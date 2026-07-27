2026陳耀訓蛋黃酥預購懶人包！開賣時間與拓元搶購技巧全攻略。

被譽為蛋黃酥界愛馬仕的陳耀訓紅土蛋黃酥，7月28日中午獨家於拓元開搶。資深編輯李維唐指出，今年不僅保留頂級丹麥奶油的經典風味，門市取貨還加碼抽限量鑰匙圈，預計再創秒殺紀錄。

每逢中秋佳節前夕，全台美食饕客與甜點迷們最引頸期盼的重頭戲，莫過於搶購被譽為蛋黃酥界愛馬仕的陳耀訓紅土蛋黃酥。這款每年只要一開賣就會瞬間秒殺的神級伴手禮，在烘焙界與饕客圈締造了極高的討論度。世界麵包冠軍陳耀訓憑藉對食材與工藝的極致追求，將傳統漢餅注入全新靈魂，讓每一顆蛋黃酥都展現出優雅且深厚的風味，成為團聚時刻最具代表性的台灣味。

▲陳耀訓・麵包埠烤箱內剛出爐排滿整齊的金黃蛋黃酥，展現職人烘焙的完美工法。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理



冠軍職人的美味祕密，頂級食材與法式工藝的交響曲

陳耀訓紅土蛋黃酥之所以能風靡全台，關鍵在於對核心食材黃金比例的嚴苛要求。靈魂主角嚴選傳承古法醃製的紅土鹹蛋黃，這種醃製製法能讓蛋黃熟成極為均勻，並完美去除惱人腥味。在進行烘焙前，師傅會噴灑高粱酒進行提味去腥，烘烤出醇厚溫潤的鹹香與飽滿油脂。



皮與餡的搭配更是打破常規，大膽揚棄傳統豬油與酥油，改用頂級丹麦LURPAK天然奶油，使外皮與豆沙帶有高規格的優雅乳香，享用完後口齒留香卻毫無油膩感。搭配特別調製的減糖配方手工豆沙，質地絲滑細緻，溫柔包裹著鹹蛋黃，達成鹹甜交織的黃金平衡。



外皮部分則運用世界冠軍的烘焙技法，將酥皮層次折疊得精細無比，一口咬下能同時體會到頂部香脆與內層酥軟，再搭配嚴選黑芝麻與焦糖金黃色的視覺呈現，帶來視覺與味蕾的雙重饗宴。

▲世界麵包冠軍陳耀訓師傅們專注地在蛋黃酥表面刷上蛋液，展現對每道工序的極致追求。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理

老饕與美食家一致好評，顛覆傳統漢餅的耐吃新高度

各大美食評論家與忠實顧客對這款蛋黃酥的評價，無不圍繞在精緻、平衡、不膩口的現代烘焙風格。許多老饕盛讚其酥皮乾淨俐落，沒有傳統漢餅的厚重油感，反而帶有類似法式國王派或千層酥的細緻空氣感。傳統蛋黃酥常見蛋黃與豆沙分離的問題，但在陳耀訓的手藝下，當蛋黃酥在口中化開時，紅土蛋黃的鹹潤油脂能瞬間與減糖豆沙融為一體，展現極高的一體性。最成功的突破更在於甜度控制與耐吃度，經過減糖與奶油比例優化後，過去吃完一顆就覺得負擔很重的傳統印象被徹底顛覆，讓人吃完一顆還想再吃第二顆，這正是其作為頂級伴手禮的絕佳證明。

▲陳耀訓紅土蛋黃酥切面呈現出飽滿油潤的鹹蛋黃與細緻減糖豆沙交織的斷面。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理



7/28拓元售票系統獨家開搶，開賣時間與門市取貨規定

想要品嚐這款令人驚艷的美味，必須牢記精確的預購時間與規定。2026年陳耀訓麵包埠中秋紅土蛋黃酥預購將於2026年7月28日星期二中午12點30分正式登場，唯一的官方銷售管道為拓元售票系統。產品售價為每盒900元，一盒含有8入蛋黃酥。提貨時間設定於2026年8月10日至2026年9月25日的營業時間12點至19點30分之間，提貨地點位於台北市松山區敦化北路244巷51號1樓的陳耀訓麵包埠門市。



消費者必須特別注意，本商品每人限購8盒，不接受大宗訂單，亦無提供宅配服務，全數需要親自到店取貨。訂單成立後恕無法更改取貨日期與退訂，且蛋黃酥屬於散裝食品，取貨後請勿轉售與退貨。鑑於網路交易盛行與詐騙事件頻傳，官方特別提醒切勿向非官方管道購買，以免產生消費糾紛。

▲精緻擺設的陳耀訓中秋紅土蛋黃酥禮盒，呈現優雅高質感風格。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理

歡慶7週年限定驚喜，完成預購現場抽品牌限量鑰匙圈

為了感謝廣大顧客每年熱烈的支持與喜愛，陳耀訓麵包埠在今年特別推出了7週年限定收藏活動。只要凡是透過拓元售票系統成功完成預購的顧客，憑每一個預購QR Code，在前往門市取貨現場即可參加一次抽獎。本次活動特別設計了4款限定角色的品牌限量鑰匙圈，並採隨機抽選方式送出，讓前來取貨的饕客們不僅能帶走美味的蛋黃酥，還能試試手氣抽中專屬的小幸運，帶回具備收藏價值的小禮物。賞味期限部分，常溫可保存5天，冷藏則可保存10天，建議購買後儘速享用最佳風味。

▲四款不同可愛動物造型的7週年限定品牌鑰匙圈組合，成為門市取貨的幸運抽獎小禮。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理







陳耀訓・麵包埠 2026 中秋紅土蛋黃酥預購與7週年限定抽獎

活動時間：

2026年7月28日星期二中午12點30分預購開搶

提貨時間為2026年8月10日至2026年9月25日每天12點至19點30分



活動內容：透過拓元售票系統預購陳耀訓紅土蛋黃酥，每盒900元，每人限購8盒，無宅配需到店取貨。憑預購QR Code現場取貨可參加一次7週年限定收藏抽獎，隨機獲得品牌限量鑰匙圈乙個，共4款角色。





陳耀訓・麵包埠

店家地址：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓

預購官方網站：https://tixcraft.com/activity/detail/26_yoshimaf







想要了解更多中秋熱門伴手禮的搶購撇步，不妨延伸閱讀以下精選報導

推薦閱讀：全台最黑蛋黃酥回歸！貓茶町2026中秋禮盒首度推6入裝芋頭流心酥限時預購享優惠。

推薦閱讀：中秋送禮首選！青鳥旅行攜手楊謹華推出日月潭紅茶與蜜香白柚蛋捲早鳥82折起。