五月免費喝鮮奶茶！青山3大推薦必喝這樣點，連開7間0元喝。

飲料控喝一波！青山5月全台連開7家門市，限時祭出指定大杯飲品免費喝，還有全品項5折起超狂優惠。編輯 鄭雅之表示：有優惠就要喝！

手搖飲控的小確幸又來了！最近在社群軟體上討論度超高的「青山 青茶專業製作」，即將在5月開啟超狂的巡迴開幕活動。從5月2日開始一直到月底，北中南共有7間門市接力登場。這波活動不僅有指定飲品免費請你喝，還有超狂的5折與73折優惠，讓大家能在初夏時節，用最省錢的方式喝到高品質茶飲。快把這篇存起來，跟著時程表去家裡附近的門市喝優惠。



▲人氣飲料「青山」五月將開七間分店，開幕首日有免費飲料喝，錯過時間也有5折優惠。





青山又開新店！開幕優惠免費喝

這次「青山」的拓點行動非常驚人，5月將接連解鎖7個新據點。首波由台中黎明店領軍，緊接著高雄、新北與桃園也都有新店登場。最讓大家心動的就是開幕首日限定福利，當天現場可以直接免費領取一杯大杯的指定飲品，包含最受歡迎的「冬青」、「桂花玄米茶」或是「天蟬那堤」。如果免費名額排完了也沒關係，開幕當天買第2杯起竟然全品項打5折，每人限購5杯真的超級划算。



▲青山免費飲料推3大人氣飲品，有「天蟬那堤」鮮奶茶大推。





網友激推必喝手搖款

如果還在煩惱要點什麼，那就絕對不能錯過他們家銷售破萬杯的招牌「冬青」。這款茶飲選用高海拔茶園的珍貴茶葉，喝起來帶有淡雅奶香與青草香氣，久泡不澀的特性讓許多資深茶友超推。另外，帶有天然香氣的「桂花玄米茶」，以及融合濃醇鮮乳與蜜香紅茶的「天蟬那堤」，也都在這次的免費招待名單中。不管是喜歡純茶的清亮感，還是歐蕾的絲滑厚實，這幾款熱門飲品絕對都能滿足你的味蕾。



▲青山整個五月新開店首日都有免費飲料可以喝。





全品項折扣連續開跑

除了開幕當天的瘋狂好康，門市在接下來的第2到4天，也加碼祭出全品項73折的優惠，讓大家能盡情嘗試各種不同風味的青茶。要注意的是，這些限時活動僅限「現場來店購買」，所有的線上預訂或是外送平台都不適用喔！這次拓點範圍從南屯黎明路到楠梓德賢路，甚至是彰化鹿港的中山路都有據點。趕快看好日期，揪朋友一起到「青山」門市現場，感受這份專屬於5月的清涼驚喜。



▲青山人氣必喝款推薦「北風桂花玄米茶 」。

青山 5月開幕慶活動

活動好康：

開幕首日（活動A）： 免費領取指定大杯飲品乙杯（冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤三選一），第2杯起全品項享5折（每人限購5杯）。

開幕後第2至4日（活動B）： 全品項享73折優惠（每人限購5杯）。





門市資訊與開幕日期

台中黎明店： 5/2（A）、5/3-5/5（B）

高雄文化店： 5/9（A）、5/10-5/12（B）

五股成泰店： 5/16（A）、5/17-5/18（B）

桃園桃鶯店： 5/17（A）、5/18-5/20（B）

楠梓德賢店： 5/23（A）、5/24-5/26（B）

彰化鹿港店： 5/30（A）、5/31-6/2（B）

台中昌平店： 5/31（A）、6/1-6/3（B）

注意事項： 以上活動僅限現場來店購買，不適用於線上預訂與外送平台。

飲料控也不能錯過超強新品！

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