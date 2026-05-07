台北君悅線上旅展57折起！凱菲屋買一送一、端午粽禮早鳥83折。

台北君悅酒店今年結合「粽星拱悅」與線上旅展，展現強大品牌號召力。資深編輯李維唐表示，五星級酒店將端午贈禮與線上旅展結合，不僅能精準鎖定佳節剛需市場，更能透過極具競爭力的57折住宿券與買1送1餐飲優惠，在國旅市場中建立極高的消費黏著度與品牌權威感。

隨著仲夏氣息漸濃，端午佳節的儀式感已在台北信義區悄然升溫。台北君悅酒店今年以「粽星拱悅」為主題，推出一系列融合傳統工藝與當代口味的端午粽禮。不僅延續了年年熱銷的經典北部粽，更將充滿台式溫情的麻油雞風味再度帶回餐桌。與此同時，館內年度盛事線上旅展正熱烈進行中，餐飲、住宿及SPA療程祭出低至57折的超值優惠，更在每週五推出限量買1送1活動，展現五星級酒店搶攻夏日國旅與贈禮市場的強大企圖心。

▲台北君悅酒店「粽星拱悅」端午禮盒早鳥優惠83折起，醇香麻油雞粽台味經典回歸 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



傳統與創新的味蕾激盪，四款暢銷粽禮限量預訂中

台北君悅酒店在粽藝研發上深具匠心。年年銷售萬顆的「豐華北部粽」，巧妙融揉圓糯米與長糯米的層次，包覆秘製五花肉、干貝與鹹蛋黃等奢華食材，每一口都能品嚐到吸附油香精華的飽滿米香。喜愛家常風味的饕客，則不能錯過經典回歸的「醇香麻油雞粽」，以麻油慢火煸香老薑與雞肉，將雞湯精華鎖進糯米之中。針對蔬食族群，酒店打造「悅享松露蕈菇素粽」，以松露油提香並結合松茸、猴頭菇等珍稀蕈菇，層次內斂細緻。此外，口感紮實的「湖州鮮肉粽」則以長達7小時的慢火燉煮，使豬前腿肉與米香完美融合。

▲連年熱銷萬顆的「豐華北部粽」，單款或組合禮盒價格自680元至2,080元不等 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

線上旅展餐券下殺，凱菲屋與彩日本料理買5送1

除了端午贈禮，即日起至5月29日的線上旅展更是不可錯過的搶購良機。深受國人喜愛的凱菲屋及彩日本料理，分別推出平日午、晚餐或下午茶「買5送1」套券，折扣幅度約62折。若偏好自由度，亦有雙自助餐廳通用的平日午餐雙人券。凱菲屋以現切肋眼牛排與生魚片聞名，而彩日本料理則提供精緻的和食體驗。值得注意的是，每週五下午1點的限量買1送1活動，已成為市場熱搜話題，開賣至今兩週買氣持續暢旺。

▲台北君悅2026線上旅展開賣，人氣凱菲屋自助餐券搶攻佳節聚餐商機 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



廣式燒鵝與蔬食饗宴，聚餐住宿全方位的奢華體驗

喜愛精緻料理的食客，漂亮廣式海鮮餐廳的「黃金片皮燒全鵝」歡享四人券絕對是亮點。嚴選4公斤宜蘭白羅曼鵝，經紹興酒醃製與熱油澆淋，打造皮脆肉嫩的全鵝盛宴。此外，榮獲2025綠・蔬食評鑑指南2星殊榮的茶苑，亦推出蔬食自助饗宴雙人券，並限時與法國巧克力品牌Weiss合作，提供精品級純素甜點。對於計畫渡假的旅客，豪華客房平日一泊一食住宿券下殺57折，每張6888元即可入住信義區地標。而Oasis Spa也推出臉部護理與經絡按摩套券，讓旅客在繁忙都市中尋得靜謐洗滌。

▲漂亮廣式海鮮餐廳招牌「黃金片皮燒全鵝」，單月銷售逾600隻 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

實體快閃加碼回饋，大宗訂購端午心意一次到位

為提供賓客更多元服務，台北君悅酒店於一樓凱菲屋前設有線上旅展快閃攤位，現場購券滿16000元即可獲贈凱菲屋平日晚餐券，滿額越多贈禮越豐厚。而端午粽禮則提供多款組合盒裝，價格區間從680元至2080元不等。即日起至5月19日預訂享早鳥83折優惠，5月20日起則享88折，大宗訂購更另有專屬優待。無論是為了犒賞家人的五星饗宴，或是傳遞端午情誼的精緻禮盒，君悅酒店皆以卓越的服務品質，為這個盛夏開啟非凡的旅程。

▲君悅豪華客房平日住宿券下殺57折，每張6,888元起搶攻夏日國旅商機 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







台北君悅 端午粽禮優惠

早鳥預購： 5月19日前預訂享83折優惠 。

限時特惠： 5月20日至6月12日預訂享88折優惠 。

大宗採購： 大宗訂購另享有專屬優惠方案 。

活動時間： 即日起至6月12日

粽禮訂購網站： https://pse.is/2026_GHT_Zongzi

台北君悅線上旅展優惠

限定搶購： 每週五下午1點限量推出自助餐券買1送1 。

住宿折扣： 豪華客房平日一泊一食住宿券下殺57折，每張6888元 。

餐飲套券： 凱菲屋及彩日本料理平日下午茶、午晚餐買5送1，折扣62折起 。

SPA療程： Oasis Spa綠洲芳療套券優惠68折起 。

現場滿額禮： 實體攤位消費滿16000元贈凱菲屋平日晚餐券1張，滿25000元贈2張 。

旅展搶購網站： https://pse.is/8znjng