2026松山文創學園祭！免門票松菸六大主題週，全區展覽、互動遊戲開逛。

2026松山文創學園祭！松山文創學園祭即日起至6月15日，六大主題週免費逛，編輯鄭亦庭表示：全台最大跨校畢展就在松菸。

全台規模最大跨校畢展來了！2026 松山文創學園祭於5月8日至6月15日在松山文創園區盛大登場，今年集結全台44所大學校系，以「翻開新頁」為核心主題，分別於六大主題週接續呈現，每週都有不同的院校展出，展覽橫跨1至5號倉庫、北向及南向製菸工廠、多功能展演廳及創意空間，全區連六週通通免費開放參觀，假日來松菸直接逛爆。



▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)



▲2026松山文創學園祭於1至5號倉庫、北向及南向製菸工廠、多功能展演廳及創意空間，全部都免費參觀。(攝影：鄭亦庭)





2026松山文創學園祭全區免費參觀

今年第十五屆的松山文創學園祭，已成為全台規模最大、展期最長、科系最豐富的學生畢業展平台，今年將有展覽有台灣大學、東海大學、輔仁大學、中國文化大學等44所科系院校參展，活動意象以「翻頁」為主軸，象徵學生在面對畢業未知的轉折點時，將過去的學習、經驗與挫折重新定義，翻開人生的下一章節，配合形象影片「用一場學園祭，寫下青春的畢業展」，透過鏡頭捕捉創作者反覆試驗與修正的真實軌跡，呈現作品從靈感萌芽到完成的轉化歷程。



▲第十五屆松山文創學園祭以「翻頁」為意象，象徵學生透過畢業展覽展開人生的集體蛻變。(攝影：鄭亦庭)





2026松山文創學園祭六大主題週

本屆學園祭規劃六大主題週，包括「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」、「空間與室內設計週」、「都市與景觀設計過」、「文化創意設計週」及「建築與都市設計過」，連續六周不同主題展出，除了傳統的藝術繪畫、雕塑與裝置藝術，展區更有互動體驗區，像是開展首週的元智資傳系展區，便提供汽車、機車模擬互動遊戲提供大家體驗，觀展時也能順路集點抽小禮物。



▲展區提供多樣化互動體驗，如元智大學資傳系的機車、汽車模擬遊戲，讓大家近距離感受。(攝影：鄭亦庭)





2026松山文創學園祭於松菸展出

除展覽本身，學園祭也持續推動產學合作，讓學生的創意於松山文創園區落地實踐，像是輔仁大學織品服裝學系參與設計園區志工背心、學生國際大使領巾，以及園區吉祥物「松鴨桑」的 2025 世壯運特別版服裝，並於巴洛克花園辦理走秀活動，將設計成果轉化為具體展演，此外，本屆也在「琅琅悅讀」、「設計王 DesignWant」及「DFUN 設計風尚誌」、「i室設圈|漂亮家居」等媒體平台進行專題報導及參展校系專訪，透過多元媒體視角挖掘創作背後的觀點與故事。



▲松菸學園祭規劃六大主題週，讓藝術與時尚、空間設計等不同專業領域的作品聚焦呈現。(攝影：鄭亦庭)



▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)





2026 第十五屆松山文創學園祭

日期：2026年5月8日（五）至6月15日（一）

地點：松山文創園區（詳細地點依各展覽公告為主）

免費台北展覽也要逛

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▲展區提供多樣化互動體驗，如元智大學資傳系的機車、汽車模擬遊戲，讓大家近距離感受。(攝影：鄭亦庭)



▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)



▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)



▲2026松山文創學園祭於5月8日開幕，集結44所大學校系展現新世代設計，六大主題週接續登場。(攝影：鄭亦庭)

