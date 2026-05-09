圓山大飯店74週年慶！限時搶訂7400元一泊二食，抽萬元金龍套房密道導覽、松鶴餐廳4人同行1人免費。

台北圓山大飯店於今年5月10日正式迎來創立74週年的里程碑，這座承載台灣近代史的地標，特別整合母親節規畫一系列深度文化與餐飲活動 。資深編輯李維唐指出，圓山近年成功將神祕的密道文化轉化為高品質的沈浸式旅宿體驗，此次74週年活動不僅是單純的讓利促銷，更是透過精緻的音樂快閃與套房抽獎，強化品牌在現代高端旅遊市場中的文化權威與生活風格導向。

台北圓山大飯店作為台灣最具代表性的歷史地標，於今年5月10日正式迎來創立74週年的璀璨里程碑。這座承載無數國家外交記憶與文化底蘊的建築，特別選在生日當天與母親節重疊的溫馨時刻，規畫一系列「圓山慶生」專題活動。從頂級套房免費入住抽獎，到限定限時的餐飲折扣，圓山大飯店以多元的慶祝形式邀請民眾走進這座紅柱金瓦的殿堂，共同見證其走過超過一甲子的風華與轉型後的現代旅宿美學。

▲圓山大飯店推出74週年慶系列活動，包含消費滿12888元抽金龍客房與限時住房專案。圖／圓山大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



慶生滿額抽大獎，入住金龍天際套房探索東密道

為了回饋長期支持的賓客，圓山大飯店推出「慶生抽金龍客房」專案，即日起至5月31日止，凡在館內單日累計消費達12888元，即可參與抽獎活動。本次最大獎項為全新落成的「金龍天際套房」免費住宿體驗，該行程不僅包含2客精緻早餐，更亮點規畫了神祕的「東密道文化導覽」。東密道作為圓山飯店最神祕的文化地標之一，象徵著歷史與現代旅宿美學的交織，讓幸運賓客能在深度沉浸的氛圍中，揭開圓山深厚的人文底蘊，體驗一場穿梭時空的建築之旅。

▲「慶生抽金龍客房」活動大獎包含金龍天際套房住宿與神祕的東密道導覽體驗。圖為東密道。圖／圓山大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

官網快閃7400元一泊二食，松鶴餐廳4人同行1人免費

針對喜愛悠閒度假與美饌的旅客，圓山飯店規畫了極具競爭力的價格回饋。5月11日上午10時至下午5時，官網將開放限時7小時的「一泊二食住房優惠」快閃搶購。民眾只需預訂6月份平日入住高級客房，每房每晚僅需7400元，並享有松鶴餐廳的雙人早晚餐。此外，廣受歡迎的松鶴餐廳更於5月11日至5月31日推出加碼，凡週一至週四午餐或晚餐時段，4人同行即享1人免費，僅需負擔原價一成服務費。現場精選商品區亦有滿2000元享9折的折扣，從住宿、餐飲到伴手禮皆提供完整的生活風格提案。

▲松鶴餐廳祭出週一至週四午晚餐4人同行1人免費優惠，是親友聚會的首選。圖／圓山大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



母親節音樂快閃演出，名家樂音致敬經典風華

今年週年慶適逢5月10日母親節，圓山大飯店除了硬體設施的優惠，更注重藝術與人文的薰陶。飯店特別邀請國內知名聲樂家女高音王喬怡、男中音李蘇及鋼琴演奏家蘇俐方，在1樓大廳進行兩場「母親節音樂快閃」限定表演。演出曲目融合東西方音樂元素，精選歌劇、音樂劇及經典台灣民謠，包含極具共鳴的〈母親您真偉大〉等7首曲目。透過悠揚動人的旋律，不僅向全天下母親致上最高敬意，也以此溫馨方式祝福圓山74歲生日快樂，讓大廳充滿歡樂、感動與人文藝術的層次感。

▲5月10日母親節當天邀請聲樂家王喬怡與男中音李蘇現場獻唱。圖／圓山大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

整合文化與美食的全方位體驗，見證圓山74載經典

圓山大飯店透過這次74週年與母親節的整合慶典，成功將歷史建築轉化為民眾共享的生活空間。無論是透過消費滿額參與抽獎，或是參與限時快閃的超值住宿搶購，每一位走進圓山的賓客都能感受到這座老字號品牌在數位時代展現的活力。從東密道的探險到五星級餐飲的饗宴，再到大廳迴盪的名家樂音，圓山大飯店在五月時光中，透過精緻的規畫，讓每一份對歷史的尊重與對母親的愛，都在這座經典建築中留下難忘的回憶與品牌風華。

▲即日起至5月31日，館內單日消費滿額即有機會免費入住金龍客房。圖／圓山大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







圓山生日週年慶 多重優惠同步開跑

活動時間：

週年慶與母親節快閃演出：5月10日

官網一泊二食快閃搶購：5月11日 10:00 - 17:00

餐飲與消費回饋：5月11日至5月31日

活動內容：

消費滿額抽獎：單日累計消費滿12888元，抽「金龍天際套房」一晚含早餐及東密道導覽 。

一泊二食快閃：官網限定價7400元，入住6月平日高級客房含早晚餐各2客 。

餐飲優惠：松鶴餐廳週一至週四午、晚餐時段，4人同行1人免費（需另收原價一成服務費） 。

商品折扣：館內精選商品現場單筆滿2000元享9折優惠 。

音樂演出：5月10日 10:30 與 17:00，大廳舉辦聲樂家快閃演唱 。

圓山大飯店

地址：台北市中山北路四段一號