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2大台北展覽一次看！國立歷史博物館推力典藏展、馳騁特展，2層樓超過百件作品必逛。

國立歷史博物館史博館台北展覽台北博物館
2026-04-18 18:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:國立歷史博物館
編輯 鄭亦庭

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2大台北展覽一次看！國立歷史博物館推力典藏展、馳騁特展同步登場，編輯鄭亦庭表示：史博館124件馬主題作品必看。

國立歷史博物館全新2大展覽一次看！國立歷史博物館一次推出「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展、「馳騁—馬的多重形象」特展，匯集史博館館藏歷屆聖保羅雙年展參展作品，以及124件以馬為主題的藝術作品，即日起展出至5/31，地點位在小南門站、中正紀念堂站附近，近期就來歷史博物館一次參觀2大新展覽。

▲2大台北展覽一次看！國立歷史博物館同步推出「推力」、「馳騁」雙展，即日起展出至5/31。
▲2大台北展覽一次看！國立歷史博物館同步推出「推力」、「馳騁」雙展，即日起展出至5/31。
▲國立歷史博物館2大展覽同步登場！「推力」、「馳騁」雙展覽，假日台北室內景點開逛。
▲國立歷史博物館2大展覽同步登場！「推力」、「馳騁」雙展覽，假日台北室內景點開逛。

國立歷史博物館一樓展區推力典藏展

本次國立歷史博物館一樓展區出推出「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展，共有4大主題展區，可以看到1957年至1973年史博典藏的歷屆雙年展參展作品，並透過展藝術家的其他作品，結合歷史公文檔案、文獻、藝術家舊照、典藏修復的訪談影像及紀錄片等，勾勒出臺灣美術在國際舞台上、邁向現當代的重要發展軌跡。

▲國立歷史博物館一樓展區「推力」典藏展，展出1957年至1973年史博典藏的歷屆雙年展參展作品。
▲國立歷史博物館一樓展區「推力」典藏展，展出1957年至1973年史博典藏的歷屆雙年展參展作品。

國立歷史博物館二樓展區馳騁特展

為回應2026年馬年的文化深意，史博館同步在二樓展區推出「馳騁—馬的多重形象」特展，展覽展出124件展品探討馬在藝術中的多重象徵，從權力、自由到東方哲學的精神投射，展區分為「形體的永恆」、「水墨的留白」與「色彩的敘事」三大單元，呈現從立體雕塑到西方激情色彩的多樣表現，更特別展出6件常玉以馬為主題的館藏作品，包含〈北京馬戲〉，讓你在今年馬年觀賞以馬為主題的作品。

▲國立歷史博物館二樓展區「馳騁」特展，展出124件展品探討馬在藝術中的多重象徵。
▲國立歷史博物館二樓展區「馳騁」特展，展出124件展品探討馬在藝術中的多重象徵。

國立歷史博物館特展系列講座

「推力」典藏展、「馳騁」特展即日起於國立歷史博物館1、2樓展出至5月31日，除了各種藝術作品，史博館也推出一系列講座，4月25日邀請藝術家吳炫三分享國際藝術視野轉變、5月9日由楊敦堯研究員解析西法影響下的馬畫面貌等主題，帶大家更了解本次特展展覽作品。
▲國立歷史博物館二樓展區「馳騁」特展，展出唐代〈米黃釉加彩騎馬樂團〉。
▲國立歷史博物館二樓展區「馳騁」特展，展出唐代〈米黃釉加彩騎馬樂團〉。
▲國立歷史博物館二樓展區「馳騁」特展，展區可以看到立體雕塑、水墨畫，以及呈現常玉以馬為主題的六件作品。
▲國立歷史博物館二樓展區「馳騁」特展，展區可以看到立體雕塑、水墨畫，以及呈現常玉以馬為主題的六件作品。

推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散  典藏展

展覽日期：即日起至2026年5月31日
開放時間：週二至週日10:00-18:00（每週一公休，逢國定假日或活動則另行公告）
展覽地點：國立歷史博物館1樓（臺北市中正區南海路49號）

馳騁—馬的多重形象  特展

展覽日期：即日起至2026年5月31日
開放時間：週二至週日10:00-18:00（每週一公休，逢國定假日或活動則另行公告）
展覽地點：國立歷史博物館2樓（臺北市中正區南海路49號）

國立歷史博物館 門票資訊

全票80元
優待票40元
適用對象：六歲以上未滿十二歲兒童、學生(持有效學生證或入學通知)、六十五歲以上長者(假日)、十人以上團體。
免票
適用對象：
1. 六十五歲以上長者(平日)。
2. 未滿六歲兒童。
3. 身心障礙者及其必要陪伴者一人。
4. 持有志願服務榮譽卡之志工。
5. 國際博物館協會(ICOM)會員。
6. 持有中華民國博物館學會會員證者。
7. 持有AICA國際會員證者。
8. 持效期內本館會員卡之會員。

「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展  專題講座

場次與報名：https://event.culture.tw/mocweb/reg/NMH/Detail.init.ctr?actId=60034
地點：國立歷史博物館B1多功能空間（臺北市中正區南海路49號B1）


推力與回聲：從國際經驗到藝術視野的轉變

時間：2026年4月25日(六) 14:00－16:00
講師：吳炫三（藝術家）

出國比賽（tshut-kok pí-sài）：從戰後臺灣接軌國際雙年展談起

時間：2026年5月23日(六) 14:00－16:00
講師：魏可欣（國立歷史博物館研究人員暨策展人）

「馳騁—馬的多重形象」特展  專題講座

場次與報名：https://event.culture.tw/mocweb/reg/NMH/Detail.init.ctr?actId=60035
地點：國立歷史博物館B1多功能空間（臺北市中正區南海路49號B1）

馳騁：馬如何成為文化交融的載體

時間：2026年4月11日(六) 10:00－12:00
講師：蔡耀慶（國立歷史博物館研究人員暨策展人）

萬驥殊相：西法影響下的馬畫面貌與轉向

時間：2026年5月9日(六) 10:00－12:00
講師：楊敦堯（鴻禧藝術文教基金會研究員）

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