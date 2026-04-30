> 生活 > 華山屈臣氏市集！免費拿萬份好禮，4天快閃有買一送一囤貨去。

華山屈臣氏市集！免費拿萬份好禮，4天快閃有買一送一囤貨去。

華山市集美妝保養品
2026-04-30 20:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之圖片提供:屈臣氏
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

屈臣氏春日嘉年華4/30起連4天插旗華山，集結30大美妝品牌送萬份好禮，還有百元有找套票抽現金獎。編輯 鄭雅之表示：逛完一圈整個包包都是試用品，好滿足！

隨著春天天氣回暖，正是女孩們出門野餐順便幫保養品換季的好時機。屈臣氏這次在4月30日到5月3日，於華山文創園區盛大舉辦2026春日愛購物嘉年華，直接包下華山劇場與金八廣場兩大場地。現場不僅集結超過30家知名健康美妝品牌，還準備了上萬份驚喜好禮要送給民眾。除了能一站式購足換季所需的防曬、保養與保健品，還有藝人申力安與洪暐哲現身互動，將熱鬧氛圍推到最高點。

▲屈臣氏春日愛購物嘉年華於華山文創園區盛大開幕，繽紛拱門吸引眾多美妝迷朝聖。(攝影：鄭雅之)
▲屈臣氏春日愛購物嘉年華於華山文創園區盛大開幕，繽紛拱門吸引眾多美妝迷朝聖。(攝影：鄭雅之)
▲參與闖關集點就有機會獲得整箱好禮，包含多芬磨砂膏與各式人氣美妝保健商品。(照片經屈臣氏同意授權)
▲參與闖關集點就有機會獲得整箱好禮，包含多芬磨砂膏與各式人氣美妝保健商品。(照片經屈臣氏同意授權)

有買一送一！換季囤貨最省錢

這次活動亮點之一就是陣容華麗的快閃攤位，不管是女孩們瘋搶的凡士林精華凝乳，還是理膚寶水明星商品B5全面修復霜，現場都準備了超狂優惠。像多芬去角質磨砂膏與DR.WU杏仁酸精華都有買一送一，愛康涼感棉CareBears聯名款更是只要49元銅板價。品牌們貼心地準備了會場限定價，讓小資族在換季時能以最划算的價格補貨。現場除了提供實體產品試用，還有專業人員分享春季護膚心法，讓大家在逛街的同時也能掌握最新美力趨勢。

▲DR.WU攤位現場購買任一產品，即可參加撈球遊戲，有機會把贈品帶回家。(攝影：鄭雅之)
▲DR.WU攤位現場購買任一產品，即可參加撈球遊戲，有機會把贈品帶回家。(攝影：鄭雅之)

互動遊戲趣味十足拿獎拿到手發軟

想要免費帶走品牌好禮，絕對要挑戰現場規劃的四大趣味遊戲區。不管是考驗敏捷度的春日接招棒，還是能盡情宣洩生活壓力的春日一擊，每項設施都充滿設計感且超級好拍。更棒的是，現場更推出許多適合野餐的實用好物，像是Biore防曬噴霧或GATSBY冰涼濕巾，通通都有會場驚喜價。現場還安排了精彩的扯鈴與丟球雜技表演，讓華山充滿歡樂的嘉年華氣息。大家在玩遊戲的過程中，不僅能親自體驗產品的特色，還能隨手拍出充滿少女心的美照。

▲春日好手感投球遊戲結合各類健康美妝品牌，成功拉近產品與消費者間的距離。(攝影：鄭雅之)
▲春日好手感投球遊戲結合各類健康美妝品牌，成功拉近產品與消費者間的距離。(攝影：鄭雅之)

銅板價抽現金獎勵點金會員享特權

如果想讓玩樂體驗更升級，屈臣氏特別推出兩款超高CP值的體驗套票。民眾只要花20元銅板價購買闖關集點卡，集滿印章就能參加春日滿手抓，有機會親手抓走古早味零食或是1000元現金獎。若是三麗鷗迷，現場還有布丁狗款涼水杯與大耳狗星空投影燈等加價購周邊。針對不想排隊的人，每日限量的99元套票內含快速通關證，還能免費兌換特調飲品。另外點金會員更有專屬福利，出示手機畫面即可享受特調飲品與小點心，讓整個週末假期都在春日微風中悠閒度過。

▲銅板價參與春日滿手抓活動，有機會親手撈出千元現金或是超人氣品牌福袋。(攝影：鄭雅之)
▲銅板價參與春日滿手抓活動，有機會親手撈出千元現金或是超人氣品牌福袋。(攝影：鄭雅之)
▲春日滿手抓活動內容超豐富，扭蛋中藏有懷舊零食與凡士林等品牌專屬兌換券。(攝影：鄭雅之)
▲春日滿手抓活動內容超豐富，扭蛋中藏有懷舊零食與凡士林等品牌專屬兌換券。(攝影：鄭雅之)


2026 屈臣氏春日愛購物嘉年華 活動整理

活動日期：4/30（四）至5/3（日）
活動地點：華山1914文創園區（華山劇場、金八廣場）
活動時間：
4/30（四）、5/3（日）：11：00至20：00
5/1（五）、5/2（六）：11：00至21：00

精選會場限定優惠清單

  • 買1送1專區：多芬去角質磨砂膏（櫻桃莓果香）、凡士林精華凝乳系列、DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華8%、霓淨思超爆水面膜系列、叮寧防蚊液25ML。
  • 銅板價必搶：愛康CareBears聯名系列每件49元、蘇菲超日安褲2片49元、靠得住好菌Plus系列45元。
  • 醫美超值價：理膚寶水B5+全面修復霜442元、CeraVe全效超級修護乳475元、DR.WU玻尿酸保濕化妝水399元。
  • 超萌加價購：大耳狗喜拿隨身鏡吊飾79元、布丁狗涼水杯199元、狗狗好朋友星空投影燈399元。
  • 點金會員專屬：現場出示APP畫面免費兌換Spring Amour特調飲品與爆米花乙份。
  • 入場即送：參與優惠轉轉樂隨機獲得品牌專屬兌換禮，限量10000份。
  • 20元換大獎：購買集點卡玩闖關，抽品牌好禮與1000元現金獎。

日常療癒展覽、小物要收藏！

推薦閱讀：金曲歌后A-Lin按摩成癮！tokuyo音波S玩美椅跨時代登場，4大科技打造居家行動頌缽。

推薦閱讀：華山展覽推薦必拍！2層樓 城市失物招領所特展，11大展區打卡點、周邊超可愛。

推薦閱讀：慢活美學正流行！PORTER推出CUSH系列包款，為都會女性打造輕盈從容的片刻抽離。


2026 屈臣氏春日愛購物嘉年華 更多照片

▲互動遊戲區設置春日接招棒，讓民眾體驗購物樂趣之餘也能挑戰反應力贏贈品。(攝影：鄭雅之)
▲互動遊戲區設置春日接招棒，讓民眾體驗購物樂趣之餘也能挑戰反應力贏贈品。(攝影：鄭雅之)
▲現場完成攤位體驗任務，即可獲得碧歐斯防曬與德美醫研精華液等醫美保養試用組。(攝影：鄭雅之)
▲現場完成攤位體驗任務，即可獲得碧歐斯防曬與德美醫研精華液等醫美保養試用組。(攝影：鄭雅之)
▲愛康加好友就送CareBears手拿扇，粉紅泡泡氛圍讓少女心徹底大爆發。(攝影：鄭雅之)
▲愛康加好友就送CareBears手拿扇，粉紅泡泡氛圍讓少女心徹底大爆發。(攝影：鄭雅之)
▲屈臣氏嘉年華推出超值體驗套票，內含快速通關卡與實體門市折價券，讓民眾聰明消費省更多。(攝影：鄭雅之)
▲屈臣氏嘉年華推出超值體驗套票，內含快速通關卡與實體門市折價券，讓民眾聰明消費省更多。(攝影：鄭雅之)
▲：現場打造超美野餐風情體驗場域，是週末台北最受矚目的生活風格快閃活動。(攝影：鄭雅之)
▲現場打造超美野餐風情體驗場域，是週末台北最受矚目的生活風格快閃活動。(攝影：鄭雅之)
▲上萬份打卡禮物大方送，民眾參與轉轉樂就能隨機領取醫美美妝大牌好禮。(攝影：鄭雅之)
▲上萬份打卡禮物大方送，民眾參與轉轉樂就能隨機領取醫美美妝大牌好禮。(攝影：鄭雅之)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
五一勞動節買一送一！五一勞動節4大超商優惠統整，9大速食 餐廳買一送一優惠一次看。
五一勞動節買一送一！五一勞動節4大超商優惠統整，9大速食 餐廳買一送一優惠一次看。
編輯 張人尹
肯德基買一送一！5大肯德基優惠一次收，無骨雞腿霸買一送一 99元花生脆雞堡。
肯德基買一送一！5大肯德基優惠一次收，無骨雞腿霸買一送一 99元花生脆雞堡。
編輯 張人尹
星巴克買一送一連喝3天！紅心芭樂蛋糕新品，母親節早鳥再送買一送一券。
星巴克買一送一連喝3天！紅心芭樂蛋糕新品，母親節早鳥再送買一送一券。
編輯 鄭雅之
摩斯優惠券清單！MOS超值省優惠券 飲料10元 早餐45元，勞動節咖啡買一送一。
摩斯優惠券清單！MOS超值省優惠券 飲料10元 早餐45元，勞動節咖啡買一送一。
編輯 張人尹
LOPIA和牛買一送一搶！LOPIA漢神洲際新開，13大優惠 必買推薦。
LOPIA和牛買一送一搶！LOPIA漢神洲際新開，13大優惠 必買推薦。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊