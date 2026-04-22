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麝香葡萄手搖杯！五桐號麝香葡萄柚子冰沙 新品開喝，全新配料桂花粉粿免費加。

五桐號麝香葡萄冰沙飲料
2026-04-22 09:20文字：編輯 張人尹 圖片提供:五桐號
編輯 張人尹

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五桐號麝香葡萄系列4月23日登場，主打麝香葡萄粉粿烏龍、麝香葡萄柚子冰沙，編輯張人尹表示，飲料控趁優惠嚐鮮，可享折扣或免費加新配料桂花粉粿。

手搖控口袋清單要更新！五桐號這次以清甜果香為主題推出麝香葡萄系列，從4月23日起在全台門市限時登場，主打以清爽系「麝香葡萄」作為主角推出兩款新品、搭配全新配料「桂花粉粿」，用清爽香甜的果香、茶韻、花香，一層一層堆疊出輕盈又有記憶點的口感，挑戰夏季手搖杯新歡。

▲五桐號麝香葡萄系列4月23日登場，以清甜果香為主題推出兩款新品並搭配桂花粉粿，打造夏季清爽手搖新選擇。
▲五桐號麝香葡萄系列4月23日登場，以清甜果香為主題推出兩款新品並搭配桂花粉粿，打造夏季清爽手搖新選擇。


麝香葡萄烏龍冰沙雙主打登場

這次五桐號以麝香葡萄為主角，其中「麝香葡萄粉粿烏龍」以烏龍茶為基底，融合葡萄果香並加入新配料桂花粉粿，入口帶有茶香與花香交錯的層次感，適合喜歡茶感的粉絲。另一款「麝香葡萄柚子冰沙」更消暑，將麝香葡萄搭配韓國柚子醬與錫蘭紅茶，打造清爽冰沙口感，再加入綠茶凍提升滑順感。同步登場的「桂花粉粿」其他飲品也能加購搭配，增加口感與風味變化。
▲五桐號麝香葡萄粉粿烏龍以烏龍茶結合葡萄果香並加入桂花粉粿，呈現茶香花香交錯的層次口感。
▲五桐號麝香葡萄粉粿烏龍以烏龍茶結合葡萄果香並加入桂花粉粿，呈現茶香花香交錯的層次口感。


兩波門市優惠接力開喝時間

配合新品上市，五桐號也規劃兩波門市來店限定活動，第一波從4月23日至4月30日，只要任選麝香葡萄系列新品，即可享第二杯7折優惠，適合揪朋友一起嘗鮮。第二波則從5月1日至5月8日，購買「麝香葡萄柚子冰沙」即可免費升級桂花粉粿，讓粉絲直接感受花香配料的層次變化。
▲五桐號麝香葡萄新品推出優惠活動，購買麝香葡萄柚子冰沙即可免費升級桂花粉粿。
▲五桐號麝香葡萄新品推出優惠活動，購買麝香葡萄柚子冰沙即可免費升級桂花粉粿。


五桐號 麝香葡萄系列販售資訊

上市日期：4月23日起在全台門市限時登場
品項及價格：
  • 麝香葡萄粉粿烏龍79元
  • 麝香葡萄柚子冰沙89元
  • 桂花粉粿20元


五桐號 麝香葡萄系列優惠活動資訊

活動期間：4月23日至4月30日
活動內容：凡任選麝香葡萄系列新品，即享第二杯7折優惠。

活動期間：5月1日至5月8日
活動內容：購買「麝香葡萄柚子冰沙」即可免費升級桂花粉粿。
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