內湖泰式火鍋吃到飽！458元泰滾mini個人鍋新開店，1.5公升泰奶鍋免費喝。

內科上班族快衝！泰滾mini個人鍋插旗內湖，首推50種自助吧吃到飽，壽星再送霸氣泰奶塔，火鍋控必吃。編輯 鄭雅之表示：吃到飽最便宜才458元要衝啊！

內湖上班族來吃458元泰式火鍋吃到飽！現在想吃道地的泰式火鍋再也不用辛苦揪團，一個人也能輕鬆開鍋享受。「泰滾mini個人鍋」這次以全新姿態進駐內湖西湖站旁，除了帶來招牌的南洋風情湯底，最吸引人的莫過於店內首度推出的「自助吧吃到飽」新型態。現場提供超過50種食材隨你夾，從產地直送的新鮮蔬菜到多樣化的精緻火鍋料，還有深受歡迎的泰式風味甜點與冰品，搭配挑高寬敞的用餐空間，讓泰滾mini個人鍋迅速竄升為內湖火鍋控心目中的人氣第一名，成為下班聚餐的最夯選擇。

▲慶生聚餐就是要這麼吸睛，壽星在泰滾mini個人鍋用餐就能獨享超浮誇的泰奶塔。(攝影：鄭雅之) ▲泰滾mini個人鍋招牌冬蔭功湯底涮肉片、海鮮都很搭。(攝影：鄭雅之)





泰滾mini個人鍋首推50種自助吧吃到飽

泰滾mini個人鍋最讓火鍋控瘋狂的亮點，就是店內第一次亮相的自助無限吧，不僅提供產地直送的新鮮蔬菜與各式火鍋配料，副食區更有「冬蔭功」泡麵、科學麵以及香噴噴的滷肉飯等無限吃，保證讓大胃王吃得心滿意足。現場也規劃了完善的動線，讓客人在取用餐點時感到寬敞舒適，這種將精緻鍋物與豐富自助吧結合的模式，成功切中了現代人追求高CP值的心態。

▲想吃什麼就夾什麼，泰滾mini個人鍋首創的吃到飽新型態讓用餐自由度大幅提升。(攝影：鄭雅之)





泰奶冰淇淋與豐富飲品隨你喝到飽

除了鹹食讓人滿足外，甜點區更是一大特色，泰滾mini個人鍋提供了可以體驗動手做的DIY泰奶霜淇淋與泰奶雪花冰，濃郁的茶香讓人欲罷不能。現場還有充滿南洋風情的榴槤與椰子冰淇淋，以及各式冷熱飲料隨你喝到飽，多樣化的選擇讓消費者直呼太划算。這種全方位的餐飲體驗，讓泰式火鍋不再只是單純的吃肉喝湯，更像是一場充滿驚喜的異國甜點派對。

▲泰滾mini個人鍋提供現刨的泰奶雪花冰並淋上煉乳，在這無限吃到飽。(攝影：鄭雅之)





招牌冬蔭功與多國風味湯底任你選

湯頭是泰滾mini個人鍋的核心靈魂，首推絕對是酸辣帶勁的「冬蔭功」湯底，濃郁香料味讓人彷彿一秒飛到曼谷。若是想換換口味，充滿膠質的「花膠干貝雞湯」或是甘醇回甘的「新加坡肉骨茶」也擁有極高人氣。店內更準備了多國風味，從「南洋叻沙」到台味十足的「魷魚螺肉蒜」通通有，搭配嚴選優質肉品，讓每位火鍋控都能找到心頭好，挑高設計也讓用餐過程完全沒有擁擠感。主餐部分有各種肉品之外，也特別推薦大家點雙人套餐，一次擁有海陸主餐。

▲濃郁迷人的招牌冬蔭功湯底酸辣鮮香，是泰滾mini個人鍋最不容錯過的經典美味。(攝影：鄭雅之) ▲香氣四溢的魷魚螺肉蒜湯底充滿台式風情，在泰滾mini個人鍋也能吃到多國風味。(攝影：鄭雅之)





泰式風味小食加購。必點拳拳蝦餅與酸辣生蝦超道地

除了豐富的鍋底與無限吧，泰滾mini個人鍋的高人氣單品也是火鍋控的必點清單。厚實飽滿的「拳拳蝦餅」外皮金黃酥脆，咬下就能吃到鮮甜蝦肉，而酸辣開胃的「酸辣生蝦」更是充滿異國情調。想吃點特別的推薦點一份口感豐富的「泰式炸蛋」，或是清爽彈牙的「泰式鮮蝦涼麵」，每款單品價格都非常親民。這些道地的小食搭配火鍋一起享用，讓整頓飯的層次感瞬間提升，就算一個人來用餐也能吃得像貴賓一樣豪華。

▲酥脆紮實的拳拳蝦餅與Q彈泰式鮮蝦涼麵，是泰滾mini個人鍋極受歡迎的招牌單品。(攝影：鄭雅之) ▲鮮甜彈牙的酸辣生蝦口感層次豐富，來到泰滾mini個人鍋絕對要點來嚐鮮。(攝影：鄭雅之)





壽星好禮送超霸氣1.5公升泰奶塔

為了回饋廣大的火鍋控，泰滾mini個人鍋更推出了超誠意的慶生好禮，只要是當月壽星來店用餐，就直接贈送1.5公升的巨無霸泰奶塔，浮誇的視覺效果絕對是聚餐打卡的焦點。無論是想吃頓好料又不傷荷包，或是與好友相約聊天，這裡明亮舒適的環境都提供了不錯的適應性，打破內湖是美食沙漠的謠言。

▲浮誇度爆表的1.5公升巨無霸泰奶塔霸氣登場，壽星在泰滾mini個人鍋慶生就能大口暢飲。(攝影：鄭雅之) ▲現場還有榴槤、椰子等南洋風冰淇淋任人吃，為泰滾mini個人鍋的泰式饗宴劃下甜蜜句點。(攝影：鄭雅之)

泰滾mini個人鍋 店家資訊

地址： 臺北市內湖區西湖里內湖路一段324號

電話： 02 2797 6666

營業時間： 11:30–23:50





泰滾mini個人鍋 排行榜必點

招牌冬蔭功鍋底 加價80元

拳拳蝦餅 95元

酸辣生蝦 88元

泰式炸蛋 35元

泰式鮮蝦涼麵 35元





火鍋控要吃的話題！

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泰滾mini個人鍋新更多照片

▲產地直送的各種鮮脆時蔬經過嚴格篩選，讓來到泰滾mini個人鍋的火鍋控吃得超健康。(攝影：鄭雅之) ▲走進泰滾mini個人鍋就能感受挑高設計的舒適感，寬敞動線讓拿取食材變得好輕鬆。(攝影：鄭雅之)

▲火鍋控最愛的冬蔭功泡麵與科學麵等副食，通通都在泰滾mini個人鍋的無限吧供應。(攝影：鄭雅之)

▲丸餃類與火鍋料整齊排列，在泰滾mini個人鍋的自助吧都能無限取用。(攝影：鄭雅之)