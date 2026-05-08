漢堡市集搭捷運到！2026漢堡大學回歸，嘉義傳奇燒烤、台南迷你堡快閃。

台北週末市集必逛！2026漢堡大學強勢回歸圓山花博，集結全台職人漢堡名店，快閃兩天打造初夏最強美食市集。編輯 鄭雅之表示：漢堡控會選擇障礙！

每到週末假期，圓山花博總是許多台北人散步逛市集的首選。今年初夏，備受關注的年度美食盛事「2026漢堡大學」將於5月30日至31日限時登場。本次活動以「堡貝，我想漢你談戀愛」為概念，將圓山花博環形廣場變身為充滿美式氣氛的校園場域，讓漢堡控能在這裡一次品嚐多樣化的風味。現場將集結全台各具代表性的職人品牌，透過市集的呈現方式，讓漢堡不只是填飽肚子的速食，更成為一種具備創意與生活態度的美食體驗，邀請大家在初夏時節搭乘捷運前來圓山站，感受這場獨特的美味聚會。



▲有趣市集「2026漢堡大學」快閃回歸圓山花博。

▲「鵼 yakitori」日式炭火串燒餐車，職人本格派工法，市集限定和風漢堡風味。





漢堡控的市集就在台北！

在本次活動的首波名單中，參與的品牌陣容非常多元，各家店鋪都拿出了招牌特色。深受老饕期待的米其林推薦餐廳「Tableau by Craig Yang」帶來了「龍蝦三明治」，展現法餐與台味的創意結合。走美式風格的「漢堡世家」則以火烤豬五花鎖住濃郁油香，是不少肉食愛好者的口袋名單。此外，強調層次感的「Hotties美式炸雞」則準備了「起司通心粉炸雞堡」，豐富的口感非常吸睛。這些職人透過食材的組合，呈現出每一款漢堡背後的品牌個性，兩天限定的快閃模式，讓喜愛探索美食的客人在這處地圖中找到心儀的滋味。



▲「Hotties 美式炸雞」起司通心粉漢堡，2026漢堡大學超人氣單品，超濃郁邪惡美食。





南部人氣漢堡北上

除了北部的人氣店鋪，這場活動更吸引了南台灣的指標性品牌特地北上。嘉義知名的德州燒烤傳奇「SMOKIN’ BARBECUE」將於5月31日現身，帶來需長時間燻製的「煙燻肉排漢堡」，是許多外籍人士與燒烤迷心中的靈魂風味。來自台南的「斑迪美式餐廳」則推出「我是你的小堡貝」迷你雙牛堡，用精緻的尺寸堆疊出紮實的肉汁感。還有由高雄遷往北部的「WEDO-Burger溫度漢堡」，以酸甜層次分明的「藍莓炸雞堡」為代表，讓台北的漢堡愛好者不必遠赴中南部，就能在圓山花博同步體驗到多地口碑名店。



▲「sheep+pony」帶骨牛小排漢堡，2026漢堡大學必吃名單，超浮誇大肉塊。





街頭餐車風格選修

現場除了首波揭曉的名店外，同步集結了許多具備高人氣的風格餐車。擁有肉舖背景的「C&C’s」推出「開放式黑豚挽肉米漢堡」，強調嚴選肉品的鮮度。主打美式街頭文化的「NO TROUBLE」則帶來「mini N mix小漢堡組合」，展現扁肉漢堡的獨特技術。偏好日式風格的民眾則可以嘗試「鵼yakitori」的「菇雞咕嘰迷你堡」，利用多汁的香菇取代麵包，呈現清爽的食感。在多元品牌與知名飲品的搭配下，這場為期兩天的美食研習課，無疑為台北人的五月週末，提供了一個兼具美味與生活感的休閒提案。



▲「WEDO-Burger 溫度漢堡」藍莓炸雞堡，高雄名店北上參加市集，獨家酸甜風味。

▲「漢堡世家 Burgerciaga」脆皮豬漢堡，快閃圓山花博市集，高溫火烤鎖住肉汁。

2026 漢堡大學｜堡貝，我想漢你談戀愛 活動資訊

活動日期： 2026年5月30日（六）至5月31日（日）

活動時間： 下午13:00至晚間22:00（週日至20:00）

活動地點： 圓山花博－環形及花海廣場（台北市中山區玉門街1號）





2026 漢堡大學 票價優惠資訊

超早鳥票： 99元（即日起至5月20日販售）

搶先早鳥票： 125元（5月21日至5月29日販售）

現場單日票： 150元（5月30日至5月31日販售）

現場星光票： 75元（5月31日17:00後視狀況釋出）



參與合作品牌： KIRIN一番搾、Coke®無糖、Asahi SUPER DRY、星巴克。









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2026 漢堡大學 更多照片

▲「C&C’s」開放式黑豚挽肉米漢堡，嚴選優質黑毛豬肉，市集限定精品級口感。