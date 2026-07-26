保證不撞香！韓小眾香氛KST Scent把杜拜巧克力、糖餅穿上身，噴了直接讓人食慾大開。

把杜拜巧克力香味噴上身是什麼感覺？編輯王瀅瀅表示，應該會一整天都很餓吧？

香水圈近期最熱門的流量話題不再只是優雅花香或沉穩木質，將令人垂涎三尺的美食記憶融入香調，反而成為展現個性又超療癒的全新選擇！來自美國的獨立氣味藝術品牌LV1 Studio旗下小眾香氛KST Scent，近期推出一系列討論度極高的食物香水，將韓國街頭小吃與傳統甜點的歡樂回憶通通封存進香水瓶中。不管是經典的韓式糖餡煎餅，還是紅遍韓妞圈的杜拜巧克力麻糬餅乾，都被調香師巧手轉化為極具層次且貼膚的溫暖香氣。這些看似意想不到的美食香調組合，噴在身上一點也不突兀，反而散發出一種讓人忍不住想偷咬一口的甜美氛圍，讓人整天心情都跟著好起來！



▲KST Scent將韓式糖餅與杜拜巧克力麻糬餅乾等美食轉化為誘人香水。

KST品牌名稱藏浪漫玄機

KST Scent是由主理人Kael Jeong與美籍知名小眾香氛調香師James Nguyen共同操刀營運，品牌名稱「KST」其實就是「韓國標準時間」的縮寫，意思是想把那些美好的時光與回憶永久凝固在氣味裡。品牌的創作靈感來自Kael在韓國長大的童年記憶，再融入現代酷兒的獨特視角，把香水當成展現自由與自我的浪漫載體，鼓勵大家都能勇敢表達最真實的情感與夢想。

爆紅杜拜巧克力、街頭糖餅化為香氛

在這個系列中，調香師一共帶來四款讓人印象深刻的作品。杜拜巧克力麻糬餅乾「Dujjonku」以可可粉、開心果卡達耶夫與韓國大棗拉開序幕，中調加入大麥茶、白巧克力與棉花糖抹醬，最後用安息香與香草完美收尾，揉合出層次豐富又超有嚼勁聯想的甜美氣息。而韓式糖餡煎餅「Hotteok」則用肉桂葉與香烤堅果打頭陣，完美還原冬天在街頭接過剛出爐煎餅、黑糖漿滾燙又外酥內軟的滿滿安全感。

▲包含香蕉牛奶咖啡在內的四款美食香水，呈現出純淨貼膚與溫暖療癒的多元香調。

蒸米糕、香蕉牛奶咖啡穿上身

另外兩款創作也同樣超有溫度，白雪年糕「Rice Cake」靈感來自韓國慶典必吃的蒸米糕「白雪糕」，用無花果葉跟蒸米飯開場，再配上記錄著暖意的芝麻、琥珀與白麝香，營造出剛出爐米糕那種軟綿綿的蒸氣感；香蕉牛奶咖啡「Banana Milk Coffee」則是把小時候最愛的香蕉牛奶跟大人每天不可或缺的咖啡碰在一起，運用熟香蕉、黃豆漿與金盞花做延伸，再加入濃郁咖啡精油與乳香，最後由奶油麝香與檀香優雅烘托，溫柔撫慰著我們長大成

人的日常。對喜歡尋找獨特香氣、不想跟別人撞香的香氛迷來說，絕對是今年最值得收藏的寶藏系列。目前這個系列已經正式開賣囉！除了能直接在海外官方網站LV1 Studio搶購30ml正裝或2ml試香瓶之外，國內知名授權選品店小台香Taigrance也已經同步引進，想體驗這些讓人食慾大開又超舒壓的香氣，不用出國就能輕鬆入手！

▲KST Scent由主理人Kael Jeong與調香師James Nguyen共同創立，將韓國童年記憶與多元視角融為一體。

看更多香氛

推薦閱讀：房間總是少了一味？質感人士私藏FARCENT法頌木質調精油，輕鬆打造飯店級高級感香氛。

推薦閱讀：花蓮捷絲旅中正館改裝回歸！3天2夜4480元起送山海香氛片，結構升級安心國旅首選。

推薦閱讀：抹茶飲料買一送一！HOLA、辻利茶舗聯名，大推抹茶香氛、海鹽拿鐵醬。