家。輸入這個指令「Gemini，請幫我看看畫面中這塊魚肉是哪個部位？另外，請告訴我目前太平洋黑鮪魚的保育現況，以及台灣有哪些確保永續利用的管理措施？」這樣品嚐美食的時候，還能順便給自己上一堂生動的海洋保育課。

▲在熱鬧的魚貨攤位前，只要善用Gemini Live功能將鏡頭對準眼前的海鮮，就能即時辨識品種並掌握部位保育知識 。 圖／Google提供；窩客島編輯李維唐整理

漁港綠色餐廳推薦與落實ESG在地食材海鮮料理

吹著鹹鹹的海風在漁村的小巷弄裡漫步，肚子餓了當然要找地方吃飯。如果你希望支持在地發展，又想吃得環保，可以直接讓AI幫你精準搜尋那些落實ESG理念的綠色餐廳。只要輸入這個指令「我現在人在[漁港城鎮]，附近有哪些標榜使用『永續漁獲』或在地食材的海鮮餐廳？請推薦3家並附上他們的招幕菜色。」靠著這個方法，不只能挖到在地人才知道的隱藏版好店，你吃下去的每一口飯，也都在用消費支持友善漁法和在地小農。

台灣漁港永續故事與Gemini Storybook兒童床邊故事生成

永續這件事如果只講大道理，小孩子絕對聽不下去。在結束一整天充實的漁村行程、開車回家的路上，正是把白天的所見所聞揉進故事裡的好時機。這時候可以用Gemini Storybook功能發揮創意，為孩子量身打造一個專屬的睡前故事。輸入這個指令「請幫我創作一個以『20年後的台灣漁港』為背景的短篇童話故事。主角是一位老漁夫與他的孫女，他們正在討論當年我們所做的哪些永續努力，讓現在依然有魚可吃。請讓故事語氣感人且富有教育意義。」透過溫暖的對話，把這趟藍色公路之旅的美好回憶，變成最棒的傳承。

零浪費海鮮食譜與鮪魚罐頭剩油變身米其林級醬汁

真正把永續落實在生活裡，是把那份對海洋的感謝帶回自家的廚房。很多人在市場興沖奮地買了一整條魚，結果只切了中間最漂亮的魚肉來吃，剩下的部位就直接丟掉，真的非常可惜。為了不浪費任何好食材，不妨跟AI學幾招零浪費的全魚料理魔法。輸入這個指令「我買了一整條魚，除了中間魚肉，剩下的魚骨或邊角料可以如何料理？另外，我不想浪費鮪魚罐頭裡的剩油，請教我如何用它做出『米其林等級的鮮味醬汁』，搭配我冰箱裡的剩餘麵條。」這樣一來，連罐頭剩油都能完美變身，省錢又精緻。

▲家長在旅程結束時，可透過Gemini Storybook功能將白天親身參與的永續海洋點滴，轉化為溫馨的兒童床邊童話 。圖／Google提供；窩客島編輯李維唐整理







黑鮪魚季深度旅遊5大科技密技懶人包

密技一：秒懂漁市拍賣潛規則

出發前輸入「我週末要去東港觀摩魚貨拍賣，請告訴我3個台灣漁港拍賣常見的冷知識或特殊術語，以及拍攝時需要注意的禮儀，讓我不要成為冒失的觀光客」 ，提前掌握在地知識與拍攝禁忌。

密技二：一秒看懂魚肉部位與保育

善用Gemini Live功能將鏡頭對準魚肉照片上傳 ，並輸入指令「Gemini，請幫我看看畫面中這塊魚肉是哪個部位？另外，請告訴我目前太平洋黑鮪魚的保育現況，以及台灣有哪些確保永續利用的管理措施？」 ，化身隨身海鮮專家 。

密技三：精準搜出綠色餐廳

想吃得豐盛又環保 ，輸入指令「我現在人在[漁港城鎮]，附近有哪些標榜使用『永續漁獲』或在地食材的海鮮餐廳？請推薦3家並附上他們的招牌菜色。」 ，迅速挖出周邊落實ESG的好去處 。

密技四：用童話故事傳承永續教育

回程路上使用Gemini Storybook功能發揮創意 ，輸入指令「請幫我創作一個以『20年後的台灣漁港』為背景的短篇童話故事。主角是一位老漁夫與他的孫女，他們正在討論當年我們所做的哪些永續努力，讓現在依然有魚可吃。請讓故事語氣感人且富有教育意義。」 ，為孩子生成專屬的床邊故事 。

密技五：邊角料與罐頭剩油零浪費料理

將感激之情帶進廚房 ，輸入指令「我買了一整條魚，除了中間魚肉，剩下的魚骨或邊角料可以如何料理？另外，我不想浪費鮪魚罐頭裡的剩油，請教我如何用它做出『米其林等級的鮮味醬汁』，搭配我冰箱裡的剩餘麵條。」 ，達成全魚食用零浪費 。