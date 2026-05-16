北美館展覽30元開逛！北美館物質世界特展，87件典藏藝術品登場。

北美館「物質世界」特展！於2樓展覽室展出至8/16，編輯鄭亦庭表示：只要30元就能逛2大北美館特展。

北美館物質世界特展！臺北市立美術館推出「物質世界」特展，即日起至8月16日於北美館2樓展覽室展出，本展以館典藏作品為主，匯集29位不同世代藝術家的作品，包括炭筆、油畫、攝影、錄像與大型立體裝置等共87件作品，展覽試圖回望台灣從農業社會轉向工商社會以來，物質生產與流通如何改變我們的生活環境，同時北美館也有「超現實主義」特展，只要30元銅板價就能一次逛。



▲北美館「物質世界」特展即日起至8/16登場，集結29位跨世代藝術家展出87件典藏作品。

▲北美館物質世界特展！日下淳一《超越認同》懸吊30套改造服裝，揭示衣物如何影響思考與人格認同。





北美館物質世界特展首展區

本次北美館首展區從物質消費出發，探索城市現代化的進程，李明學《溢出的記憶》藉由兩座不鏽鋼層架陳列相似色調的商品，觀眾誤以為相同商品重複出現，展現大家過度依賴視覺經驗的慣習反而被誤導；黃冠均的《黃》則將壓克力顏料化為雨衣材質，凸顯媒材的物質性；白景瑞1960年代的經典錄像作品《台北之晨(林強全新配樂版)》，以電子樂與實驗聲響，將現代精神融入昔日臺北景觀。



▲北美館「物質世界」特展首展區！明學《溢出的記憶》，2019，超市與超商物件，圖像由臺北市立美術館提供。





北美館物質世界特展第二展區

第二展區轉向由「物」開展的奇想，透過變形與再解構，打開現實與潛意識間的縫隙，讓日常的「物」成為感知轉譯的媒介，黃文浩《上帝與我》利用機械節拍器驅動，取自經典作品《創世紀》中亞當與上帝之手，形成無法觸及彼此的循環，隱喻當代生活中徒勞與荒謬的焦慮感；賴九岑《這不是瑪格利特的天堂》則直接向超現實大師瑪格利特致敬，探討符號與對應物之間的張力。



▲藝術家黃文浩以節拍器驅動亞當與上帝之手，在作品《上帝與我》中展現循環徒勞的荒謬感。圖像由臺北市立美術館提供





物質世界特展第三、四展區

第三展區聚焦人與物之間，觀察物如何滲入身體經驗、身份認同與當代社會結構，日下淳一《超越認同》以30套懸吊的改造服裝，揭示衣物如何影響思考與人格認同；何采柔《More》與湯雅雯《揚起》分別將棉絮與灰塵，變成毛衣與藝術裝置，讓微小之物顯影出時間的痕跡，第四展區回到感知與物件的堆疊，李傑的全新委託作品《People hate you for a reason》結合音樂、錄像與不同媒介的堆疊，隨著觀眾移動，生成多重媒介交錯堆疊下的觀看經驗，思考感知如何被物質延展與重塑。



▲臺北市立美術館「物質世界」特展，何采柔《More》將棉絮轉變為毛衣，以顯現時間痕跡，圖像由臺北市立美術館提供



▲北美館物質世界特展！黃冠鈞《黃》、張照堂《存在與虛無 I》。圖像由臺北市立美術館提供





物質世界 展覽資訊

展覽時間：即日起-2026.08.16

開放時間：9:30 - 17:30，週六9:30 - 20:30，週一休館

展覽地點：臺北市立美術館 2A、2B 展覽室(臺北市中山區中山北路三段181號)





臺北市立美術館 票價資訊

全票30元、優待票15元、臺北市民票15元

週六全日憑學生證免費參觀。

開放時間17:00後停止售票，免費參觀(週六開放至20:30)。

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