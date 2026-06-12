老四川個人鍋開在台北101！饗壹鍋268元開吃，7款火鍋菜單看。

老四川全新個人鍋饗壹鍋6月15日插旗台北101，最便宜小火鍋268元起，限時四天點鍋免費送低卡烏梅雪酪。編輯 鄭雅之表示：一個人就能輕鬆吃老四川麻辣鍋也太開心了吧！

每到中午總是煩惱要吃什麼的信義區上班族有福了，台北101再度迎來重磅美食新開店，知名麻辣鍋老四川這次推出全新個人鍋物品牌饗壹鍋，並在6月15日正式插旗美食街，主打最便宜的精緻小火鍋只要268元起，更推出點鍋就免費送烏梅雪酪的超狂限時開幕優惠，就算是一個人也可以輕鬆吃到老四川麻辣鍋的美味。



▲老四川麻辣鍋個人版「饗馥小川鍋」，附上白飯、毛豆與特製沾醬整套吃。

▲老四川新品牌「饗壹鍋」開在台北101，預計6/15正式開幕。(攝影：編輯 鄭雅之)





饗壹鍋必吃推薦清單

老四川新品牌「饗壹鍋」主打一人經濟，菜單設計饗麻辣、饗養生、饗在地三大系列，共推出七款精緻鍋物，滿足信義區火鍋控的胃，有老四川最經典麻辣鍋為基底、嗜辣族必點的「饗麻辣三寶鍋精選五花牛肉」；還有極具台灣在地特色的「饗椒酸菜海陸鍋」只要348元；另外針對溫潤養生愛好者也準備了「饗椒豬肚雞鍋」，去骨雞腿肉配上濃郁湯頭也只需要328元。



▲老四川饗壹鍋麻辣三寶鍋擺滿大腸頭、牛筋與牛肚，搭配油條與凍豆腐，是信義區上班族飽餐一頓的個人鍋物選擇。





經典川味涼粉必點小吃

除了主打的個人鍋物之外，店內也同步引進了老四川最受歡迎的招牌單品，像是老饕每次必點的經典川味涼粉每份69元，滑溜酸辣的口感能瞬間洗掉味覺的疲乏，另外還有川香滷味系列的滷鴨心與滷鴨肝，每樣99元，豐富的熟食小點讓一個人用餐也能點滿一整桌，享受無比豐盛且療癒的日常犒賞。



▲老四川饗壹鍋經典的川香滷味五味拼盤包含滷鴨心、滷鴨肝、滷鴨胗與滷雞翅，是一個人吃麻辣鍋必點的熟食小食。





開幕免費送低卡雪酪

誰說吃完重口味麻辣鍋一定罪惡感爆表，這次老四川新品牌「饗壹鍋」最厲害的亮點，就是攜手×Bebop共同研發的特製烏梅雪酪，大膽打破傳統喝烏梅汁的印象，主打僅有39大卡的低負擔概念，在6月15日至6月18日開幕期間，只要在限定的午晚餐時間前來排隊點鍋就能免費獲得，酸甜冰爽超解膩，火鍋控一定要提早出發。

▲聯名研發的經典烏梅雪酪主打39大卡低負擔概念，酸甜冰爽的口感是信義區火鍋控餐後完美的解膩甜點。

▲老四川獨門香麻湯汁的爆汁鴨血在台北101也吃得到。





饗壹鍋台北101店 店家資訊

開幕日期：6月15日盛大開幕

地點：台北101購物中心美食街





饗壹鍋台北101店 開幕優惠

活動時間：6月15日至6月18日午餐限量：每日11:00起，前50名點購任一鍋物，免費贈送「烏梅雪酪」一杯晚餐限量：每日18:00起，前25名點購任一鍋物，免費贈送「烏梅雪酪」一杯。

饗壹鍋 台北101店菜單

饗素松露菌菇鍋：268元

饗甜板栗雞鍋（去骨雞腿肉）：298元

饗椒豬肚雞鍋（去骨雞腿肉、豬肚、粉腸）：328元

饗椒番茄鍋：梅花豬肉348元、五花牛肉358元

饗椒酸菜海陸鍋（梅花豬肉、金目鱸魚）：348元

饗馥小川鍋（麻辣鴨血、豆腐）：梅花豬肉388元、五花牛肉398元

饗麻辣三寶鍋（大腸頭、牛筋、牛肚）：梅花豬肉388元、五花牛肉398元





饗壹鍋 台北101店 推薦附餐

川味涼粉：69元

川香滷味系列（滷鴨心、滷鴨肝、滷鴨胗）：各99元

五味拼盤：198元

烏梅雪酪：60元

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