新竹絕美仙境曝光！ 打卡玻璃屋再吃鱘龍魚，尖石一日遊6大私房景點快筆記。

想飽覽深山美景不必長途跋涉！這條免繞路秘境路線從溪谷直達高山，用最放鬆的步調，將尖石絕美風光一次收藏。
來到新竹尖石鄉，除知名的司馬庫斯外，其實還有一條適合週末放鬆的路線！這次將從前山玩到後山，免繞路、好抵達，不僅能輕鬆駛達海拔1450公尺的絕佳觀景點，沿途還藏著極具水準的景觀餐廳、平緩好走的森林步道，想來場不太耗費體力的小旅行，這條秘境路線絕對值得列入口袋名單。
走上青蛙石步道，氣勢飛瀑超震撼
旅程第一站，首先來到尖石最著名的打卡勝地「青蛙石天空步道」。走在懸空於那羅溪谷上的透明玻璃步道，近距離欣賞氣勢磅礡的飛瀑外，記得尋找那顆傳說中神似青蛙的巨大岩石。由於森林步道、景觀平台規劃完善，全程大約停留30分鐘相當剛好，是開啟尖石旅行的最佳起點。
青蛙石步道
地址：台灣新竹縣尖石鄉錦屏村錦屏道路
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朝聖Z cafe玻璃屋，仙氣美照拍不停
離開天空步道後，車程不到5分鐘即可抵達「Z Cafe」。這是一間隱蔽在翠綠山林間的景觀咖啡廳，最吸睛的莫過於向外延伸的玻璃屋座位區。店內提供輕食套餐、鬆餅與飲品，邊享用餐點邊看著窗外的大片綠意，隨手一拍都仙氣滿滿，非常適合在這裡稍作休息。
Z cafe
地址：台灣新竹縣尖石鄉錦屏村8鄰那羅42-1號
電話：03-5842156
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登上宇老觀景台，無敵山景必打卡
順著竹60鄉道一路蜿蜒向上，接續來到海拔1450公尺的「宇老觀景台」。作為尖石鄉前山與後山的分界點，這裡視野極佳，站在觀景台上，既可俯瞰翠綠的玉峰村溪谷，亦能將那羅部落盡收眼底。高山清新的空氣，讓人瞬間便能忘卻煩憂。
宇老觀景台
地址：台灣新竹縣尖石鄉秀巒村玉峰村1鄰1號
更多介紹可見「Pink Girl」文章：//新竹景點//宇老觀景台。讓人放鬆又驚嘆的美麗仙境，層層波動著的雲海就在眼前，通往司馬庫斯的中途先息站，鐵馬迷的熱門打卡點
走進以娜的店內，原民料理高驚喜
欣賞完絕景，午餐不妨直接在觀景台旁的「以娜的店」享用。這間餐廳將原住民傳統食材、創意料理手法完美結合，馬告香烤豬肉、刺蔥烘蛋等都充滿特色。讓人最為驚豔的，是這裡擁有大片景觀窗，在品嚐美食的同時，還能飽覽無敵雲端山景。
以娜的店
地址：新竹縣尖石鄉玉峰村宇老1鄰3-2號
電話： 03-5847222
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漫步老鷹溪步道，秘境瀑布多療癒
吃飽喝足後，繼續驅車前往位於玉峰村的「老鷹溪步道」。這條長約1公里的步道，沿途平緩好走，沿著溪流前行，經過搭建於岩壁上的木棧步道，步行約30-40分鐘，即可抵達終點處氣勢壯闊的裡埔瀑布，在大自然的純粹與寧靜中，為身心靈徹底充電。
老鷹溪步道
地址：台灣新竹縣尖石鄉秀巒村玉峰道路51號
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直奔天然谷餐廳，鮮甜鱘龍超滿足
在森林裡消耗體力後，下山途中記得前往「天然谷山水餐廳」享用豐盛晚餐。餐廳以天然山泉水養殖的鱘龍魚、鱒魚聞名，肉質鮮甜Ｑ彈且沒有土味。推薦點上一份鱘龍魚一魚多吃，搭配在地鮮採的高山蔬菜，撫慰這趟旅程的疲憊身體。
天然谷餐廳
地址： 新竹縣尖石鄉錦屏村天然谷24號
電話：03-5842246
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