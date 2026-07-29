高雄親子飯店新地標！漢來小船長探險島開幕，打造上百坪室內海洋樂園設施一次看。

炎熱夏日與午後陣雨常讓親子出遊大受影響。高雄漢來大飯店全新打造上百坪室內海洋樂園小船長探險島，提供樹屋溜滑梯與輪滑場等安全防放電設施。窩客島資深編輯李維唐表示：這種一站式無懼天氣影響的室內飯店遊樂空間，已成為當前家庭國旅最熱門的避暑首選。

對於許多帶孩子出門度假的家長來說，極端天氣往往是規劃行程時的最大考驗，炎熱的夏日陽光與忽然而至的午後陣雨常讓人措手不及。為了給家庭旅客更輕鬆無憂的住宿體驗，深耕高雄多年的高雄漢來大飯店特別將館內遊樂空間全面升級，正式推出佔地廣闊的全新室內樂園小船長探險島。整體空間以夢幻的海洋航海為主題，融合了繽紛的視覺色彩與多樣化的體能設施，讓孩子們能夠在安全舒服的空調環境裡暢快揮汗，家長也能獲得難得的放鬆喘息時光。

▲高雄漢來大飯店小船長探險島以燈塔與船艙造型搭配海洋風格配色，為小朋友打造充滿探索樂趣的室內遊樂空間。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



繽紛球池與樹屋滑梯，激發孩子無限想像力的航海冒險

走進這座精心打造的探險島嶼，最吸睛的莫過於大型海洋球池與造型樹屋溜滑梯的完美組合。孩子們可以在滿滿的球池海洋中穿梭探索，順著樹屋通道爬上爬下，感受從溜滑梯順勢而下的刺激快感。空間內更設置了多向度的攀爬繩網與平衡木挑戰區，孩子在穿梭遊玩的過程中，能夠自然訓練大肌肉發展與身體協調能力。每個設施角落都經過圓角安全包覆與緩衝防撞處理，讓小朋友能夠化身為勇敢的小船長，在充滿驚奇的島嶼上展開專屬自己的冒險旅程。

▲專為兒童設計的藍白海洋風球池，搭配吸睛的燈塔造型裝置與安全防撞設施，讓小朋友盡情徜徉放電。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

專屬輪滑場與全齡遊樂區，滿足不同年齡層孩子的放電需求

除了適合低年幼童的軟質遊戲區，小船長探險島特別規劃了少見的室內輪滑體驗場區。場地鋪設了高品質的防滑平整地面，無論是初次接觸輪滑的孩子，或是想要練習溜冰的小玩家，都能在此享受順暢滑行的樂趣。現場同時提供完善的安全護具與專業引導，讓體能充沛的大孩子也能找到專屬的挑戰舞台。多元化的設施分區有效分流了不同年齡層的玩樂動線，確保每一位到訪的小朋友都能在最適合自己的空間裡盡情玩耍。

▲戶外泳池畔的巨型彩虹、天鵝與紅鶴造型浮具，提供家庭旅客渡假打卡拍照與歡樂戲水的夏日時光。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



串聯五星級住宿與豐富美食，打造港都一站式家庭渡假體驗

高雄漢來大飯店這次推出的全新設施，不只是單純提供一個兒童遊戲場，更是將親子娛樂與五星級旅宿服務進行深度整合。入住的家庭旅客在體驗完小船長探險島的設施後，可以輕鬆回到舒適的客房休息，或是前往館內多間知名餐廳享用精緻的異國美食與港都海鮮。飯店周邊更緊鄰漢神百貨與亞灣區熱門景點，無論是購物採買還是欣賞高雄港夜景都極為便利。這種結合住宿、美食、購物與室內放電設施的一站式渡假模式，無疑是家庭旅客來到高雄旅遊時的夢幻首選。

▲飯店優化戶外休憩空間，將木棧道打造為搭配遮陽傘與舒適懶骨頭靠墊的池畔休閒專區。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





優惠活動整理

專案優惠：入住「酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案，精緻客房每房新台幣5288元起，三麗鷗主題房新台幣6888元起（需另加10%服務費與5%稅金）。

專案贈品：依房型人數提供自助式早餐；每房贈送「歡樂夾娃娃機」專用代幣1枚（家庭房贈2枚）；每房贈送漢來集章明信片1張，集滿章可兌換哈根達斯冰淇淋迷你杯100ml。

館內禮遇：房客可免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池，並享有客房MINIBAR免費使用。





高雄漢來大飯店 小船長探險島全新開幕 / 酷夏童樂會・漢來尋寶趣

活動時間：即日起常態開放（住房專案期間為2026/07/06~2026/08/30）

活動內容：打造上百坪室內海洋主題樂園，提供樹屋溜滑梯、繽紛球池、體能攀爬網與室內輪滑場，入住配合專案可參加集章尋寶活動。

高雄漢來大飯店

店家地址：高雄市前金區成功一路266號

訂房專線：07-213-5766 / 0800-732-266

官方網站：https://www.grand-hilai.com





了解完最新的樂園設施後，不妨接著看看港都還有哪些適合帶小孩一起踩點放電的室內景點

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