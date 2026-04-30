華山屈臣氏市集！免費拿萬份好禮，4天快閃有買一送一囤貨去。

屈臣氏春日嘉年華4/30起連4天插旗華山，集結30大美妝品牌送萬份好禮，還有百元有找套票抽現金獎。編輯 鄭雅之表示：逛完一圈整個包包都是試用品，好滿足！

隨著春天天氣回暖，正是女孩們出門野餐順便幫保養品換季的好時機。屈臣氏這次在4月30日到5月3日，於華山文創園區盛大舉辦2026春日愛購物嘉年華，直接包下華山劇場與金八廣場兩大場地。現場不僅集結超過30家知名健康美妝品牌，還準備了上萬份驚喜好禮要送給民眾。除了能一站式購足換季所需的防曬、保養與保健品，還有藝人申力安與洪暐哲現身互動，將熱鬧氛圍推到最高點。



▲屈臣氏春日愛購物嘉年華於華山文創園區盛大開幕，繽紛拱門吸引眾多美妝迷朝聖。(攝影：鄭雅之)

▲參與闖關集點就有機會獲得整箱好禮，包含多芬磨砂膏與各式人氣美妝保健商品。(照片經屈臣氏同意授權)

有買一送一！換季囤貨最省錢

這次活動亮點之一就是陣容華麗的快閃攤位，不管是女孩們瘋搶的凡士林精華凝乳，還是理膚寶水明星商品B5全面修復霜，現場都準備了超狂優惠。像多芬去角質磨砂膏與DR.WU杏仁酸精華都有買一送一，愛康涼感棉CareBears聯名款更是只要49元銅板價。品牌們貼心地準備了會場限定價，讓小資族在換季時能以最划算的價格補貨。現場除了提供實體產品試用，還有專業人員分享春季護膚心法，讓大家在逛街的同時也能掌握最新美力趨勢。



▲DR.WU攤位現場購買任一產品，即可參加撈球遊戲，有機會把贈品帶回家。(攝影：鄭雅之)





互動遊戲趣味十足拿獎拿到手發軟

想要免費帶走品牌好禮，絕對要挑戰現場規劃的四大趣味遊戲區。不管是考驗敏捷度的春日接招棒，還是能盡情宣洩生活壓力的春日一擊，每項設施都充滿設計感且超級好拍。更棒的是，現場更推出許多適合野餐的實用好物，像是Biore防曬噴霧或GATSBY冰涼濕巾，通通都有會場驚喜價。現場還安排了精彩的扯鈴與丟球雜技表演，讓華山充滿歡樂的嘉年華氣息。大家在玩遊戲的過程中，不僅能親自體驗產品的特色，還能隨手拍出充滿少女心的美照。



▲春日好手感投球遊戲結合各類健康美妝品牌，成功拉近產品與消費者間的距離。(攝影：鄭雅之)





銅板價抽現金獎勵點金會員享特權

如果想讓玩樂體驗更升級，屈臣氏特別推出兩款超高CP值的體驗套票。民眾只要花20元銅板價購買闖關集點卡，集滿印章就能參加春日滿手抓，有機會親手抓走古早味零食或是1000元現金獎。若是三麗鷗迷，現場還有布丁狗款涼水杯與大耳狗星空投影燈等加價購周邊。針對不想排隊的人，每日限量的99元套票內含快速通關證，還能免費兌換特調飲品。另外點金會員更有專屬福利，出示手機畫面即可享受特調飲品與小點心，讓整個週末假期都在春日微風中悠閒度過。



▲銅板價參與春日滿手抓活動，有機會親手撈出千元現金或是超人氣品牌福袋。(攝影：鄭雅之)

▲春日滿手抓活動內容超豐富，扭蛋中藏有懷舊零食與凡士林等品牌專屬兌換券。(攝影：鄭雅之)

2026 屈臣氏春日愛購物嘉年華 活動整理

活動日期：4/30（四）至5/3（日）

活動地點：華山1914文創園區（華山劇場、金八廣場）

活動時間：

4/30（四）、5/3（日）：11：00至20：00

5/1（五）、5/2（六）：11：00至21：00





精選會場限定優惠清單

買1送1專區：多芬去角質磨砂膏（櫻桃莓果香）、凡士林精華凝乳系列、DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華8%、霓淨思超爆水面膜系列、叮寧防蚊液25ML。

銅板價必搶：愛康CareBears聯名系列每件49元、蘇菲超日安褲2片49元、靠得住好菌Plus系列45元。

醫美超值價：理膚寶水B5+全面修復霜442元、CeraVe全效超級修護乳475元、DR.WU玻尿酸保濕化妝水399元。

超萌加價購：大耳狗喜拿隨身鏡吊飾79元、布丁狗涼水杯199元、狗狗好朋友星空投影燈399元。

點金會員專屬：現場出示APP畫面免費兌換Spring Amour特調飲品與爆米花乙份。

入場即送：參與優惠轉轉樂隨機獲得品牌專屬兌換禮，限量10000份。

20元換大獎：購買集點卡玩闖關，抽品牌好禮與1000元現金獎。





日常療癒展覽、小物要收藏！

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2026 屈臣氏春日愛購物嘉年華 更多照片

▲互動遊戲區設置春日接招棒，讓民眾體驗購物樂趣之餘也能挑戰反應力贏贈品。(攝影：鄭雅之)

▲現場完成攤位體驗任務，即可獲得碧歐斯防曬與德美醫研精華液等醫美保養試用組。(攝影：鄭雅之)

▲愛康加好友就送CareBears手拿扇，粉紅泡泡氛圍讓少女心徹底大爆發。(攝影：鄭雅之)

▲屈臣氏嘉年華推出超值體驗套票，內含快速通關卡與實體門市折價券，讓民眾聰明消費省更多。(攝影：鄭雅之)

▲現場打造超美野餐風情體驗場域，是週末台北最受矚目的生活風格快閃活動。(攝影：鄭雅之)