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高雄親子飯店新地標！漢來小船長探險島開幕，打造上百坪室內海洋樂園設施一次看。

高雄漢來小船長探險島高雄漢來大飯店親子設施高雄室內親子樂園推薦
2026-07-29 14:47文字：編輯 李維唐 圖片提供:高雄漢來大飯店
編輯 李維唐

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炎熱夏日與午後陣雨常讓親子出遊大受影響。高雄漢來大飯店全新打造上百坪室內海洋樂園小船長探險島，提供樹屋溜滑梯與輪滑場等安全防放電設施。窩客島資深編輯李維唐表示：這種一站式無懼天氣影響的室內飯店遊樂空間，已成為當前家庭國旅最熱門的避暑首選。

對於許多帶孩子出門度假的家長來說，極端天氣往往是規劃行程時的最大考驗，炎熱的夏日陽光與忽然而至的午後陣雨常讓人措手不及。為了給家庭旅客更輕鬆無憂的住宿體驗，深耕高雄多年的高雄漢來大飯店特別將館內遊樂空間全面升級，正式推出佔地廣闊的全新室內樂園小船長探險島。整體空間以夢幻的海洋航海為主題，融合了繽紛的視覺色彩與多樣化的體能設施，讓孩子們能夠在安全舒服的空調環境裡暢快揮汗，家長也能獲得難得的放鬆喘息時光。  

▲高雄漢來大飯店小船長探險島以燈塔與船艙造型搭配海洋風格配色，為小朋友打造充滿探索樂趣的室內遊樂空間。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲高雄漢來大飯店小船長探險島以燈塔與船艙造型搭配海洋風格配色，為小朋友打造充滿探索樂趣的室內遊樂空間。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

繽紛球池與樹屋滑梯，激發孩子無限想像力的航海冒險

走進這座精心打造的探險島嶼，最吸睛的莫過於大型海洋球池與造型樹屋溜滑梯的完美組合。孩子們可以在滿滿的球池海洋中穿梭探索，順著樹屋通道爬上爬下，感受從溜滑梯順勢而下的刺激快感。空間內更設置了多向度的攀爬繩網與平衡木挑戰區，孩子在穿梭遊玩的過程中，能夠自然訓練大肌肉發展與身體協調能力。每個設施角落都經過圓角安全包覆與緩衝防撞處理，讓小朋友能夠化身為勇敢的小船長，在充滿驚奇的島嶼上展開專屬自己的冒險旅程。  

▲專為兒童設計的藍白海洋風球池，搭配吸睛的燈塔造型裝置與安全防撞設施，讓小朋友盡情徜徉放電。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲專為兒童設計的藍白海洋風球池，搭配吸睛的燈塔造型裝置與安全防撞設施，讓小朋友盡情徜徉放電。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

專屬輪滑場與全齡遊樂區，滿足不同年齡層孩子的放電需求

除了適合低年幼童的軟質遊戲區，小船長探險島特別規劃了少見的室內輪滑體驗場區。場地鋪設了高品質的防滑平整地面，無論是初次接觸輪滑的孩子，或是想要練習溜冰的小玩家，都能在此享受順暢滑行的樂趣。現場同時提供完善的安全護具與專業引導，讓體能充沛的大孩子也能找到專屬的挑戰舞台。多元化的設施分區有效分流了不同年齡層的玩樂動線，確保每一位到訪的小朋友都能在最適合自己的空間裡盡情玩耍。  

▲戶外泳池畔的巨型彩虹、天鵝與紅鶴造型浮具，提供家庭旅客渡假打卡拍照與歡樂戲水的夏日時光。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲戶外泳池畔的巨型彩虹、天鵝與紅鶴造型浮具，提供家庭旅客渡假打卡拍照與歡樂戲水的夏日時光。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

串聯五星級住宿與豐富美食，打造港都一站式家庭渡假體驗

高雄漢來大飯店這次推出的全新設施，不只是單純提供一個兒童遊戲場，更是將親子娛樂與五星級旅宿服務進行深度整合。入住的家庭旅客在體驗完小船長探險島的設施後，可以輕鬆回到舒適的客房休息，或是前往館內多間知名餐廳享用精緻的異國美食與港都海鮮。飯店周邊更緊鄰漢神百貨與亞灣區熱門景點，無論是購物採買還是欣賞高雄港夜景都極為便利。這種結合住宿、美食、購物與室內放電設施的一站式渡假模式，無疑是家庭旅客來到高雄旅遊時的夢幻首選。  

▲飯店優化戶外休憩空間，將木棧道打造為搭配遮陽傘與舒適懶骨頭靠墊的池畔休閒專區。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲飯店優化戶外休憩空間，將木棧道打造為搭配遮陽傘與舒適懶骨頭靠墊的池畔休閒專區。 圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理


優惠活動整理

  • 專案優惠：入住「酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案，精緻客房每房新台幣5288元起，三麗鷗主題房新台幣6888元起（需另加10%服務費與5%稅金）。
  • 專案贈品：依房型人數提供自助式早餐；每房贈送「歡樂夾娃娃機」專用代幣1枚（家庭房贈2枚）；每房贈送漢來集章明信片1張，集滿章可兌換哈根達斯冰淇淋迷你杯100ml。
  • 館內禮遇：房客可免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池，並享有客房MINIBAR免費使用。


高雄漢來大飯店 小船長探險島全新開幕 / 酷夏童樂會・漢來尋寶趣  

活動時間：即日起常態開放（住房專案期間為2026/07/06~2026/08/30）
活動內容：打造上百坪室內海洋主題樂園，提供樹屋溜滑梯、繽紛球池、體能攀爬網與室內輪滑場，入住配合專案可參加集章尋寶活動。  

高雄漢來大飯店

店家地址：高雄市前金區成功一路266號
訂房專線：07-213-5766 / 0800-732-266
官方網站：https://www.grand-hilai.com


了解完最新的樂園設施後，不妨接著看看港都還有哪些適合帶小孩一起踩點放電的室內景點

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