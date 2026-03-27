石二鍋宵夜場加開！石二鍋加開宵夜場 免費送肉盤，宵夜火鍋優惠挑戰最高CP值。

石二鍋宵夜場、牛奶鍋回歸、12mini芋香貢丸優惠成為近期話題，編輯張人尹表示，延長營業與LINE贈菜活動同步推出，讓粉絲從晚餐到宵夜都有新選擇。

▲石二鍋宣布全台37間門市週末加開宵夜場，營業至凌晨12點，鎖定火鍋控與宵夜族需求打造深夜吃鍋新選擇。



▲石二鍋推出「10點後用餐免費送肉盤」活動，讓粉絲在宵夜時段也能享有加碼優惠與滿足感。

宵夜時段內用套餐加碼送肉優惠

▲石二鍋宵夜場限定優惠至4/11，週五六晚上10點後內用套餐免費送上選豬肉或雪花牛肉擇一。

火鍋控的宵夜場！看準火鍋控的吃鍋需求、宵夜需求，王品集團旗下平價小火鍋「石二鍋」這次調整營業模式，宣布全台37間門市週末加開宵夜場，營業至凌晨12點，並同步推出限時優惠「10點後用餐免費送肉盤」，讓下班族、夜貓族在宵夜場也能吃石二鍋療癒一波。石二鍋主打全門市免收服務費、招牌檸檬冬瓜冰沙喝到飽，同時部分門市還能無限續白飯，高CP值是許多火鍋控的口袋名單。這次全台37間門市增添週末宵夜場，每週五、六營業至00:00，滿足深夜用餐需求。同時還有宵夜場優惠，即日起至4/11，每週五、週六晚上10點後入店內用套餐，就免費送「上選豬肉/雪花牛肉」擇一，讓粉絲在深夜時段也能吃得更滿足。





LINE贈芋香貢丸牛奶鍋同步回歸

▲石二鍋牛奶季回歸推出起司牛奶鍋等3款限定湯底，升級加價59元起，提供濃郁湯頭新選擇。

石二鍋 門市增開宵夜場

除了宵夜優惠外，「石二鍋」也同步帶回牛奶季，推出起司牛奶、松露牛奶與椒麻牛奶鍋3款期間限定湯底，升級加價59元起，讓喜歡濃郁湯頭的粉絲有更多選擇。另一方面，「12mini快煮小火鍋」則針對小資族推出活動，3/31前只要透過LINE官方帳號或瘋美食APP領券，消費任一鍋物即可兌換芋香貢丸1份，讓平價鍋物也多了額外加菜的小確幸。活動說明：指定門市加開週末宵夜場，每週五、六營業至00:00宵夜場優惠：

4/11前，每週五、六 22:00後進店內用消費套餐，單筆消費即贈上選豬肉或雪花牛肉單點肉品乙份。

宵夜場門市：

太平中山、豐原源豐、高雄華夏、中和德光、台北天母、高雄鳳山、台北興隆、台北信義、台北安居、台北後山埤、台南中華東、台中美村南、清水中山、高雄三多三、台中文心崇德、美術南三、台北士林中正、新竹忠孝、台北延平南、草屯中興、台南新營三民、新竹湖口中山、中壢榮民店、龍潭北龍店、潮州新生、羅東民生、高雄明誠二、蘆洲長榮、竹北光明六、仁武仁雄、台北光復南、高雄小港漢民、汐止大同、花蓮中山、沙鹿中山、楊梅中山北、桂林家樂福。



