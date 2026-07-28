貼手機就能加持財運？韓年輕人瘋搶KPOP偶像同款「幸運小烏龜」，8種顏色寓意一次看。

韓國現在瘋貼幸運小烏龜！編輯王瀅瀅表示，這樣貼低調又可愛，還能招財招桃花很可以！

還記得先前引起熱烈討論的療癒小鹽罐嗎？韓國年輕世代似乎特別偏愛這類兼具可愛外型與心理寄託的隨身小物。近期在社群上強勢洗版的「幸運小烏龜（행운 거북이）」，正是這股潮流的最新接班人。這項看似簡單的小玩意，將傳統代表長壽的烏龜化為迷你立體裝飾貼，直接黏在手機背蓋或鏡頭旁。對身處高壓環境的現代人而言，這不僅僅是手機配件，更像是一枚隨身攜帶的微型幸運符，用最低調的方式帶來滿滿情緒價值。

▲「幸運小烏龜」手機貼成韓國年輕人最新情緒寄託，將傳統長壽象徵轉化為迷你立體符。

與偶像同款不買嗎？風靡社群手機殼上的繽紛幸運符

這款風靡社群的立體小烏龜，最迷人的地方莫過於它的多彩選擇與豐富涵義。每一款顏色都代表著不同的祈願意涵，像是紅色象徵活力與魅力、粉紅色代表愛情運、綠色祈求健康、黃色加持財運、橘色帶來人際貴人運，而藍色、淺藍色與紫色則分別帶來成功運、名譽運以及滿滿幸運。採用3D立體設計的手機膠貼，彷彿將真實烏龜等比例微縮成隨身玩偶，貼在手機上顯得極具視覺趣味。

▲「幸運小烏龜」8種顏色各代表不同開運寓意，黃色加持財運、橘色則招人際貴人運。

這股熱潮之所以迅速引爆，也歸功於許多知名K-POP偶像的加持，像是TWICE娜璉、SEVENTEEN DINO以及ATEEZ崔傘等人，都被發現將色彩繽紛的小烏龜貼在手機上隨身攜帶，進而掀起粉絲爭相模仿的熱潮。除了單色基本款，更有結合手繪金錢符號、愛心、幸運草甚至是特定職業形象的客製化款式，讓每個人都能依照當下的心境與需求，自由打造專屬的隨身運勢陣容。

▲K-POP偶像狂帶貨「幸運小烏龜」，紛紛貼手機背蓋隨身攜帶。

不相信奇蹟但相信可愛！從畢展擺攤一路爆紅的手作小烏龜

這股烏龜熱潮的背後的原創，源自於韓國陶瓷藝術家黃世琳的巧思。小烏龜起初只是她在2023年為大學畢業展所準備的微型陶瓷作品，隨後在首爾各大市集擺攤販售時逐漸累積人氣。她坦言，在步調緊湊且壓力山大的現代生活中，這些精心釉上圖騰的小烏龜能扮演溫暖的小燈塔。大家未必真的相信貼上烏龜就能讓生活發生奇蹟變化，但它確實能作為一個溫馨的小提醒，陪伴大家度過焦慮的日常。目前在台灣也能看到部分選品與代購網站引進相關款式，讓想跟上這波韓國潮流的粉絲不必跨國奔波，就能輕鬆將這份療癒幸運隨身攜帶！

▲從首爾市集一路爆紅到海外代購的幸運小烏龜。

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