2026陳耀訓蛋黃酥預購懶人包！開賣時間與拓元搶購技巧全攻略。

被譽為蛋黃酥界愛馬仕的陳耀訓紅土蛋黃酥，7月28日中午獨家於拓元開搶。資深編輯李維唐指出，今年不僅保留頂級丹麥奶油的經典風味，門市取貨還加碼抽限量鑰匙圈，預計再創秒殺紀錄。
每逢中秋佳節前夕，全台美食饕客與甜點迷們最引頸期盼的重頭戲，莫過於搶購被譽為蛋黃酥界愛馬仕的陳耀訓紅土蛋黃酥。這款每年只要一開賣就會瞬間秒殺的神級伴手禮，在烘焙界與饕客圈締造了極高的討論度。世界麵包冠軍陳耀訓憑藉對食材與工藝的極致追求，將傳統漢餅注入全新靈魂，讓每一顆蛋黃酥都展現出優雅且深厚的風味，成為團聚時刻最具代表性的台灣味。
冠軍職人的美味祕密，頂級食材與法式工藝的交響曲
陳耀訓紅土蛋黃酥之所以能風靡全台，關鍵在於對核心食材黃金比例的嚴苛要求。靈魂主角嚴選傳承古法醃製的紅土鹹蛋黃，這種醃製製法能讓蛋黃熟成極為均勻，並完美去除惱人腥味。在進行烘焙前，師傅會噴灑高粱酒進行提味去腥，烘烤出醇厚溫潤的鹹香與飽滿油脂。
皮與餡的搭配更是打破常規，大膽揚棄傳統豬油與酥油，改用頂級丹麦LURPAK天然奶油，使外皮與豆沙帶有高規格的優雅乳香，享用完後口齒留香卻毫無油膩感。搭配特別調製的減糖配方手工豆沙，質地絲滑細緻，溫柔包裹著鹹蛋黃，達成鹹甜交織的黃金平衡。
外皮部分則運用世界冠軍的烘焙技法，將酥皮層次折疊得精細無比，一口咬下能同時體會到頂部香脆與內層酥軟，再搭配嚴選黑芝麻與焦糖金黃色的視覺呈現，帶來視覺與味蕾的雙重饗宴。
老饕與美食家一致好評，顛覆傳統漢餅的耐吃新高度
各大美食評論家與忠實顧客對這款蛋黃酥的評價，無不圍繞在精緻、平衡、不膩口的現代烘焙風格。許多老饕盛讚其酥皮乾淨俐落，沒有傳統漢餅的厚重油感，反而帶有類似法式國王派或千層酥的細緻空氣感。傳統蛋黃酥常見蛋黃與豆沙分離的問題，但在陳耀訓的手藝下，當蛋黃酥在口中化開時，紅土蛋黃的鹹潤油脂能瞬間與減糖豆沙融為一體，展現極高的一體性。最成功的突破更在於甜度控制與耐吃度，經過減糖與奶油比例優化後，過去吃完一顆就覺得負擔很重的傳統印象被徹底顛覆，讓人吃完一顆還想再吃第二顆，這正是其作為頂級伴手禮的絕佳證明。
7/28拓元售票系統獨家開搶，開賣時間與門市取貨規定
想要品嚐這款令人驚艷的美味，必須牢記精確的預購時間與規定。2026年陳耀訓麵包埠中秋紅土蛋黃酥預購將於2026年7月28日星期二中午12點30分正式登場，唯一的官方銷售管道為拓元售票系統。產品售價為每盒900元，一盒含有8入蛋黃酥。提貨時間設定於2026年8月10日至2026年9月25日的營業時間12點至19點30分之間，提貨地點位於台北市松山區敦化北路244巷51號1樓的陳耀訓麵包埠門市。
消費者必須特別注意，本商品每人限購8盒，不接受大宗訂單，亦無提供宅配服務，全數需要親自到店取貨。訂單成立後恕無法更改取貨日期與退訂，且蛋黃酥屬於散裝食品，取貨後請勿轉售與退貨。鑑於網路交易盛行與詐騙事件頻傳，官方特別提醒切勿向非官方管道購買，以免產生消費糾紛。
歡慶7週年限定驚喜，完成預購現場抽品牌限量鑰匙圈
為了感謝廣大顧客每年熱烈的支持與喜愛，陳耀訓麵包埠在今年特別推出了7週年限定收藏活動。只要凡是透過拓元售票系統成功完成預購的顧客，憑每一個預購QR Code，在前往門市取貨現場即可參加一次抽獎。本次活動特別設計了4款限定角色的品牌限量鑰匙圈，並採隨機抽選方式送出，讓前來取貨的饕客們不僅能帶走美味的蛋黃酥，還能試試手氣抽中專屬的小幸運，帶回具備收藏價值的小禮物。賞味期限部分，常溫可保存5天，冷藏則可保存10天，建議購買後儘速享用最佳風味。
陳耀訓・麵包埠 2026 中秋紅土蛋黃酥預購與7週年限定抽獎
活動時間：
- 2026年7月28日星期二中午12點30分預購開搶
- 提貨時間為2026年8月10日至2026年9月25日每天12點至19點30分
活動內容：透過拓元售票系統預購陳耀訓紅土蛋黃酥，每盒900元，每人限購8盒，無宅配需到店取貨。憑預購QR Code現場取貨可參加一次7週年限定收藏抽獎，隨機獲得品牌限量鑰匙圈乙個，共4款角色。
陳耀訓・麵包埠
店家地址：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓
預購官方網站：https://tixcraft.com/activity/detail/26_yoshimaf
想要了解更多中秋熱門伴手禮的搶購撇步，不妨延伸閱讀以下精選報導
推薦閱讀：全台最黑蛋黃酥回歸！貓茶町2026中秋禮盒首度推6入裝芋頭流心酥限時預購享優惠。