五燈獎台北101店插旗！超強滷肉飯 豬腳信義區就有，上班族午餐新選擇。

新北三重最傳奇的古早味排隊名店「五燈獎豬腳」，繼開設台北永康分店大受歡迎後，這回更宣布即將進駐台北101美食街，雖然目前官方尚未公布正式的開幕時間，目前已經放上施工看板，讓走過路過的信義區上班族與外國遊客期待不已。這家連韓國美食天王白鍾元都強力推薦的台灣小吃代表，這次帶著傳承四十年的神級滷汁進駐台北101美食街，讓大家在市中心就能輕鬆品嚐。



▲五燈獎必吃推薦腿庫套餐與充滿膠質的滷肉飯。

▲三重五燈獎豬腳插旗台北101美食街，紅色圍籬預告即將開幕，信義區上班族輕鬆開吃。





三重五燈獎豬腳名字有故事

這家老字號的由來非常有趣，老闆娘在1981年從三重菜市場的小攤位起家，因為每日現滷的美味豬腳大受歡迎。到了1987年老闆娘參加當時紅遍全台的歌唱節目「五燈獎」，一路過關斬將拿到五度五關的最高榮譽，實力堪比天后張惠妹，於是便將店名改為「五燈獎豬腳」，後來還開設舒適店面，並持續多年為三重獨居老人送便當回饋社會。



▲五燈獎必吃有招牌滷肉飯與腿庫飯，即將插旗台北101美食街，位信義區上班族與外國遊客帶來必吃台灣小吃。





必吃滷肉飯與腿庫

來到這裡絕對不能錯過最經典的三大天王，包含吸飽獨門醬汁的「帶骨豬腳」、肥瘦適中的軟嫩「腿庫」，以及鹹甜交織且富含滿滿膠質的黃金比例「滷肉飯」。精準的火候控制讓每一塊肉質都爽口滑溜且去油爽口，每粒米飯都裹上亮晶晶的油脂，入口即化的軟Q彈嫩口感讓人一吃就停不下來，再搭配店家自製的辣蘿蔔與辣椒更是一絕，亦是三重五大地吃滷肉飯名店之一。如今將進駐台北101美食街，帶附近上班族和外國遊客帶來全新的小吃選擇。



▲五燈獎帶骨豬腳軟Q彈嫩，沾特製辣椒與辣蘿蔔，就算排隊也要吃到的美味。

五燈獎豬腳滷肉飯 台北101店 店家資訊

台北美食新開店加碼看！

開幕時間：尚未公布地點：台北101美食街

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