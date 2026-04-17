百萬人次搭過！湖畔天鵝船、鐵道自行車全收藏，苗栗三義一日遊玩法必看。

苗栗不只白沙屯值得一訪，山林慢城三義同樣人氣不減！鐵道體驗到湖畔咖啡，山城魅力等你來探索。

近年苗栗旅遊人氣持續升溫！除了到白沙屯媽祖進香外，周邊的山林小鎮「三義」也別錯過。不只有人氣爆棚的舊山線鐵道自行車，還能在湖畔咖啡打卡絕美景色、到三合院品嚐道地客家料理，一日之內將三義的療癒風景全都收入行囊！



▲「映象水岸」坐擁療癒湖畔景色，特別適合早晨來訪，搭配輕食甜點療癒又幸福。（部落客：mika）

▲從漫遊綠意聚落到體驗鐵道自行車，都是來訪三義不容錯過的療癒行程。（部落客：jacklsy、紫色微笑）

走訪映象水岸，湖畔咖啡超療癒

初訪三義，相當適合先從靜謐的湖畔開始玩起！「映象水岸」以絕美湖畔、南洋風的木質建築聞名，在戶外座位區享用輕食，邊欣賞湖面倒映的山林景色，氛圍愜意又放鬆。打卡美景外，推薦搭乘天鵝船遊湖一圈，30分鐘的遊程更添悠閒，建議早點抵達避開人潮，獨享湖畔的寧靜與慢步調。





映象水岸

地址：苗栗縣三義鄉西湖11號

電話：037-876699 #6869

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▲「映象水岸」坐擁湖畔第一排視野，山林倒映水面、天鵝船悠遊其間，建議提早抵達，獨享悠閒的湖畔時光。（部落客：mika）

騎上鐵道自行車，穿越隧道看斷橋

說起三義最具代表性的體驗，便不能不提到超高人氣的舊山線鐵道自行車，迄今已吸引超過190萬人次搭乘！早晨搭乘這條百年鐵道，沿經隧道群、壯觀的龍騰斷橋取景拍照，搭乘體驗刺激又新奇，熱門時段相當搶手，建議提前預約，整趟體驗約1.5至2小時，可依需求選擇不同路線搭乘。





舊山線鐵道自行車

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村4鄰外庄20-2號（龍騰站）

電話： 037-878599

更多介紹可見「jacklsy」文章：200704苗栗-舊山線鐵道自行車RailBike



▲「舊山線鐵道自行車」為三義超人氣景點，開放至今已吸引逾百萬人次搭乘。（部落客：jacklsy）

▲「舊山線鐵道自行車」規劃三條路線，沿途經過魚藤坪斷橋，矗立山林之中的橋墩成為必拍亮點。（部落客：jacklsy）

走進新月梧桐，庭園用餐好放鬆

中午時段，不妨安排到「新月梧桐」稍作休息，餐廳以清幽的花園景緻、創意客家料理著稱。落地窗與室外的大片綠意，絕對是用餐時最為舒適的環境，而煙燻腐衣捲、番茄哨子豆腐燒、脆瓜松阪豬等經典料理，口味細緻又溫潤，是這趟行程的療癒中繼站。

新月梧桐

地址：苗栗縣三義鄉勝興村9鄰勝興1-3號 (近勝興車站)

電話：037-875570

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▲「新月梧桐」被綠意環繞，庭園造景寬敞舒適，用餐時更能悠閒享受山林的愜意氛圍。（部落客：大口）

▲「新月梧桐」菜色豐富多元，融合中式、客家與台式風味，道道都讓人驚艷。（部落客：大口）

漫步卓也小屋，藍染療癒感滿分

午後，接續前往人氣景點「卓也小屋」。該園區隱身山林之中，除豐富的自然景觀外，藍染體驗更是知名。無論是DIY藍染，或在園區內享用繽紛冰淇淋，都是相當療癒的體驗。若想放慢步調、感受山城的慢活氛圍，一定要來訪這個宛如世外桃源的隱藏秘境。





卓也小屋

地址： 苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-9號

電話：037-879198

更多介紹可見「紫色微笑」文章：卓也小屋一日遊(上)園區介紹、藍染DIY、創意蔬食自助饗宴



▲「卓也小屋」隱身山林之中，宛若世外桃源般靜謐，適合在此享用甜食、悠閒拍照打卡。（部落客：紫色微笑）

▲來到「卓也小屋」記得體驗藍染DIY！從浸染到晾曬親手完成，留下獨特的旅遊回憶。（部落客：紫色微笑）

預約穎川美食館，在地料理收尾

行程的終點推薦回到市區，以在地美食作為收尾。「穎川美食館」是間歷史悠久的三合院餐廳，踏入其中，宛若來到阿嬤家般令人放鬆。餐廳主打道地客家料理，菜色多元豐富，品項竟超過50種，其中椒鹽豬腳、白斬土雞都是招牌，而客家小炒、薑絲大腸亦是老饕必點。整體口味樸實，份量也相當實在，適合家庭來訪用餐，將一整日的疲憊一掃而空。





穎川美食館

地址： 苗栗縣三義鄉廣盛村廣盛94號

電話：037-876546

更多介紹可見「大手牽小手。玩樂趣」文章：苗栗縣三義鄉穎川美食館｜七菜一湯1500元有找！藏身三合院超低調客家菜餐廳

▲「穎川美食館」坐落於超過70年歷史的三合院中，紅磚老屋與庭院懷舊氛圍濃厚，宛如回到阿嬤家般親切又溫馨。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

▲「穎川美食館」主打道地客家料理，菜色樸實卻份量十足，白斬土雞、薑絲大腸等經典菜餚都是饕客必點。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

三義一日不夠玩！隱藏景點看這裡：

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