大稻埕煙火最佳觀賞點這10處！風向預測跑錯邊只看到煙，蜘蛛人打卡點先拍。

2026大稻埕夏日節首次推出蜘蛛人無人機大秀，只有三場一定要跟上。編輯 鄭雅之 表示，最佳觀賞點幫你整理好了，別跑錯邊！

一年一度大稻埕煙火就在今晚點亮台北夜空！每年台北最浪漫的時刻，就是「2026大稻埕夏日節」，今年除了精彩的20分鐘煙火，更首度跨界和蜘蛛人聯名推出無人機燈光秀、限定打卡場景與大稻埕商圈集章活動，讓今年煙火秀多了一點刺激冒險感。但是想要卡位看煙火的最佳觀賞點，那你一定要繼續看下去，窩客島幫你整理10處最佳觀賞點，還特意幫大家留意風向預測，希望在今晚一起被絢麗的大稻埕煙火秀驚豔。



▲大稻埕碼頭與延平河濱公園施放絢麗煙火，與河岸夜景相互輝映，吸引大批民眾前往觀賞。

▲大稻埕夏日節首度結合無人機燈光展演，在夜空中拼湊出蜘蛛人經典面具圖騰，帶來精彩的視覺大秀。





蜘蛛人降臨大稻埕碼頭打卡點

民眾走進大稻埕碼頭會驚喜發現高達9公尺的蜘蛛人氣偶，夜晚結合燈光投影彷彿飛越堤壁。延平河濱公園水岸設有結合潮流霓虹的「拉緊蛛絲」互動裝置，讓情侶與好友一起體驗守護城市的樂趣。全長180公尺的蜘蛛人水岸光廊更藏有暖心手勢，與河岸煙火相互輝映，成為七夕前夕最浪漫的約會景點。



▲淡五號水門廣場打造9公尺高巨型蜘蛛人氣偶，經典姿態降臨大稻埕碼頭，吸引許多民眾搶先合照。





迪化街也有巨型蜘蛛人穿梭在其中

超級英雄的足跡一路延伸至歷史悠久的迪化街商圈，南京西路口重現蜘蛛人與野蠻浩克高樓對峙的經典畫面。永樂布業商場陽台與十連棟街區皆有4公尺高的蜘蛛人現身，彷彿默默守護著往來遊客。7月19日起永樂廣場更推出復古顛倒屋，讓民眾可以體驗飛簷走壁的日常，隨手捕捉傳統街區與現代潮流融合的獨特風貌。



▲延平河濱公園水岸設置拉緊蛛絲互動裝置，結合老街紅磚景緻與潮流霓虹，提供情侶與遊客拍照體驗。





迪化商圈集章抽獎與好康優惠

為了讓遊客有吃又有得拿，活動期間串聯在地店家推出限時抽獎。民眾即日起至8月15日在大稻埕遊客中心出示追蹤指定社群專頁，即可領取地圖與限定明信片。完成集章或拍照上傳公開貼文並標註指定關鍵字，就有機會抽中蜘蛛人盲盒、電影票與熊讚周邊好禮。憑地圖至合作店家消費，在8月30日前還能享受專屬好康。



▲永樂廣場推出蜘蛛人復古顛倒屋，融入傳統商圈與中藥行元素，讓民眾體驗英雄飛簷走壁的樂趣。

▲迪化街十連棟歷史建築街廓出現4公尺高倒掛蜘蛛人，彷彿默默守護大稻埕老街，展現傳統與現代結合的魅力。





大稻埕煙火最佳觀賞點、交通管制必看

因應活動人潮，7月25日晚間19時至21時周邊道路實施交通管制，水門管制自6時起實施只出不進，15時30分至21時禁止車輛進出。主辦單位呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，可坐捷運至北門站、大橋頭站或雙連站後步行前往會場。賞煙火民眾可前往迪化跨堤景觀平台或台北橋等地點，輕鬆享受絢麗夏日河岸夜景。



▲2026大稻埕夏日節推出璀璨煙火秀，點亮淡水河畔夜空，是七夕情人節前夕最浪漫的浪漫約會勝地。

▲參加大稻埕夏日節集章活動即可獲得蜘蛛人台北限定明信片，至合作店家完成任務還能參加抽獎拿好禮。

2026大稻埕夏日節 活動資訊

集章與抽獎活動

即日起至8月15日止，民眾在大稻埕遊客中心出示追蹤指定社群專頁，即可領取集章地圖及明信片。完成集章或上傳主題裝置合照，並標註「大稻埕夏日節」與「蜘蛛人在大稻埕」，即可參加抽獎，有機會獲得蜘蛛人盲盒、電影票、熊讚周邊商品及在地特色好禮。





即日起至8月15日止，民眾在大稻埕遊客中心出示追蹤指定社群專頁，即可領取集章地圖及明信片。完成集章或上傳主題裝置合照，並標註「大稻埕夏日節」與「蜘蛛人在大稻埕」，即可參加抽獎，有機會獲得蜘蛛人盲盒、電影票、熊讚周邊商品及在地特色好禮。 合作店家專屬優惠

即日起至8月30日止，民眾持活動集章地圖至指定合作店家消費，即可享有專屬店家優惠折扣。

即日起至8月30日止，民眾持活動集章地圖至指定合作店家消費，即可享有專屬店家優惠折扣。



2026大稻埕夏日節 煙火展演時間表

施放時間：晚間8時施放，每場煙火秀皆有搭配現場音樂表演

施放日期：

7月25日（開幕場）：20分鐘「煙火×無人機×蜘蛛人」燈光秀

8月5日（平日場）：8分鐘平日主題煙火秀（加碼造型煙火、交叉扇形煙火、八重芯煙火、長滯空垂柳煙火）

8月15日（壓軸場）：20分鐘「煙火×無人機×蜘蛛人」燈光秀





2026大稻埕夏日節「蜘蛛人」主題裝置與打卡點位置

巨型蜘蛛人氣偶（9公尺）

位置：淡五號水門廣場（大稻埕碼頭）

特色：以經典姿態亮相，夜間搭配燈光投影將蜘蛛絲射向堤壁，營造飛越河岸的視覺震撼。





位置：淡五號水門廣場（大稻埕碼頭） 特色：以經典姿態亮相，夜間搭配燈光投影將蜘蛛絲射向堤壁，營造飛越河岸的視覺震撼。 拉緊蛛絲！互動體驗裝置

位置：延平河濱公園水岸沿線

特色：復刻大稻埕紅磚街景結合潮流霓虹，可現場拉動蜘蛛絲拍照體驗。





位置：延平河濱公園水岸沿線 特色：復刻大稻埕紅磚街景結合潮流霓虹，可現場拉動蜘蛛絲拍照體驗。 蜘蛛人水岸光廊

位置：延平河濱公園水岸（全長180公尺）

特色：特製霓虹蜘蛛標誌搭配蜘蛛人暖心告白手勢，與河岸煙火相互輝映。





位置：延平河濱公園水岸（全長180公尺） 特色：特製霓虹蜘蛛標誌搭配蜘蛛人暖心告白手勢，與河岸煙火相互輝映。 對陣時刻主題裝置

位置：南京西路與迪化街口

特色：還原蜘蛛人與野蠻浩克在城市高樓頂樓對峙的電影經典場景。





位置：南京西路與迪化街口 特色：還原蜘蛛人與野蠻浩克在城市高樓頂樓對峙的電影經典場景。 飛越蜘蛛人氣偶（4公尺）

位置：永樂布業商場2樓陽台

特色：呈現蜘蛛人飛越現身老街商場的帥氣姿態。





位置：永樂布業商場2樓陽台 特色：呈現蜘蛛人飛越現身老街商場的帥氣姿態。 經典倒掛蜘蛛人氣偶（4公尺）

位置：迪化街十連棟街廓（近百年歷史建築）

特色：以經典倒掛姿態現身，彷彿默默守護往來遊客。





位置：迪化街十連棟街廓（近百年歷史建築） 特色：以經典倒掛姿態現身，彷彿默默守護往來遊客。 蜘蛛人復古顛倒屋

位置：永樂廣場（7月19日起開放）

特色：結合大稻埕傳統建築元素的顛倒空間，讓民眾體驗飛簷走壁的日常景色。





2026大稻埕夏日節 交通管制

7月25日晚間19時至21時實施周邊道路管制，淡3號至淡5號水門自6時起實施車輛只出不進管制，15時30分至21時淡1號至淡6號水門禁止車輛進出。建議搭乘捷運至北門站、大橋頭站或雙連站後步行前往。





2026大稻埕夏日節煙火觀賞點與風向建議

7/25活動當天預計吹東南風，三重忠孝碼頭與空軍三重一村等三重一側處於下風處較易受煙霧影響。建議選擇大稻埕碼頭、迪化跨堤景觀平台、台北橋、北門廣場、洛陽停車場、四季長廊、水碓觀景公園等台北順風側觀賞點。





看大稻埕煙火錢先來吃喝玩樂！

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