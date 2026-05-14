台中新商場加一！豐原Mini G Mall曝光，火鍋 燒肉吃到飽5大美食。

台中豐原全新百貨「Mini G Mall」即將開幕！西堤、聚鍋物等大牌確定進駐，打造在地最強美食地圖。編輯 鄭雅之表示：台中最近商場開不停誒！

台中豐原近期即將迎來全新的生活體驗，社區型百貨 Mini G Mall 的動態成了在地居民關注的焦點。這座商場有別於大型購物中心，更強調與周邊鄰里的連結，以「日常可近性」為出發點，將多元的餐飲品牌與生活服務引進社區。隨著開幕腳步接近，不少品牌已經在現場陸續掛牌，讓這座強調高品質生活感的百貨尚未正式營運，就已成為豐原美食地圖上的熱搜關鍵字，讓人十分期待未來的營運樣貌。



▲台中豐原最新的社區百貨Mini G Mall可以看到西堤牛排以及聚日式鍋物等人氣餐飲品牌搶先亮相，正式宣告豐原美食新地標即將登場。

▲以日常生活型餐飲聚點為核心的Mini G Mall，純白色的現代建築設計結合玻璃帷幕空間。





西堤與聚日式鍋物領軍進駐

豐原Mini G Mall即將開幕訊息，也讓台中豐原在地人期待有什麼店家進駐。根據目前揭曉的品牌清單，王品集團旗下的西堤牛排與聚日式鍋物皆已確定進駐，這對在地居民來說，無疑是增添了慶生與聚會的優質選擇。過去若想享受完整的百貨連鎖餐飲服務，往往需要跨區前往台中市區，如今 Mini G Mall 將這些高人氣品牌帶進豐原生活圈，不僅大幅縮短了交通距離，更讓平日裡的家庭聚餐變得更有儀式感。這種深耕社區的經營模式，正是 Mini G Mall 想要帶給在地居民的便利與質感。



▲聚 日式鍋物主打日本國產牛火鍋搭配蔬食自助吧吃到飽，王品集團帶動火鍋控粉絲討論話題。（攝影：張人尹）





彌生軒與韓式燒肉吃到飽也有

除了經典的西式與火鍋，喜愛日式風味的朋友也有福了，日本百年定食「YAYOI 彌生軒」附餐吃到飽，與主打高 CP 值的「打爆豬韓式燒肉吃到飽」也確定插旗豐原Mini G Mall。甚至連「開丼 2.0」主題餐廳也將進駐，為喜愛丼飯的民眾提供更多選擇。館內美食餐廳涵蓋了日、韓、西式等多國風味，充分體現了 Mini G Mall 作為日常生活餐飲聚點的定位。隨品牌裝修進入倒數階段，未來這裡將成為豐原民眾約會、聚餐以及享受悠閒生活的新場域。



▲彌生軒必吃「南蠻炸雞定食」選用多汁雞腿肉酥炸，淋上特製塔塔醬。

豐原Mini G Mall 店家資訊

地點： 台中市豐原區大社街8號

開幕日： 預計第二季試營運





豐原Mini G Mall 美食餐廳推薦

人氣西餐： 西堤牛排

美味火鍋： 聚日式鍋物

日式定食： YAYOI 彌生軒

韓式餐點： 打爆豬韓式燒肉吃到飽

主題料理： 開丼 2.0 主題餐廳





台中美食新開店先吃一輪！

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