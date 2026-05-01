2026高雄母親節必住！漢來三麗鷗主題房6折起，送Chloe香氛再享島語保證訂位。

高雄漢來大飯店於今年母親節檔期，結合三麗鷗IP與精緻餐飲，推出極具競爭力的住房專案，成功將節慶儀式感轉化為精緻旅行體驗。資深編輯李維唐表示，飯店透過保證訂位全台最夯餐廳島語，並大方贈送知名香氛品牌禮品，精準切中現代人對「便利性」與「高質感生活」的渴望，這類複合式的跨界整合，正是提升高端旅遊價值的關鍵。

五月的微風捎來感恩的氣息，對於總是在家庭中默默付出的母親而言，一份貼近心靈的禮物莫過於一場能夠徹底放鬆且充滿童心的旅行。高雄漢來大飯店於今年母親節檔期，特別策劃一場名為「三麗鷗寵愛媽咪計畫」的夢幻感官盛宴。這不僅僅是一次住宿體驗，更是一次將三麗鷗的純真療癒與高級香氛完美揉合的寵愛儀式。飯店整層的三麗鷗主題房規劃，在細節處展現極致匠心，讓媽媽們在踏入客房的那一刻起，便能被Hello Kitty等經典角色的溫柔芬圍環繞，重新喚醒心中那份未曾遠去的少女情懷。

▲坐擁高雄港灣壯闊景致，高雄漢來大飯店位於亞灣核心，串聯城市觀光與住宿體驗。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理



三麗鷗母親節住房優惠6折起，Chloe香氛與限定玩偶雙重珍藏

針對母親節核心檔期，高雄漢來大飯店誠意推出主題房平日6折、假日8折的尊榮禮遇，每晚定價8870元起。為了讓這份感謝更具厚度，專案中特別準備雙重驚喜好禮，包含價值1380元且極具收藏意義的水手造型Hello Kitty玩偶，以及一瓶象徵女性優雅姿態的Chloe光蘊玫瑰女性淡香精30ml。當清新的玫瑰香氣與可愛的視覺氛圍交織，媽媽們不僅能帶走實質的紀念品，更能在三溫暖、健身房與露天泳池的舒壓設施中，找回身心靈的平衡。此外，飯店貼心規畫的專屬迎賓點心與漢來海港自助式早餐，從味覺出發，全方位滿足長輩挑剔的胃口。

▲讓媽媽可愛一下！入住高雄漢來三麗鷗主題房，今年母親節為辛苦的媽媽預定一場專屬的粉紅假期。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理

▲高雄漢來母親節三麗鷗住房專案6折起，入住即贈Hello Kitty水手玩偶與Chloe香氛，打造療癒系雙重寵愛。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理

島語饗夜一泊二食保證訂位，平日入住免費升等療癒房型

若想體驗更極致的舌尖盛宴，漢來獨家推出的「島語饗夜・一泊二食」專案絕對是饕客的首選。這項在市場上引發熱烈討論的計畫自5月起延續至6月，主打免排隊即可享用全台最具指標性的「島語」自助餐廳晚餐。在為期兩個月的限時活動中，凡於週日至週四入住，每晚9380元起，更可享有客房免費升等至三麗鷗主題房的驚喜升等方案。這項策略性的升級計畫，不僅解決了熱門餐廳一位難求的痛點，更將餐飲、住宿與節慶氛圍串聯成一段完整且流暢的旅程，讓每一位入住的旅客都能深刻體會到漢來飯店無微不至的貼心服務。

漢來盛夏亞灣家庭房免費升級，坐擁高雄港灣壯闊美景

隨著初夏旅遊熱潮升溫，飯店同步揭幕「漢來盛夏」升等優惠，專為家庭出遊與追求空間感的旅客量身打造。在5月至6月的平日期間，旅客僅需預訂豪華客房，價格6353元起，即可直接升等至視野開闊的亞灣家庭房。這座屹立於高雄商業金融中心、結合新古典主義風格的壯麗建築，不僅是城市發展的重要動能，更是港灣觀光的關鍵樞紐。入住亞灣家庭房，旅客能近距離欣賞高雄港的壯闊景致，在晨光或夕景中，感受高雄這座城市在演唱會經濟與國際展演帶動下的蓬勃朝氣，為夏日假期留下深刻且美好的記憶。

▲高雄漢來大飯店推出「漢來盛夏」升等專案，預訂豪華客房即可免費升等亞灣家庭房，享受更寬敞舒適的住宿空間。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理





三麗鷗寵愛媽咪計畫

活動時間： 2026年5月1日至2026年5月31日

活動內容：

入住主題雙人房8870元起、四人房12335元起。

贈送水手Hello Kitty玩偶乙隻及Chloe光蘊玫瑰女性淡香精30ml乙瓶。

享主題房迎賓茶點、漢來海港自助早餐。

平日入住享6折優惠、假日享8折優惠。

島語饗夜・一泊二食 限量升等

活動時間： 2026年5月3日至2026年6月30日

活動內容：

週日至週四平日入住指定專案（9380元起），免費升等三麗鷗主題房。

保證訂位：含入住當晚島語自助式晚餐及隔日海港自助早餐。

漢來盛夏 升等專案

活動時間： 2026年5月1日至2026年6月30日

活動內容：

預訂豪華客房（6353元起）免費升等亞灣家庭房。

適用週日至週五，可選含早餐或不含早餐方案。

高雄漢來大飯店

地址： 高雄市前金區成功一路266號

聯絡電話： 07-216-1766