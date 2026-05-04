台北大狗狗、貓咪咖啡廳！嘖咖啡 老舊紅磚房變身，不限時工作首選。

台北南港必訪老宅咖啡廳「嘖咖啡」老舊紅磚房變身！這邊不僅不限時，同時還是大狗狗、貓咪咖啡廳，店裡的毛小孩都超親人，絕對是工作需要療癒時候的首選。

在台北快節奏的都市叢林中，尋找一處能讓靈魂暫歇的角落實屬不易。位於南港路上的「嘖咖啡」，以其獨特的紅磚老宅風格與堅持陶鍋手炒的職人精神，成為近期許多咖啡迷與文字工作者的私藏清單。這座隱身在繁華街道旁的建築，不僅保留了 80 年老房的溫度，更以無菜單的驚喜感，重新定義了手沖咖啡的感官體驗。

▲位於南港路上的「嘖咖啡」隱身在繁華街道旁的建築（攝影：蕭芷琳）



▲台北南港必訪老宅咖啡廳「嘖咖啡」不僅不限時，同時還是大狗狗、貓咪咖啡廳（攝影：蕭芷琳）

台北南港美食「嘖咖啡」老舊紅磚房變身老宅咖啡廳！

踏入「嘖咖啡」，首先映入眼簾的是陽光灑落在紅磚牆上的斑駁美感，這裡不只是咖啡館，更像是一座活生生的歷史博物館。店內採開放式櫃檯，捨棄了傳統紙本菜單，改以「試聞瓶」的方式讓顧客挑選當日最新鮮的手炒咖啡豆。值得注意的是，為了維護店內環境與原本毛孩的相處空間，店家目前已公告不再開放顧客攜帶私人寵物入內，轉而提供更專注的空間給喜愛貓犬的朋友們。

▲南港「嘖咖啡」保留八十年老宅紅磚牆面展現復古文青氛圍（攝影：蕭芷琳）

▲店內寬敞採光充足且提供不限時座位與插座適合辦公（攝影：蕭芷琳）

台北南港美食「嘖咖啡」不僅不限時，同時還是大狗狗、貓咪咖啡廳

雖然不再接受客訪寵物，但店內的「靈魂人物」依然魅力不減。黃金獵犬 Nana 是店裡的親善大使，性格極度溫馴且熱情，總會適時地走到桌邊與人打招呼，軟萌的眼神讓人瞬間療癒。除此之外，店貓則是以優雅的身姿巡視全場，偶爾也會在書架旁休憩。這幾位親人的店寵，已成為嘖咖啡最溫馨的招牌，吸引不少愛狗愛貓人士慕名而來，感受與毛孩零距離互動的療癒感。

▲店狗黃金獵犬 Nana 性格親人溫順是店內的超人氣明星（攝影：蕭芷琳）

對於不喝咖啡的顧客，店內的「精選花果茶」是不容錯過的驚喜。老闆嚴選高品質乾果與草本調配，入口能感受到層次豐富的果香與微酸回甘，色澤如紅寶石般透亮。甜點方面，最受好評的莫過於「大人味提拉米蘇」，濃郁的馬斯卡彭乳酪與濕潤的蛋糕體完美融合，咖啡香在口中緩慢釋放，苦甜適中且質地滑順，是配搭任何飲品的絕佳伴侶。

▲南港咖啡廳「嘖咖啡」推薦菜單：花果茶（攝影：蕭芷琳）

「嘖咖啡」不僅是一間提供高品質飲品的店家，更是一個充滿情感的空間。無論是想體驗陶鍋手炒豆的獨特風味，或是想與親人的黃金獵犬 Nana 擊掌互動，這裡都能提供一種遠離喧囂的安定感。下一個周末午後，不妨來到南港，在老宅的紅磚溫度下，給自己一段與咖啡和毛孩對話的靜謐時光。

▲南港咖啡廳「嘖咖啡」推薦菜單：大人味提拉米蘇（攝影：蕭芷琳）

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地址：臺北市南港區南港路二段135號

營業時間：依照品牌粉絲專頁公告為主





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