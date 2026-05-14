米其林名廚蔡瑞郎坐鎮！煙波滿月樓重現姜阿新茶金盛宴，打造全台首座文化宴席地標。

煙波集團全新品牌「滿月樓」結合米其林技藝與歷史研究，重新定義高端客家料理。資深編輯李維唐表示，這種將家族文化與產學合作深度揉合的餐飲模式，不僅能提升在地品牌國際能見度，更為台灣文化永續與美食藝術建立了一座極具權威性的轉型標竿。

由煙波國際觀光集團傾力打造的全新餐飲品牌「滿月樓」，於5月2日在新竹湖濱館正式營運，標誌著台灣高端宴席格局的再度進化。這不僅是一次集團餐飲版圖的擴張，更是一場匯聚米其林星級技藝、國立陽明交通大學學術研究，以及北埔姜阿新家族文化三方能量的深度轉身。滿月樓以「傳承不傳陳」的核心精神，將塵封已久的客家名門風華優雅重現在當代餐桌，為高端中餐市場開啟了充滿文化厚度的嶄新篇章。

▲米其林一星名廚蔡瑞郎掌舵姜家茶金宴，以星級技藝重構50年代客家名門盛筵 。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲滿月樓姜家茶金宴甜點「酸桔柿餅」，將酸桔與洛神內餡藏於柿餅之中，風味甜雅溫潤、餘韻悠長 。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

米其林星級主廚蔡瑞郎領軍淬鍊客家手路菜新美學

滿月樓的核心靈魂，是由連年獲得米其林一星與綠星肯定的名廚蔡瑞郎掌舵。蔡瑞郎擁有近40載的深厚功底，擅長將瀕臨失傳的繁複手路菜底蘊轉化為現代美學敘事。他親自走訪山野產地，深究客庄發酵工藝，堅持捨棄冗贅的調味，改以純粹的食材原力勾勒料理本質。不僅在食材選擇上極盡考究，連奉茶細節也不馬虎。每一滴茶水皆經過處理，將總硬度控制在30-60mg的軟水區間，保留適量礦物質以完美釋放茶葉底蘊，確保賓客從第一口茶湯開始，就能感受到名門款待的深度。

▲滿月樓由米其林一星主廚蔡瑞郎掌舵，以細膩手法詮釋客家料理精髓，融合傳統底蘊與當代技藝，展現高端中餐的深厚功力與宴席風範 。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理



產學跨界合作還原1950年代北埔姜家茶金盛宴

滿月樓的誕生源自國立陽明交通大學客家文化學院引領的「客家飲食文化的追索與還原」計畫，是台灣首例結合田野調查與歷史研究的產學跨界合作。主推套餐「姜家茶金宴」承載著1950年代北埔姜阿新家族款待國際賓客的輝煌脈絡。套餐由「三品佳餚」揭開序幕，結合東方美人茶燻鮑魚、客家小炒與梅干扣肉。隨後的「白菜四神濃湯」將蓮子與芡實等食材磨製成絲絨般的綿密湯體；「紅糟肉燒餅」則以精緻工序展現客庄紅糟的獨特香氣。

▲滿月樓姜家茶金宴中的「白菜四神濃湯」，以蓮子、芡實、薏仁與淮山入饌，湯體綿密細緻，演繹客家補氣養生飲食哲學 。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

▲滿月樓姜家茶金宴中的「紅糟肉燒餅」，以手製紅糟肉餡結合中式酥餅工序，呈現外酥內潤的傳統風味 。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

鎮店主菜蘭香古法炭燒鵝二吃演繹客庄層次風味

宴席中最受矚目的焦點莫過於「蘭香古法炭燒鵝二吃」。主廚嚴選雲林白羅曼母鵝，內填七葉蘭與土肉桂慢火炙烤。第一吃為「梅干菜鵝餅」，以手製餅皮裹覆脆皮鵝肉；第二吃「柿餅鵝鬆沙拉」則巧思結合北埔石柿餅與青梅凍，呈現甘甜酸香的平衡感。此外，搭配「酸桔葉烤鮮魚」、「野生烏魚子炒飯」與傳承台菜技藝的「福菜竹笙蟲草湯」，讓歷史史料透過精湛的烹飪技法在餐盤中獲得當代生命力。

▲滿月樓姜家茶金宴主菜「蘭香古法炭燒鵝二吃」，選用雲林白羅曼母鵝炭火慢烤，分別演繹梅干菜鵝餅與柿餅鵝鬆沙拉，展現鹹香與甘酸層次 。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

▲滿月樓姜家茶金宴中的「野生烏魚子炒飯」，選用銀川有機香米搭配研磨烏魚子拌炒，呈現粒粒分明、金香馥郁的口感 。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

實踐文化永續精神讓頂級客家料理接軌國際

滿月樓不僅追求極致美味，更致力於文化的延續與共好。凡賓客點用「姜家茶金宴」，滿月樓將提撥部分營收捐贈予「財團法人姜阿新教育基金會」，支持教育及文化推廣，實踐姜阿新先生「教育樹人」的遺志。當米其林技藝與深厚的學術底蘊結合，滿月樓已成為台灣餐飲地圖中極具國際視野與人文厚度的地標。





煙波集團「滿月樓」活動整理

姜家茶金宴

活動時間：2026年5月2日正式營運

活動內容：

公益聯名活動：凡點用「姜家茶金宴」，滿月樓將提撥部分營收捐贈予「財團法人姜阿新教育基金會」，支持教育及文化推廣 。

精緻宴席體驗：由米其林名廚蔡瑞郎執掌，推出融合北埔姜家文化與客家手路菜的高端套餐 。

滿月樓

地址：新竹市東區明湖路773號（新竹湖濱溫莎館2F）

訂位專線：(03)520-3188 #2500

線上訂位：https://lihi1.me/t5PUl

套餐價格：每位1,980元（外加10%服務費）