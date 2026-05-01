芝麻控會暴動的豆花！加班黑糖剉冰 黑芝麻豆花爆濃郁，手工熬煮養生系高雄冰店吃起來。

高雄左營「加班黑糖剉冰」主打手工豆花與濃郁黑芝麻、花生糊風味甜品，以天然食材與細緻熬煮呈現滑順口感，打造具記憶點的養生系冰品選擇。

高雄特色冰店推薦！「加班黑糖剉冰」主打養生甜品的豆花店，老闆夫婦以健康飲食為理念，強調天然、營養的甜品製作方式，並以「黑芝麻豆花」最受矚目。店家以自製豆花為基底，搭配自熬濃郁黑芝麻糊，入口香氣濃厚、口感滑順，帶來不同於傳統豆花的驚喜風味；另一款人氣選擇「花生糊豆花」，同樣以濃香花生糊結合豆花，深受饕客喜愛。

▲「加班黑糖剉冰」主打養生甜品的豆花店，老闆夫婦以健康飲食為理念，深受在地人青睞。（美食好芃友提供） ▲「加班黑糖剉冰」環境以木質色調為主，設計簡約，營造出溫潤沉靜的舒適氛圍（美食好芃友提供）

「加班黑糖剉冰」手工熬煮的豆花與剉冰日常

「加班黑糖剉冰」環境以木質色調為主，設計簡約，營造出溫潤沉靜的舒適氛圍；而冰品配料、糖水與豆花皆為自家手工製作，堅持從基礎食材到成品都親自處理。就連人氣招牌「黑芝麻豆花」與「花生糊豆花」所使用的芝麻糊與花生糊，也都是店家自行熬煮而成，呈現濃郁純粹的風味。

▲「加班黑糖剉冰」冰品配料、糖水與豆花皆為自家手工製作。（美食好芃友提供）

濃郁系豆花，招牌「黑芝麻豆花」必點

「加班黑糖剉冰」最代表性的招牌為「黑芝麻豆花」，以黑芝麻、白芝麻及糯米一同熬煮製成芝麻醬，質地濃郁滑順，芝麻香氣相當突出，風味層次也較一般沖泡式芝麻糊更為明顯，深受芝麻愛好者喜愛；「花生糊豆花」則以花生熬製成濃稠花生糊，口感近似花生米漿，但風味更為濃厚，花生香氣更加鮮明，搭配花生粒更增添口感層次（美食好芃友提供），也是不少花生控的首選。

▲招牌「黑芝麻豆花」以黑芝麻、白芝麻及糯米一同熬煮製成芝麻醬，質地濃郁滑順。（美食好芃友提供）

左營特色冰品推薦「加班黑糖剉冰」

高雄冰店選擇眾多，但能同時品嚐到「黑芝麻豆花」與「花生糊豆花」這類風味濃郁豆花的店家並不常見，而「加班黑糖剉冰」在整體風味呈現上也具有鮮明記憶點。若想尋找一間別具特色的左營甜品店，深受在地人青睞的「加班黑糖剉冰」是數一數二的好選擇。

▲「花生糊豆花」以花生熬製成濃稠花生糊，口感近似花生米漿，搭配花生粒更增添口感層次。（美食好芃友提供）

▲「加班黑糖剉冰」兩大人氣招牌為「黑芝麻豆花」與「花生糊豆花」。（美食好芃友提供）





「加班黑糖剉冰」店家資訊

營業時間：14:00～22:00（週日公休）

地址：高雄市左營區自由二路47號

電話：07 550 6580