新竹絕美仙境曝光！ 打卡玻璃屋再吃鱘龍魚，尖石一日遊6大私房景點快筆記。

想飽覽深山美景不必長途跋涉！這條免繞路秘境路線從溪谷直達高山，用最放鬆的步調，將尖石絕美風光一次收藏。

來到新竹尖石鄉，除知名的司馬庫斯外，其實還有一條適合週末放鬆的路線！這次將從前山玩到後山，免繞路、好抵達，不僅能輕鬆駛達海拔1450公尺的絕佳觀景點，沿途還藏著極具水準的景觀餐廳、平緩好走的森林步道，想來場不太耗費體力的小旅行，這條秘境路線絕對值得列入口袋名單。



▲新竹尖石藏有豐富自然景觀，從溪谷巨岩、森林步道到雲海山景，一天就能將美景全部蒐齊。（部落客：女子的休假計劃、Pink Girl）

▲尖石美食同樣充滿魅力，從結合在地食材的山產料理，到融合原住民風味的特色餐廳，為旅程增添不少驚喜。（部落客：靜怡＆大顆呆、Keavy愛七淘）

走上青蛙石步道，氣勢飛瀑超震撼

旅程第一站，首先來到尖石最著名的打卡勝地「青蛙石天空步道」。走在懸空於那羅溪谷上的透明玻璃步道，近距離欣賞氣勢磅礡的飛瀑外，記得尋找那顆傳說中神似青蛙的巨大岩石。由於森林步道、景觀平台規劃完善，全程大約停留30分鐘相當剛好，是開啟尖石旅行的最佳起點。





青蛙石步道

地址：台灣新竹縣尖石鄉錦屏村錦屏道路

更多介紹可見「女子的休假計劃」文章：【新竹景點】青蛙石天空步道：遁入萌蛙的世界，在玻璃彩虹步道敲醒幸福的鐘聲。



▲「青蛙石天空步道」橫跨溪谷之上，能近距離欣賞巨岩溪流景觀，搭配透明步道相當震撼，是尖石超人氣的自然秘境。（部落客：女子的休假計劃）

朝聖Z cafe玻璃屋，仙氣美照拍不停

離開天空步道後，車程不到5分鐘即可抵達「Z Cafe」。這是一間隱蔽在翠綠山林間的景觀咖啡廳，最吸睛的莫過於向外延伸的玻璃屋座位區。店內提供輕食套餐、鬆餅與飲品，邊享用餐點邊看著窗外的大片綠意，隨手一拍都仙氣滿滿，非常適合在這裡稍作休息。





Z cafe

地址：台灣新竹縣尖石鄉錦屏村8鄰那羅42-1號

電話：03-5842156

更多介紹可見「Jason‘s Life」文章：【新竹尖石｜美食】近內灣老街，山中透明玻璃屋，環山圍繞，很適合放空享受一片寧靜感。Z Cafe



▲大片落地玻璃打造出的延伸座位區，是「Z Cafe」的人氣打卡亮點，坐在窗邊便能將山林景色盡收眼底。（部落客：Jason‘s Life）

▲店內除咖啡外，也提供輕食與精緻甜點，搭配窗外綠意，特別適合停下腳步休息片刻。（部落客：Jason‘s Life）

登上宇老觀景台，無敵山景必打卡

順著竹60鄉道一路蜿蜒向上，接續來到海拔1450公尺的「宇老觀景台」。作為尖石鄉前山與後山的分界點，這裡視野極佳，站在觀景台上，既可俯瞰翠綠的玉峰村溪谷，亦能將那羅部落盡收眼底。高山清新的空氣，讓人瞬間便能忘卻煩憂。





宇老觀景台

地址：台灣新竹縣尖石鄉秀巒村玉峰村1鄰1號

更多介紹可見「Pink Girl」文章：//新竹景點//宇老觀景台。讓人放鬆又驚嘆的美麗仙境，層層波動著的雲海就在眼前，通往司馬庫斯的中途先息站，鐵馬迷的熱門打卡點



▲「宇老觀景台」擁有遼闊視野，層層山巒與雲霧景色一覽無遺，壯闊畫面讓人忍不住為其佇足。（部落客：Pink Girl）

走進以娜的店內，原民料理高驚喜

欣賞完絕景，午餐不妨直接在觀景台旁的「以娜的店」享用。這間餐廳將原住民傳統食材、創意料理手法完美結合，馬告香烤豬肉、刺蔥烘蛋等都充滿特色。讓人最為驚豔的，是這裡擁有大片景觀窗，在品嚐美食的同時，還能飽覽無敵雲端山景。





以娜的店

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村宇老1鄰3-2號

電話： 03-5847222

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：新竹尖石餐廳 ❙ 以娜的店 ❙ 無菜單原住民風味餐、無敵景觀視野 宇老景觀餐廳!



▲「以娜的店」主打無菜單原住民料理，結合在地食材與部落特色，能感受到店家對料理細節的滿滿用心。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲餐廳空間寬敞舒適，大面窗景將山巒綠意直接帶入室內，用餐同時也能靜靜欣賞山景變化。（部落客：靜怡＆大顆呆）

漫步老鷹溪步道，秘境瀑布多療癒

吃飽喝足後，繼續驅車前往位於玉峰村的「老鷹溪步道」。這條長約1公里的步道，沿途平緩好走，沿著溪流前行，經過搭建於岩壁上的木棧步道，步行約30-40分鐘，即可抵達終點處氣勢壯闊的裡埔瀑布，在大自然的純粹與寧靜中，為身心靈徹底充電。





老鷹溪步道

地址：台灣新竹縣尖石鄉秀巒村玉峰道路51號

更多介紹可見「泰瑞吃飽飽」文章：新竹健行｜老鷹溪步道｜來尖石後山賞瀑玩水吧!



▲「老鷹溪步道」沿途能看見不少天然小水池與溪瀑景觀，漫步其中格外輕鬆療癒。（部落客：泰瑞吃飽飽）

▲步道後半段採懸空式木棧道設計，既能貼近自然景觀，也減少對環境的破壞。（部落客：泰瑞吃飽飽）

直奔天然谷餐廳，鮮甜鱘龍超滿足

在森林裡消耗體力後，下山途中記得前往「天然谷山水餐廳」享用豐盛晚餐。餐廳以天然山泉水養殖的鱘龍魚、鱒魚聞名，肉質鮮甜Ｑ彈且沒有土味。推薦點上一份鱘龍魚一魚多吃，搭配在地鮮採的高山蔬菜，撫慰這趟旅程的疲憊身體。





天然谷餐廳

地址： 新竹縣尖石鄉錦屏村天然谷24號

電話：03-5842246

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▲「天然谷山水餐廳」提供合菜、多人套餐選擇，土雞、客家小炒到鮮魚湯一次都能品嚐，相當適合家庭旅遊來訪。（部落客：Keavy愛七淘）

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