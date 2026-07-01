會變的酒真的存在？創世者桶陳金高No.3開賣，瓶中熟成與盲飲品酒會懶人包。

黑松與金酒攜手發表創世者桶陳金門高粱酒No.3，主打瓶中持續熟成的獨特工藝。資深編輯李維唐表示，這款作品完美融合西方桶陳與東方高粱，展現出絕佳的風味深度與收藏價值。

當西方橡木桶工藝碰上東方高粱酒的陳年潛力，酒界交織出一場前所未有的感官盛宴。黑松公司與金門酒廠再次攜手合作，正式發表創世者經典系列新作「創世者桶陳金門高粱酒No.3」，於8月5日起在「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店限量登場，建議售價為2580元。這款作品延續了創世者系列最受矚目的瓶中持續熟成特性，打破傳統有色烈酒裝瓶後風味定型的常規，酒液在瓶中依然能隨著時間逐漸轉化，呈現多樣且獨特的風味層次，為每一位品飲者帶來驚喜。

▲「創世者桶陳金門高粱酒No.3」延續系列核心工藝，憑藉瓶中持續熟成的特性，突破傳統烈酒裝瓶後風味定型的常規。圖／黑松提供；窩客島編輯李維唐整理



桶陳高粱酒工藝突破，瓶中持續熟成賦予多層次風味變化

創世者桶陳金門高粱酒系列自2023年推出以來，一舉顛覆了傳統高粱酒的風味印象。這款烈酒結合中式高粱酒傳統釀造工藝與西方威士忌過桶手法，透過專屬訂製橡木桶熟成，形塑出太妃糖，奶油香草，烘烤堅果與風乾果實等風味基調。最令人著迷的莫過於瓶中熟成機制，活性高粱原酒裝瓶後依然持續運作，每次開瓶都能感受到時間刻畫出的不同香氣與韻味。

創世者No.3熟成升級，呈現蜂巢蜜香與紫羅蘭花香的熟成魅力

全新登場的「創世者桶陳金門高粱酒No.3」，精選珍稀金門高粱原酒，並於小批次專屬訂製橡木桶中經歷更長時間的熟成。酒體達到最適切酒度與原色後，堅持不添加焦糖調色，不進行冷凝過濾，完整保留酒液最真實的生命力。在酒體設計師精心調配下，活性高粱原酒與儲桶微量元素充分作用，散發出蜂巢蜜香，紫羅蘭花香與木質辛香，同時與圓潤的糧香及窖香和諧交融。黑松金高品牌大使賴德諺表示，如果前兩代作品是完美的交融，那麼全新的No.3則是將這份經典推向了更深邃的感官體驗。

▲「創世者桶陳金門高粱酒No.3」交織出蜂巢甜蜜、紫羅蘭花香與木質辛香，展現層次豐富的成熟風味。圖／黑松提供；窩客島編輯李維唐整理

盲飲探索瓶中風味，黑松酒覓專場品酒會限時開放報名

為了讓酒友親身體驗時間帶來的風味轉變，黑松酒覓酒類專賣店將於8月12日18點30分舉辦創世者專場品酒會。活動採盲飲形式進行，帶領參與者品飲創世者No.1至No.3。從No.3開瓶後的鮮活香氣，到經過瓶中陳化，展現圓潤醇厚酒體層次的No.2，最後品嚐歷經長時間熟成，展現深邃木質調與穀糧香氣的No.1。透過對比不同階段的熟成狀態，引導大家探索烈酒隨時間推移產生的多元風味輪廓。





創世者桶陳金門高粱酒No.3專場品酒會

活動時間：2026年8月12日18點30分

活動內容：以盲飲形式引導體驗創世者經典系列No.1至No.3的熟成層次，現場感受開瓶後的香氣變化，圓潤酒體與深邃木質調性

活動報名網站：https://www.accupass.com/event/2607140737296772508400

品牌官方粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans





創世者桶陳金門高粱酒No.3

酒精度數：58.2度

產品容量：700mL

建議售價：2580元

開賣時間：8月5日起陸續開賣

販售通路：黑松酒覓酒類專賣店，全台各地區酒類專賣店（實際價格，庫存及販售方式依各通路為準）