Klook線上旅展5月15日開搶！eSIM只要10元，環球影城買1送1、新加坡迪士尼郵輪免費送。

隨著國際油價攀升帶動出國成本成長，資深編輯李維唐指出，今年旅客更傾向於提前鎖定優惠以對抗漲幅 。Klook此波線上旅展精準切中日韓短程旅遊熱潮，透過多樣化的疊加折扣與高彈性行程規劃，正為夏季旅遊市場注入強勁的買氣動能 。
隨著國際油價攀升與燃油附加費調漲，出國旅行的成本正逐步墊高，然而這並未阻擋台灣旅客探索世界的熱情 。根據Google搜尋數據顯示，2026年3月關於旅展優惠的關鍵字熱度已較去年同期成長22%，顯示消費者對於聰明消費的意識提前覺醒 。旅遊平台Klook觀測到，今年夏季的旅遊趨勢仍以日韓短程航線為首選，特別是釜山、沖繩與福岡等2小時航程內的城市最受青睞 。此外，日本二三線城市的關注度也持續攀升，而歐美中長程旅遊則在下半年開始回溫，旅客更傾向選擇具備彈性退改政策或附帶中文導遊的一日遊行程，以在長途跋涉中確保便利性 。
線上旅展五月熱力開跑，天天現折千元控管預算
為了回應市場對高性價比旅遊的渴望，Klook宣布自5月15日至6月14日啟動為期一個月的線上夏季旅展 。本次活動的核心宗旨在於協助旅客精準控管預算，祭出「天天折千」的超殺優惠 。活動期間，每日將限量發放最高現折1000元的優惠碼，且適用範圍極廣，涵蓋全站飯店、樂園及交通商品 。對於計畫在暑假出遊的家庭或小資族而言，這是一個極佳的切入點，可以先鎖定高單價的住宿或熱門樂園門票，再搭配優惠碼逐步補齊行程細節，讓每一分預算都能發揮最大價值 。
樂園控必搶，環球影城買1送1與獨家周遊券登場
針對喜愛主題樂園的族群，Klook規畫了「週週買1送1」的限時搶購盛宴 。每週一上午11點，包含日本、新加坡、美國等地環球影城，以及全球各地的迪士尼樂園門票都將準時釋出限量買1送1優惠 。除了家喻戶曉的熱門樂園，近期在首爾樂天世界新開幕的楓之谷主題區，以及親子族群最愛的沖繩美麗海水族館也加入陣容 。值得一提的是，Klook獨家推出的「東京樂享周遊券」豪華版也在促銷名單中，該票券整合了東京哈利波特製片廠之旅與teamLab等熱門景點，讓旅客僅需一券在手即可暢玩6大景點，輕鬆實現旅行回本的願望 。
住宿樂園雙重疊加優惠，搭配eSIM超低價10元起
為了進一步擴大優惠力道，Klook推出樂園加飯店最高現折2000元的組合策略 。旅客在使用天天折千優惠碼購買樂園或景點門票後，完成訂單即可再獲贈飯店95折優惠碼，兩者加總最高可省下2000元，特別適合預訂環球影城搭配市區飯店的套裝行程 。在數位通訊方面，Klook官方eSIM更祭出「7天1GB」方案僅需10元的破天荒價格，適用於日韓泰港越等熱門目的地 。該服務支援App一鍵開通且免除掃描QR code的繁瑣步驟，並提供24小時中文客服，確保旅客在國外導航與社群分享時都能享有穩定的連線品質 。
夢幻大獎輪盤轉不停，新加坡迪士尼郵輪驚喜送
除了實質的價格折扣，驚喜感也是本次線上旅展的一大亮點 。即日起至6月14日，Klook舉辦「全球迪士尼夢幻輪盤」活動，邀請旅客天天登入試手氣 。本次輪盤活動最大獎為極具夢幻色彩的「新加坡迪士尼郵輪」之旅，其餘獎項還包含全球迪士尼門票5折券與品牌周遊券等 。此外，針對刷卡族群，活動期間使用玉山銀行Unicard消費最高可享16.5%回饋，結合平台原有的折扣機制，讓旅客在規劃暑期夢幻假期時，能以最輕鬆、最超值的姿態出發，體驗探索世界的無限可能 。
2026 Klook夏季線上旅展活動彙整
活動時間：2026年5月15日至6月14日
活動內容：
- 天天折千：每日限量發送最高現折1000元優惠碼，適用於全站飯店、樂園、交通等商品 。
- 週週買1送1：每週一上午11點開搶，包含環球影城、迪士尼樂園、首爾樂天世界、沖繩美麗海水族館等 。
- 樂園加飯店折扣：樂園門票享95折（最高折1000元），完成訂單再送飯店95折碼（最高折1000元），最高省2000元 。
- eSIM 10元起：Klook官方eSIM「7天1GB」方案最低10元起，涵蓋日、韓、泰、港、越等國 。
- 夢幻輪盤抽獎：天天可參加「全球迪士尼夢幻輪盤」，最大獎為新加坡迪士尼郵輪之旅 。
- 銀行加碼回饋：刷玉山銀行Unicard最高享16.5%優惠 。
官方活動網站：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo-bazaar/tw-travel-fair/