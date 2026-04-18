2026母親節度假推薦！漢來日月行館梅之饗宴手作趣、台北漢來奢華SPA療程，讓母親一生難忘。

隨著高端旅遊趨勢回流自然與養生，漢來飯店集團整合在地風情與國際保養品牌，定義了新型態的奢華度假。資深編輯李維唐表示，從漢來日月行館的「梅之饗宴」到台北漢來的「奢寵女王」專案，可見飯店已從單純提供住宿，進化為深度文化體驗與感官療癒的策展者。

隨著清明節氣更迭，大自然褪去春寒，換上翠綠新裝。漢來飯店集團旗下的漢來日月行館與台北漢來大飯店，分別以季節風味與頂級保養為核心，策劃一場場關於土地、節氣與親情的感官饗宴。無論是隱匿於日月潭湖畔的採梅趣，或是穿梭於城市間的頂級SPA療程，皆在細膩的空間鋪陳中，勾勒出極致度假的新面貌。

▲「湖畔漫旅一泊二食住房專案」平日每房22,300元起，坐擁涵碧半島制高點的奢華景緻，伴隨日月潭美景入夢 。 圖／漢來日月行館提供；窩客島編輯李維唐整理



日月潭漢來日月行館 梅之饗宴勾勒土地記憶

漢來日月行館座落於涵碧半島制高點，這裡曾是蔣公下榻之所，環繞270度日月雙潭的絕美湖光。國揚集團創辦人侯西峰在規劃之初，即融入人與土地對話的理念，園區內廣植百棵梅樹。即日起至5月中旬，飯店推出「梅之饗宴」一泊二食專案，將季節的熟韻濃縮於旅程中。從旅客入室那一刻起的紅茶Q梅迎賓，到茶屋裡的梅酒微醺，以及晚餐以梅入菜的層層風味堆疊，讓旅人能在賞梅步道邊領略青梅掛梢的姿態，一邊品味季節的餽贈。此外，4月中旬至5月更開放手作醃漬梅與釀梅酒行程，讓房客親手封存這段梅子故事 。

▲旅程首站以日月潭溫醇紅茶搭配Q梅迎賓，用在地風味為這場「與梅相遇」的奢華之旅揭開序幕 。 圖／漢來日月行館提供；窩客島編輯李維唐整理

台北漢來奢寵女王假期 VALMONT頂級保養與杏汁白肺鮑魚湯

而在繁華的首都，台北漢來大飯店則以「奢寵女王」為題，針對即將到來的母親節推出升級版度假提案。自5月1日至6月30日，飯店攜手瑞士頂級品牌VALMONT SPA，為行政豪華客房的房客準備價值萬元的療程與護膚禮盒。品牌標誌性的蝴蝶手法全身按摩，搭配高山精華花精，讓媽咪在細膩的節奏中重拾身心平衡。對於追求食藝巔峰的貴賓，東方樓頂級粵菜則呈獻榮獲推薦的「杏汁白肺鮑魚湯」，以老火燉煮出乳白色澤，在溫潤的香氣中品嚐粵式經典工藝，讓母親節大餐不再只是聚會，而是一場深度的東方食藝巡禮 。

▲台北漢來大飯店母親節奢華升級，推出結合VALMONT SPA療程與東方樓名湯饗宴的雙主打住房專案。 圖／台北漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲台北漢來大飯店即日起攜手東方樓推薦名湯推出一泊二食專案，以頂級粵式煲湯工藝犒賞媽咪味蕾。 圖／台北漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

生活美學延伸至舌尖 日日烘焙坊的女王花境甜點

當度假步入尾聲，甜蜜的儀式感是不可或缺的收尾。台北漢來一樓的日日烘焙坊，即日起至5月10日推出兩款以女王花境為題的母親節蛋糕。「花語之約」融合玫瑰、荔枝與莓果，呈現輕盈的酸甜花果香，而「溫柔時光」則以蜂蜜奶香與百香果、白桃交織，口感清新不膩。4月20日前完成預訂更可享有9折超早鳥優惠，讓這份對母親的感謝，轉化為味蕾上長久且柔和的甜美餘韻 。

▲日日烘焙坊推出母親節蛋糕「花語之約」（左）與「溫柔時光」（右），以女王花境為靈感，傳遞最甜蜜的感謝心意。 圖／台北漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



湖畔漫旅住房方案 多元體驗定義頂級度假

漢來日月行館同步推出的「湖畔漫旅一泊二食住房專案」，平日每房22,300元起，除提供上述梅之饗宴的深度體驗，房客亦可依喜好選擇九族文化村櫻花祭門票與接駁，或是享受雙人晨間遊湖的靜謐時光。從三溫暖溫泉設施到戶外無邊際景觀泳池，漢來飯店集團將自然、藝術與生活方式緊密縫合。不論是尋求大自然的梅鄉風情，或是嚮往都市裡的奢華飯店假期，漢來皆以湖畔美術館的策展視角，細緻演繹出一段段值得被記憶的奢寵度假體驗 。

▲漢來日月行館園區內種植逾百棵梅樹並打造專屬「賞梅步道」，讓房客近距離感受青梅掛樹的熟成風情 。 圖／漢來日月行館提供；窩客島編輯李維唐整理





漢來日月行館 梅之饗宴一泊二食專案

活動時間：即日起至2026年5月中旬（住房專案至2026年6月30日）

活動優惠：

平日入住「湖畔漫旅一泊二食」專案每房22,300元起 。

加贈好禮二選一：九族文化村櫻花祭門票含纜車與定時接駁（價值3,560元），或雙人晨間遊湖體驗（價值2,000元） 。

活動內容：

「梅之饗宴」全感體驗：包含迎賓紅茶Q梅、茶屋梅酒與梅果乾、晚餐「以梅入菜」創意料理（如梅子醋、梅子雞等） 。

季節限定體驗：4月中旬至5月推出「手作醃漬梅子」與「手作釀梅酒」行程 。

飯店亮點：坐擁270度雙潭景觀，客房皆可賞景，並設有專屬「賞梅步道」 。

地點：南投縣魚池鄉中興路139號

電話：049-2898889

台北漢來大飯店「奢寵女王」母親節企劃 奢寵女王住房專案、品味東方・御湯盛宴

活動時間：



奢寵女王：2026年5月1日至6月30日

御湯盛宴：即日起至2026年6月30日

活動優惠：

奢寵女王：每晚11,888元起，贈VALMONT SPA單人療程（5,060元）與價值8,000元護膚好禮 。

御湯盛宴：每晚11,999元起，含東方樓季節限定雙人套餐（價值500盤推薦名湯） 。

蛋糕早鳥：4月20日前預訂母親節蛋糕享9折優惠並贈200元抵用券 。

活動內容：

VALMONT SPA療程：體驗60分鐘高山能量活力療程與標誌性「蝴蝶手法」 。

東方樓饗宴：品味《500盤》推薦「杏汁白肺鮑魚湯」及多道經典粵菜 。

日日烘焙坊：推出「花語之約」與「溫柔時光」兩款女王主題母親節蛋糕 。

地點：台北市南港區經貿一路168號

訂購專線（蛋糕）：02-2786-1606