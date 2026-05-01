2026雲朗線上旅展5月7日開搶！聯合住宿券2200元起入住君品、雲品，享極致餐飲禮遇與蘇卡利一泊三食，早鳥下單再抽住宿券。

隨著2026夏季旅遊潮湧現，國人對於高品質住宿的渴望達到新高。雲朗觀光集團趁勢推出線上旅展，以靈活組合與高端禮遇為主軸，為國旅市場注入強心針。資深編輯李維唐指出，在通膨壓力下，雲朗能維持2,200元的聯合住宿券價格實屬難得，這種將「高CP值」與「極致行政禮遇」結合的行銷策略，精準鎖定了追求質感生活的頂客族與家庭客。

隨著夏季旅遊季節即將來臨，國人對於高質感、靈活度高的度假行程需求日益增加。雲朗觀光集團宣布將於2026年5月7日至5月18日展開為期12天的線上旅展，今年以「靈活選擇、極致禮遇」為核心主題，將旗下奢華飯店、溫泉酒店與歷史町屋全數納入。在通膨壓力下，雲朗依然堅持提供高品質且具競爭力的產品，深受市場喜愛的明星商品「雲朗聯合住宿券」今年維持每張2200元的超值價，不僅是小資族輕鬆出遊的敲門磚，更是資深旅人規劃深度環島旅行的最佳籌碼。

▲明星商品雲朗聯合住宿券維持2200元抗漲價，持單張券即可入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義並享雙人早餐，加價400元亦可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房 。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理



聯合住宿券多元運用，從港都高雄到礁溪溫泉的靈活選擇

此次旅展最受關注的莫過於靈活度極高的聯合住宿券。消費者僅需持單張券即可入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義的雅緻客房，並享有雙人豐盛早餐，是城市慢活的優質選擇。若想在炎炎夏日來一場舒壓的溫泉饗宴，持單張券加價400元即可入住品文旅礁溪文漾家庭房，體驗礁溪溫泉的細緻滋潤。針對親子客群，雲朗更推出進階方案，持2張券加價400元可入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並大方贈送兩位12歲以下小朋友免費入住及早餐，為家庭出遊大幅節省預算。此外，喜愛日式情懷的旅客可選擇持2張券入住台東寶桑町屋，沉浸在歷史建築的獨特氛圍中，規畫一場最具質感的夏日假期。

▲持4張雲朗聯合住宿券入住君品酒店君璽雅緻客房，享旺假日不加價，並提供翰林軒VIP Lounge與茶苑餐飲專屬禮遇 。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理

君品與雲品奢華進化，翰林軒VIP貴賓禮遇打造極致尊榮

追求頂級住宿體驗的旅客，今年雲朗旅展提供了更具深度的升級選擇。君品酒店特別針對持4張券入住君璽雅緻客房的旅客，祭出旺假日不加價的年度最強回饋，並能享有17樓翰林軒VIP Lounge的輕食飲品與6樓茶苑的專屬餐飲服務，若是9月20日前平日入住，還可享受延後退房至下午2點的悠閒時光。雲品溫泉酒店則強化了奢華度假概念，不論是持券入住山景房，或是選擇18888元起的「尊榮湖景客房平日住宿券」，皆可盡覽日月潭如詩如畫的風景。最令人驚艷的是每張30888元的「豪華湖景奢享假期」，持券入住21坪豪華套房，除了能在丹彤、Ken Can、彩雲軒或雲月舫任選頂級套餐外，更提供不限次數進出大廳酒吧與雲月舫的專屬特權，定義了國旅避世假期的新天花板。

▲雲品豪華湖景奢享假期平日住宿券每張30888元，入住21坪豪華套房享早餐、晚餐與雲水行政酒廊禮遇，並可不限次數進出大廳酒吧及雲月舫點用精選餐飲 。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理



隱世奢旅蘇卡利漫活，全包式一泊三食慢步調體驗

對於渴望遠離喧囂、回歸自然的旅人，雲朗旗下的Villa Resort蘇卡利‧漫活成為本次旅展的另一亮點。旅客僅需持9張聯合住宿券，即可入住山盟或不朽客房，享受一泊三食的全包式奢華服務。從精緻下午茶、主廚特選晚餐到翌日晨間餐點，每一刻都能在靜謐的山林環抱中，細細品味慢活時光。這種將住宿與高端餐飲結合的深度旅遊模式，正是近年來奢華旅遊市場最推崇的體驗。此外，餐飲票券同樣亮眼，君品酒店茶苑推出1880元的精選牛排雙人套餐，提供16oz頂級爐烤肋眼或老靈魂威靈頓牛排，搭配多道法式精緻料理，讓不打算住宿的消費者也能在線上旅展中搶購星級美食饗宴。

▲持9張券即可入住Villa Resort蘇卡利‧漫活山盟或不朽客房，享受一泊三食的全包式慢活體驗 。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理

早鳥加碼抽獎驚喜，LINE好友扭蛋互動增添旅遊動能

為了回饋長期支持的粉絲，雲朗觀光特別設計了分階段抽獎活動。凡是在5月9日前完成下單的消費者，即有機會抽中雲朗聯合住宿券，而5月13日前下單則可參與君品牛排雙人套餐券的抽獎，越早購買中獎機率越高。數位互動方面，雲品小管家LINE官方帳號同步舉辦線上扭蛋機活動，只要分享旅展資訊給好友，就有機會獲得住宿券或餐飲好禮。這場為期12天的盛會不僅是一場搶購，更是雲朗觀光對於品質生活的具體實踐。詳情請至雲朗觀光官網查詢，規劃一場與家人好友共享的夢幻夏季旅程。

▲雲朗觀光推出分階段抽獎活動，5月9日前下單抽聯合住宿券，5月13日前抽君品牛排券，越早下單享有更多抽獎機會 。圖／雲朗觀光提供；窩客島編輯李維唐整理







2026雲朗線上旅展「靈活選擇、極致禮遇」

活動時間： 2026年5月7日至5月18日

住宿與餐飲優惠清單

雲朗聯合住宿券： 每張2,200元，適用於翰品高雄、兆品嘉義（1張）、品文旅礁溪（加價400元）、君品酒店（2至4張不等）及雲品溫泉酒店（4張起） 。

雲品平日限定券： 尊榮湖景客房平日住宿券18,888元；豪華湖景奢享假期30,888元 。

君品茶苑餐券： 精選牛排雙人套餐券1,880元，主餐16oz肋眼或威靈頓牛排二選一 。

翰品高雄港都茶樓： 三人份套餐券1,699元，含經典點心與茶資 。

紅葉谷綠能溫泉： 泡湯套券每套3,990元（10張泡湯券加贈1,500元餐飲抵用券） 。

特別加碼活動

早鳥抽獎： 5月9日前下單抽聯合住宿券、5月13日前抽君品牛排券、5月18日前抽雲品茶包 。

LINE好友扭蛋： 加入雲品小管家並分享資訊，可抽聯合住宿券與餐飲好禮 。

官方網站： https://www.ldchotels.com/zh-hant/