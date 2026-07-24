這次不咬人改送溫柔抱抱！哈利波特怪獸書化身軟萌靠枕，展開瞬間重溫童年回憶。

對粉絲來說，《哈利波特》的每一幕絕對都記憶猶新。編輯王瀅瀅表示，怪獸書這次變成枕頭必須入手的吧！

對廣大麻瓜粉絲來說，《哈利波特》世界裡除了魔杖、分類帽與金探子，最吸睛的魔法小物絕對少不了那本脾氣暴躁的「怪獸書」。還記得它在電影裡四處亂竄、甚至逼得哈利得扯下圍巾綁住它才能停止的經典場面嗎？如今有品牌將這本充滿野生感的古怪課本化身為生活小物，推出了兼具還原度與趣味性的毛絨枕頭與吊飾，讓這本曾經讓人避之唯恐不及的怪獸書，瞬間變成居家空間裡最懂賣萌的療癒神隊友。



▲以經典魔法課本為靈感打造的絨毛枕頭，重現霍格華茲奇幻氛圍。

毛茸茸觸感搭配經典元素秒入魔法世界

這款怪獸書枕頭在質感上可說是相當講究，外表保留了棕色蓬鬆毛感與凸出大眼，把原著中那股略帶野性的古怪氣氛發揮得淋漓盡致。最令人驚喜的是它的雙重玩法，平時可以摺疊成一本厚實的毛絨書籍作為靠枕或沙發軟裝，展開後內部更印滿了分類帽、圓框眼鏡與嘿美等經典圖騰。內部填充著彈性極佳的優質PP棉，無論是躺著看書還是當作追劇抱枕，都能提供滿滿的舒適包覆感。

▲枕頭展開後印滿豐富的魔法圖騰，內部填充優質棉花手感極佳。

躺上去真的會咬人？引發社群熱議

除了作為擺飾與靠枕，這款商品更在社群上引發不少笑料與討論。由於兩側展開後的設計，當使用者直接把頭躺進枕頭中央時，看起來就像是被怪獸書張大嘴「一口咬住頭部」一樣，瞬間營造出被怪獸書吃掉的搞笑視覺效果。雖然文案笑稱它可能會咬人，但實際上材質極度柔軟且通過安全認證，絕對是完全無害的溫柔存在。

▲獨特的包覆造型設計讓人在躺下時彷彿被怪獸書一口咬住頭部。

10cm怪獸書吊飾成麻瓜最潮配件

為了滿足隨身攜帶的需求，同系列也推出了10cm的迷你鑰匙圈吊飾款。精緻小巧的尺寸不佔空間，無論掛在後背包、鑰匙扣還是行李箱拉鍊上都非常吸睛。對資深哈利波特迷而言，入手這款怪獸書早已超越了單純購買周邊的意義，更像是一份獻給童年回憶的禮物。我們或許等了二十多年都沒收到霍格華茲的入學通知信，但只要在沙發上放上一本怪獸書，或是隨身掛著它出門，就能時時刻刻提醒自己那個充滿奇幻與冒險的世界從未遠去。

▲迷你尺寸的怪獸書吊飾適合掛在隨身包包上，還能收納小物。

對資深哈利波特迷而言，入手這款怪獸書早已超越了單純購買周邊的意義，更像是一份獻給童年回憶的禮物。我們或許等了二十多年都沒收到霍格華茲的入學通知信，但只要在沙發上放上一本怪獸書，或是隨身掛著它出門，就能時時刻刻提醒自己那個充滿奇幻與冒險的世界從未遠去。這份帶有溫度的小物，不僅為日常生活添增了許多幽默感，也讓每個依然相信魔法的靈魂找到了歸屬。目前此款怪獸書枕頭在一些國外網站與電商平台都能找到，有興趣的朋友不妨去看看吧。

▲即使沒有等來霍格華茲的信，這款怪獸書依舊能為麻瓜們圓一個魔法夢。



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