日本瘋搶！三得利-196葡萄柚柳橙新上市，無糖7%雙果實爆擊，全台超商這天起開喝。

隨著RTD調酒市場趨向健康化與機能性，消費者對「無糖」與「風味」的並存愈發挑剔。資深編輯李維唐表示，三得利此次引進日本熱銷的雙果實品項，不僅是工藝的展現，更精準捕捉了現代人追求低負擔卻不願犧牲感官體驗的矛盾心理，這口「真實」將成為今年夏季調酒市場的關鍵字。

隨著初夏氣息漸濃，空氣中開始瀰漫著屬於陽光的熱力。日本罐裝調酒領導品牌「三得利-196」正式宣布，將於5月13日起於全台各大通路重磅推出全新「-196無糖－葡萄柚柳橙7%」。這款在日本市場表現極為亮眼的品項，最初僅作為期間限定商品，卻因深受消費者喜愛，在眾人熱烈要求下正式轉為常銷商品。如今這股席捲日本的雙果實旋風首度引進台灣，預計將在RTD調酒市場掀起一場追求真實果感的全新革命。

▲清爽雙果的真實果香在口中炸裂，三得利-196「一口真實到位」的口感，是掃除疲憊、釋放情緒的最佳良伴 。 圖／台灣三得利提供；窩客島整理



日本熱銷調酒科技，-196度瞬凍炸裂製法完整封存果實靈魂

這款調酒之所以能擁有宛如現榨果汁般的風味，關鍵在於三得利獨家的「-196°C瞬凍炸裂製法」。不同於市售常見僅堆疊層次的調酒，這項特殊工藝是將整顆新鮮葡萄柚與柳橙投入-196°C的極低溫環境中瞬間凍結，隨後進行精密炸裂並浸漬於酒精中。這種技術能完整封存整顆果實最原始的果汁與香氣，讓葡萄柚的清爽酸甜與柳橙的圓潤厚實，在製程中便達成深度的自然融合，讓每一口都能感受到強大的雙果實爆擊力道。

▲日本熱銷罐裝調酒「三得利-196」全新口味「無糖－葡萄柚柳橙」強勢登台，主打瞬凍炸裂製法封存真實果香 。 圖／台灣三得利提供；窩客島整理

無糖也能風味飽滿，三得利-196打破酒精飲品的既定印象

「-196無糖－葡萄柚柳橙7%」不僅追求極致口感，更延續品牌「果敢真實Dare to be Real」的核心精神。透過7%酒精濃度與無糖配方的黃金比例，完美破解了「無糖等於風味受限」的刻板印象。開罐瞬間，淡雅卻濃郁的果香四溢，入口後層次分明且乾淨俐落。粉紅葡萄柚的微苦微酸與柳橙的多汁甜美相互交織，不僅能迅速掃空日常累積的疲憊感，更提供了毫無負擔的暢快體驗，讓愛好者能隨時隨地享受高品質的日本職人工藝。





信義區與西門町真心話大聲公，三得利-196街頭快閃活動引爆熱潮

為了傳遞「來真的」品牌理念，三得利特別於信義區及西門町發起「-196街頭真心話快閃突擊」活動。現場邀請民眾放下生活中的修飾，拿起大聲公大聲說出內心最真實的情緒。只要完成真心話宣言，即可現場獲得試飲體驗。透過這種溫暖且具張力的互動方式，三得利希望陪伴消費者在忙碌的日常縫隙中勇敢面對自我，將心裡的壓力轉化為最有感的爽快回憶。

▲活動走上信義區與西門町街頭，邀請路人拿起大聲公，把平常沒說出口的話勇敢表達出來 。 圖／台灣三得利提供；窩客島整理



體育賽事與日常放鬆必備，多樣化口味滿足全場景飲用需求

除了此次引進的新品，三得利-196系列也提供豐富的風味選擇。無論是偏好清爽感的無糖7%系列，包含雙重檸檬、沖繩檸檬，或是追求強烈感的強冽9%系列，如雙重葡萄與雙重葡萄柚，都能完美適配各種場景。無論是觀看熱血體育賽事時的應援歡呼，或是獨自一人在家的靜謐放空，甚至是與三五好友的派對聚會，這口來自日本的真實果味始終在線，陪伴每個人用最舒服、最果敢的方式，過得更自在爽快。

▲三得利-196提供多樣化口味選擇，無論是獨酌、聚會或觀看賽事，都能享受無糖且果香在線的暢快感 。 圖／台灣三得利提供；窩客島整理





-196街頭真心話快閃突擊

活動地點：台北市信義區、西門町街頭

活動內容：邀請民眾使用現場大聲公參與「真心話宣言」，完成後即可獲得三得利-196系列試飲（口味隨機） 。

5月13日起於下列全台實體通路陸續上架