免門票台北展覽連逛3棟！C-LAB 2026年度大展 我們正成為，免費台北展覽逛到8月。

免門票台北展覽！C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」展出至8/16，編輯鄭亦庭表示：全新台北免費展覽一次逛3棟。

免門票台北展覽一次逛3棟樓！臺灣當代文化實驗場C-LAB推出2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」，本展覽以「Becoming」為核心，在當代藝術中探尋持續流動、交織再構的生成狀態，現場集結來自各國藝術家，展區涵蓋3棟2層樓建築展區，一共29件跨媒介藝術作品，自5/8一路免費展出至8/16，3棟樓台北免費展覽，快揪人來逛整天。



▲臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」，至8月16日免門票連參觀3棟展區。（C-LAB提供）



▲C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」，集結29件跨媒介作品，重思藝術在當代社會中的角色與可能。(攝影：鄭亦庭)





臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展

臺灣當代文化實驗場曾是日治時期工業研究與冷戰戰略的基地，是不斷孕育的生成場域，2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」強調不再追尋固定的文化身份，而是在藝術流動中探尋交織再構的狀態，策展概念相信當我們集結眾人之力重新講述故事，便已不是昨天的自己，每一個回返歷史的動作都在重新界定何謂「我們」，讓觀眾在觀展過程中，體會到生命與文化持續變化的生命力。



▲免門票台北展覽連逛3棟！我們正成為 WE Are Becoming以「Becoming」為核心，打破固定的文化身份標籤，探尋藝術中持續流動的生成狀態。(攝影：鄭亦庭)





台北免費展覽C-LAB 聯合餐廳展區

本次展覽分別在聯合餐廳、圖書館、通信分隊展演空間等三棟建築中展開對話，以「合唱」為方法，重新編排歷史聲部，讓李石樵的《合唱》與藤井光的日本戰爭畫，這些曾被禁止的作品能重新發聲，並與劉秋兒的《缺牙鋼琴》展出，觀眾還能戴上耳機與鋼琴互動，二樓階梯處的徐容作品《如何拯救垂死之鳥》，以跨物種視角帶大家關注動物在地理社會系統中的移動與轉譯，此外，洪辰煊與阮柏遠等人的創作，引領大眾思索集體參與的生成意義。



▲台北免費展覽C-LAB 聯合餐廳展區展出劉秋兒《缺牙鋼琴》，觀眾可以戴上耳機與鋼琴互動。(攝影：鄭亦庭)





台北免費展覽C-LAB 圖書館展區

台北展覽「我們正成為 WE Are Becoming」圖書館展區，作品聚焦於1970年代全球冷戰情勢，謝德慶的《改變：1969-1973》與陳來興的作品相互映照，展現文化孤立下的抵抗精神，許哲瑜與陳琬尹的《加速器》則回溯殖民時期的科學基礎設施，揭示冷戰背景下的秘密研究，Jimmy Shy 與張鈺透過亞洲水手刺青，追蹤刻印在身體上的香港故事；越南藝術家阮英俊以植物作為「活檔案」，展開與社群的介入合作，大家可以坐在地毯上聆聽、觀看作品。



▲台北免費展覽C-LAB 圖書館展區！謝德慶《改變：1969-1973》與陳來興的作品相互映照。(攝影：鄭亦庭)

▲台北免費展覽C-LAB 圖書館展區！《歷史與智慧、圖像與背景》回溯冷戰時期至人工智慧熱潮間，國家規劃、全球網絡與控制論交織的歷史。(攝影：鄭亦庭)

台北免費展覽C-LAB 通信分隊展演空間展區

在通信分隊展演空間，陳曉朋《新台北（佔領圖）：十年的距離》探討藝術家與機構間的欲望座標，廉仁和、金令恩1與安娜．特蕾莎．巴博扎的作品，則以記譜學的轉譯、跨物種視角、神話動物作為展覽尾聲，提醒我們唯有編織「非我們」的事物也編織進合唱矩陣，本次大展《我們正成為 WE Are Becoming》也是將藝術從文化建設的附屬，重新定位為支撐社會想像與公共對話的基礎設施，展覽透過3棟建築展區的串聯，讓觀眾在漫步空總之際，親身參與這場持續生成的文化合唱。



▲台北免費展覽C-LAB通信分隊展演空間，陳曉朋《新台北（佔領圖）：十年的距離》探討藝術家與機構間的欲望座標。(攝影：鄭亦庭)

▲台北免費展覽C-LAB通信分隊展演空間展出《瓷磁踟機》地面散佈塗滿PU顆粒的小丘，觀眾可以手持聲響裝置走動。(攝影：鄭亦庭)

我們正成為 WE Are Becoming

展覽地點：臺灣當代文化實驗場(臺北市大安區義村里建國南路一段177號)

聯合餐廳展演空間、圖書館展演空間、通信分隊展演空間

展覽期間：5/8~8/16

展覽開放時間：12:00 –19 : 00，週一休館

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▲臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」，集結29件跨媒介作品，重思藝術在當代社會中的角色與可能。(攝影：鄭亦庭)



▲臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」，集結29件跨媒介作品，重思藝術在當代社會中的角色與可能。(攝影：鄭亦庭)



▲臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」，集結29件跨媒介作品，重思藝術在當代社會中的角色與可能。(攝影：鄭亦庭)

