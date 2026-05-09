> 生活 > 2026松山文創學園祭！免門票松菸六大主題週，全區展覽、互動遊戲開逛。

2026松山文創學園祭！免門票松菸六大主題週，全區展覽、互動遊戲開逛。

松菸松菸展覽免費展覽松菸免費展覽
2026-05-09 12:40文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

2026松山文創學園祭！松山文創學園祭即日起至6月15日，六大主題週免費逛，編輯鄭亦庭表示：全台最大跨校畢展就在松菸。

全台規模最大跨校畢展來了！2026 松山文創學園祭於5月8日至6月15日在松山文創園區盛大登場，今年集結全台44所大學校系，以「翻開新頁」為核心主題，分別於六大主題週接續呈現，每週都有不同的院校展出，展覽橫跨1至5號倉庫、北向及南向製菸工廠、多功能展演廳及創意空間，全區連六週通通免費開放參觀，假日來松菸直接逛爆。

▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於1至5號倉庫、北向及南向製菸工廠、多功能展演廳及創意空間，全部都免費參觀。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於1至5號倉庫、北向及南向製菸工廠、多功能展演廳及創意空間，全部都免費參觀。(攝影：鄭亦庭)

2026松山文創學園祭全區免費參觀

今年第十五屆的松山文創學園祭，已成為全台規模最大、展期最長、科系最豐富的學生畢業展平台，今年將有展覽有台灣大學、東海大學、輔仁大學、中國文化大學等44所科系院校參展，活動意象以「翻頁」為主軸，象徵學生在面對畢業未知的轉折點時，將過去的學習、經驗與挫折重新定義，翻開人生的下一章節，配合形象影片「用一場學園祭，寫下青春的畢業展」，透過鏡頭捕捉創作者反覆試驗與修正的真實軌跡，呈現作品從靈感萌芽到完成的轉化歷程。

▲第十五屆松山文創學園祭以「翻頁」為意象，象徵學生透過畢業展覽展開人生的集體蛻變。(攝影：鄭亦庭)
▲第十五屆松山文創學園祭以「翻頁」為意象，象徵學生透過畢業展覽展開人生的集體蛻變。(攝影：鄭亦庭)

2026松山文創學園祭六大主題週

本屆學園祭規劃六大主題週，包括「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」、「空間與室內設計週」、「都市與景觀設計過」、「文化創意設計週」及「建築與都市設計過」，連續六周不同主題展出，除了傳統的藝術繪畫、雕塑與裝置藝術，展區更有互動體驗區，像是開展首週的元智資傳系展區，便提供汽車、機車模擬互動遊戲提供大家體驗，觀展時也能順路集點抽小禮物。

▲展區提供多樣化互動體驗，如元智大學資傳系的機車、汽車模擬遊戲，讓大家近距離感受。(攝影：鄭亦庭)
▲展區提供多樣化互動體驗，如元智大學資傳系的機車、汽車模擬遊戲，讓大家近距離感受。(攝影：鄭亦庭)

2026松山文創學園祭於松菸展出

除展覽本身，學園祭也持續推動產學合作，讓學生的創意於松山文創園區落地實踐，像是輔仁大學織品服裝學系參與設計園區志工背心、學生國際大使領巾，以及園區吉祥物「松鴨桑」的 2025 世壯運特別版服裝，並於巴洛克花園辦理走秀活動，將設計成果轉化為具體展演，此外，本屆也在「琅琅悅讀」、「設計王 DesignWant」及「DFUN 設計風尚誌」、「i室設圈|漂亮家居」等媒體平台進行專題報導及參展校系專訪，透過多元媒體視角挖掘創作背後的觀點與故事。

▲松菸學園祭規劃六大主題週，讓藝術與時尚、空間設計等不同專業領域的作品聚焦呈現。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸學園祭規劃六大主題週，讓藝術與時尚、空間設計等不同專業領域的作品聚焦呈現。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)

2026 第十五屆松山文創學園祭

日期：2026年5月8日（五）至6月15日（一）
地點：松山文創園區（詳細地點依各展覽公告為主）

免費台北展覽也要逛

推薦閱讀：免門票台北展覽連逛3棟！C-LAB 2026年度大展 我們正成為，免費台北展覽逛到8月。

推薦閱讀：中山站展覽免費！台北當代藝術館新展覽 七日談，免門票台北室內景點約會衝。

推薦閱讀：巨型Elmo出沒台北！免費逛台北芝麻街展覽，芝麻街打卡點、Elmo周邊帶你看。

更多 2026 第十五屆松山文創學園祭 照片：

▲展區提供多樣化互動體驗，如元智大學資傳系的機車、汽車模擬遊戲，讓大家近距離感受。(攝影：鄭亦庭)
▲展區提供多樣化互動體驗，如元智大學資傳系的機車、汽車模擬遊戲，讓大家近距離感受。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)
▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
櫻桃小丸子特展來台！松菸櫻桃小丸子40週年特展亮點，預售票票價、開賣時間先收。
櫻桃小丸子特展來台！松菸櫻桃小丸子40週年特展亮點，預售票票價、開賣時間先收。
編輯 鄭亦庭
Baby Shark兒童遊樂場！台北科教館Baby Shark親子展覽，7大遊樂區一次玩。
Baby Shark兒童遊樂場！台北科教館Baby Shark親子展覽，7大遊樂區一次玩。
編輯 鄭亦庭
中山站展覽免費！台北當代藝術館新展覽 七日談，免門票台北室內景點約會衝。
中山站展覽免費！台北當代藝術館新展覽 七日談，免門票台北室內景點約會衝。
編輯 鄭亦庭
三峽一日遊不只老街好玩！ 藝文展覽、在地美食全搜羅，巷弄散策路線這樣玩。
三峽一日遊不只老街好玩！ 藝文展覽、在地美食全搜羅，巷弄散策路線這樣玩。
編輯 陳怡吟
台北大直免費展覽！忠泰樂生活ic! berlin30週年特展，30年經典系列眼鏡一次看。
台北大直免費展覽！忠泰樂生活ic! berlin30週年特展，30年經典系列眼鏡一次看。
編輯 鄭亦庭
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊