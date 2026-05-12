Klook線上旅展5月15日開搶！eSIM只要10元，環球影城買1送1、新加坡迪士尼郵輪免費送。

隨著國際油價攀升帶動出國成本成長，資深編輯李維唐指出，今年旅客更傾向於提前鎖定優惠以對抗漲幅 。Klook此波線上旅展精準切中日韓短程旅遊熱潮，透過多樣化的疊加折扣與高彈性行程規劃，正為夏季旅遊市場注入強勁的買氣動能 。

隨著國際油價攀升與燃油附加費調漲，出國旅行的成本正逐步墊高，然而這並未阻擋台灣旅客探索世界的熱情 。根據Google搜尋數據顯示，2026年3月關於旅展優惠的關鍵字熱度已較去年同期成長22%，顯示消費者對於聰明消費的意識提前覺醒 。旅遊平台Klook觀測到，今年夏季的旅遊趨勢仍以日韓短程航線為首選，特別是釜山、沖繩與福岡等2小時航程內的城市最受青睞 。此外，日本二三線城市的關注度也持續攀升，而歐美中長程旅遊則在下半年開始回溫，旅客更傾向選擇具備彈性退改政策或附帶中文導遊的一日遊行程，以在長途跋涉中確保便利性 。

▲Klook線上旅展週週祭出買1送1活動，包含深受旅客喜愛的各地環球影城門票 。圖／Klook提供；窩客島整理



線上旅展五月熱力開跑，天天現折千元控管預算

為了回應市場對高性價比旅遊的渴望，Klook宣布自5月15日至6月14日啟動為期一個月的線上夏季旅展 。本次活動的核心宗旨在於協助旅客精準控管預算，祭出「天天折千」的超殺優惠 。活動期間，每日將限量發放最高現折1000元的優惠碼，且適用範圍極廣，涵蓋全站飯店、樂園及交通商品 。對於計畫在暑假出遊的家庭或小資族而言，這是一個極佳的切入點，可以先鎖定高單價的住宿或熱門樂園門票，再搭配優惠碼逐步補齊行程細節，讓每一分預算都能發揮最大價值 。

▲Klook預期今年夏季旅展以日韓短程航線及日本二三線城市為最熱門的旅遊目的地 。圖／Klook提供；窩客島整理

樂園控必搶，環球影城買1送1與獨家周遊券登場

針對喜愛主題樂園的族群，Klook規畫了「週週買1送1」的限時搶購盛宴 。每週一上午11點，包含日本、新加坡、美國等地環球影城，以及全球各地的迪士尼樂園門票都將準時釋出限量買1送1優惠 。除了家喻戶曉的熱門樂園，近期在首爾樂天世界新開幕的楓之谷主題區，以及親子族群最愛的沖繩美麗海水族館也加入陣容 。值得一提的是，Klook獨家推出的「東京樂享周遊券」豪華版也在促銷名單中，該票券整合了東京哈利波特製片廠之旅與teamLab等熱門景點，讓旅客僅需一券在手即可暢玩6大景點，輕鬆實現旅行回本的願望 。

▲歐美中長程旅遊熱度回溫，旅客規劃行程時更偏好可退改商品或附中文導遊的一日遊行程 。圖／Klook提供；窩客島整理



住宿樂園雙重疊加優惠，搭配eSIM超低價10元起

為了進一步擴大優惠力道，Klook推出樂園加飯店最高現折2000元的組合策略 。旅客在使用天天折千優惠碼購買樂園或景點門票後，完成訂單即可再獲贈飯店95折優惠碼，兩者加總最高可省下2000元，特別適合預訂環球影城搭配市區飯店的套裝行程 。在數位通訊方面，Klook官方eSIM更祭出「7天1GB」方案僅需10元的破天荒價格，適用於日韓泰港越等熱門目的地 。該服務支援App一鍵開通且免除掃描QR code的繁瑣步驟，並提供24小時中文客服，確保旅客在國外導航與社群分享時都能享有穩定的連線品質 。



夢幻大獎輪盤轉不停，新加坡迪士尼郵輪驚喜送

除了實質的價格折扣，驚喜感也是本次線上旅展的一大亮點 。即日起至6月14日，Klook舉辦「全球迪士尼夢幻輪盤」活動，邀請旅客天天登入試手氣 。本次輪盤活動最大獎為極具夢幻色彩的「新加坡迪士尼郵輪」之旅，其餘獎項還包含全球迪士尼門票5折券與品牌周遊券等 。此外，針對刷卡族群，活動期間使用玉山銀行Unicard消費最高可享16.5%回饋，結合平台原有的折扣機制，讓旅客在規劃暑期夢幻假期時，能以最輕鬆、最超值的姿態出發，體驗探索世界的無限可能 。

▲即日起至6月14日參加全球迪士尼夢幻輪盤遊戲，最大獎有機會獲得新加坡迪士尼郵輪之旅 。圖／Klook提供；窩客島整理





2026 Klook夏季線上旅展活動彙整

活動時間：2026年5月15日至6月14日

活動內容：

天天折千：每日限量發送最高現折1000元優惠碼，適用於全站飯店、樂園、交通等商品 。

週週買1送1：每週一上午11點開搶，包含環球影城、迪士尼樂園、首爾樂天世界、沖繩美麗海水族館等 。

樂園加飯店折扣：樂園門票享95折（最高折1000元），完成訂單再送飯店95折碼（最高折1000元），最高省2000元 。

eSIM 10元起：Klook官方eSIM「7天1GB」方案最低10元起，涵蓋日、韓、泰、港、越等國 。

夢幻輪盤抽獎：天天可參加「全球迪士尼夢幻輪盤」，最大獎為新加坡迪士尼郵輪之旅 。

銀行加碼回饋：刷玉山銀行Unicard最高享16.5%優惠 。

官方活動網站：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo-bazaar/tw-travel-fair/