別去人擠人！星野集團「界」2026夏季納涼活動：降溫溫泉、溪流足湯與極致奢華的日式納涼智慧。

星野集團精品溫泉旅館品牌「界」將於2026年夏季推出納涼特集。資深編輯李維唐指出，這種結合醫學監修的降溫泡湯與在地祭典文化，不僅提升了避暑旅遊的層次，更精準捕捉了現代人對於感官療癒的深度渴求，重新定義了日式精品旅宿的款待之道。

當熱浪席捲城市，日本傳統的「納涼」智慧在現代奢華中找到了新定義。星野集團旗下精品溫泉旅館品牌「界」，將於2026年6月1日至9月30日推出夏季納涼特集。這場名為「因為炎熱，所以更懂得欣賞清涼」的盛夏提案，並非單純躲進冷氣房，而是透過流動的微風、潺潺水聲以及顛覆想像的降溫泡湯，將夏日的暑氣轉化為流動的雅趣，引領旅人進入一場身心徹底解放的異世界 。



▲旅人坐在具有開闊視野的戶外足湯席位，一邊享受溫熱的泉水，一邊將絕美海景與夏日綠意盡收眼底。圖／星野集團提供；窩客島整理

醫學監修降溫泡湯調節自律神經

面對2025年平均氣溫創下歷史新高帶來的酷暑挑戰，星野集團特別邀請溫泉療法專科醫師監修，推出顛覆傳統的「降溫泡湯」體驗 。不同於冬季追求的高溫熱浴，這套科學與感官並重的方案建議旅客浸泡在約35至36度、接近體溫的「不感溫」溫泉中約10至20分鐘 。這種溫和的入浴方式能降低深層體溫，減少出浴後的汗水與悶熱感，有效緩解因劇烈溫差導致的自律神經失衡 。活動期間，各地的溫泉達人更會根據當日氣象靈活調整細節，並在浴後提供啤酒或冰鎮甘酒，讓旅客在清爽的氛圍中重塑身心和諧 。



▲寬敞的室內溫泉浴場，以簡潔設計搭配大片落地窗引入戶外綠意，讓人在泉水的包覆中洗滌身心疲憊。圖／星野集團提供；窩客島整理

界別府戲劇性夏日祭典不流汗的奢華體驗

對於渴望參與祭典卻不願忍受高溫的旅人，座落於大分縣的「界別府」打造了一場全天候的室內夏祭 。在建築大師隈研吾設計的「戲劇性溫泉街」舞台上，旅客可以穿上舒適的館內服，手持一杯沁涼的燒酎Highball，悠然觀賞由數位藝術呈現的夢幻煙火 。不必擔心汗流浹背，便能優雅參與撈水球、套圈圈等懷舊祭典遊戲 。這場融合懷舊情懷與創新科技的五感饗宴，搭配別府溫泉日本第一的湧出量，讓夏日的熱情在最涼爽的空間中靜靜綻放 。



▲穿著和服的工作人員於復古燒酎屋台前，親切地為旅客斟上極具在地特色的風味飲品。圖／星野集團提供；窩客島整理

走進山岳與溪流尋找大自然賦予的真實涼意

追求極致避暑的旅人，往往會不自覺地向山林與河川靠攏。位於北阿爾卑斯山脈深處的「界奧飛驒」，憑藉高海拔優勢成為天然的避暑秘境 。旅客可以在中央庭園仰望萬綠群山，享受拂過肌膚的涼風與草木幽香，入夜後更能在「天然星空劇場」下洗滌塵囂 。而位於仙台名取川畔的「界秋保」，則在2026年7月1日至8月31日推出限定甜品「SAICHI紅豆御萩冰沙」，將當地著名的低甜度紅豆餡與淋上煉乳的刨冰結合 。在溪流聲的環繞下品嚐這份日式清涼，正是東北夏季獨有的奢華款待 。



▲旅人換上浴衣在「界奧飛驒」的足湯廊道靜坐，感受拂過肌膚的涼風與流動溫泉帶來的靜謐時光 。圖／星野集團提供；窩客島整理

漫步山口長門湯本溫泉與雲仙地獄的異國風情

溫泉街的再生與自然景致也是夏季納涼的重要一環。山口縣的「界長門」依傍音信川而建，旅人能坐在川床露台上沉浸於潺潺水聲，感受藩主休憩遺址的典雅氛圍 。而在被譽為「西之輕井澤」的長崎雲仙溫泉，氣溫比市區低約5至10度，「界雲仙」的附設客房露天風呂將浴池與「湯後休憩空間」完美結合，讓旅客能一邊感受強酸性乳白色名湯的療癒，一邊在「和華蘭Lounge」欣賞彩繪玻璃交織出的異國光影，品嚐長崎名物牛奶冰沙，度過一段韻味十足的夏夜時光 。



▲界長門依傍著清澈的音信川，在溪畔設置了優雅的川床露台席位，讓旅人能近距離感受河風帶來的涼爽。圖／星野集團提供；窩客島整理

傳承百年與時俱進的星野集團款待之道

星野集團自1914年創立以來，已從輕井澤的一家旅館發展為在全球擁有超過65間設施的頂尖飯店營運公司 。旗下精品溫泉旅館品牌「界」，始終致力於將在地傳統工藝、文化與現代生活風格融合，並透過四季分明的體驗活動，讓旅人深刻感受土地的魅力 。2026年的夏季納涼特集，不僅是一場避暑計畫，更是星野集團對日式生活美學的再度詮釋，邀請每一位旅人在溫泉與自然的懷抱中，找回久違的平靜與涼適 。



▲暮色下的「界雲仙」大浴場露天風呂，讓賓客在強酸性的乳白色名湯中，遠眺雲仙地獄壯麗的自然景致 。圖／星野集團提供；窩客島整理





星野集團精品溫泉旅館「界」2026年夏季納涼特集

活動時間： 2026年6月1日至2026年9月30日

活動內容：

降溫泡湯體驗： 由溫泉療法專科醫師監修，提供攝氏35至36度的「不感溫」溫泉入浴指導，旨在調節自律神經並減少夏季出浴後的悶熱感 。

界別府夏日祭典： 於室內「戲劇性溫泉街」舉辦，包含數位藝術煙火、撈水球及套圈圈等傳統祭典遊戲 。

界奧飛驒避暑秘境： 提供中央庭園足湯體驗，並在夜間化身為天然星空劇場 。

界秋保納涼限定： 2026年7月1日至8月31日推出「SAICHI紅豆御萩冰沙」限定甜品 。

界長門川床露台： 提供依傍音信川的川床座席，可體驗長門湯本溫泉街的漫步文化 。

界雲仙夏季避暑： 提供比市區低5至10度的清涼環境，並供應長崎名物牛奶冰沙 。





星野集團「界」品牌官網： https://hoshinoresorts.com/zh_tw/brands/kai/