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星巴克蜜桃星冰樂開喝！貓咪檸檬零錢包29款新品登場，再送水果熊攪拌棒。

蜜桃飲料星巴克優惠新品
2026-07-23 11:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:星巴克
編輯 鄭雅之

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星巴克蜜桃星冰樂回歸，限量的要先搶喝一波！編輯 鄭雅之 表示，星巴克水果小熊系列整個超萌、超欠買誒！

不用羨慕日本，台灣星巴克也有蜜桃星冰樂！天氣越來越熱，星巴克重磅推出全新夏季限定商品。這次以甜蜜水果為主題，帶來水蜜桃系列「蜜桃吉利星冰樂」與「蜜桃吉利烏龍青茶」，還有專為外送打造的「奶香榛果風味摩卡」。除了好喝的飲料之外，周邊商品更推出限定版水果裝扮熊寶寶與多款質感杯具，要給星巴克控控滿滿的夏日生活好心情。

▲盛夏必喝蜜桃吉利星冰樂與蜜桃吉利烏龍青茶，底層鋪滿水蜜桃果肉吉利，口感清爽豐富超消暑。
▲盛夏必喝蜜桃吉利星冰樂與蜜桃吉利烏龍青茶，底層鋪滿水蜜桃果肉吉利，口感清爽豐富超消暑。
▲星巴克推出夏日水果熊系列吊飾與周邊商品，包含櫻桃相伴熊寶寶與黃西瓜小熊零錢包，造型超萌必收。
▲星巴克推出夏日水果熊系列吊飾與周邊商品，包含櫻桃相伴熊寶寶與黃西瓜小熊零錢包，造型超萌必收。

香甜蜜桃星冰樂領軍2款新品

這次最受矚目的就是水蜜桃系列飲品，「蜜桃吉利星冰樂」融合奢華果香與滑嫩吉利，每一口都能吃到滿滿果肉。喜歡清爽茶香的人一定要試試「蜜桃吉利烏龍青茶」，優雅茶香搭配回甘果肉，消暑指數直接拉滿。外送平台還獨家推出「奶香榛果風味摩卡」，不論冰飲熱飲都能享受絲滑甜美層次。

▲星巴克夏季限定蜜桃吉利星冰樂與蜜桃吉利烏龍青茶，香甜蜜桃風味搭配果肉，手搖控不能錯過。
▲星巴克夏季限定蜜桃吉利星冰樂與蜜桃吉利烏龍青茶，香甜蜜桃風味搭配果肉，手搖控不能錯過。

星巴克輕食推薦組合

咖啡迷不能錯過的「星巴克星旅綜合咖啡豆2026」同步開賣，帶有天然蜂巢甜香與明亮橙皮氣息。肚子餓了還可以點一份新品「明太子雞肉三明治」，外酥內軟的開放式堡體抹上紅醬，搭配滿滿起司與香濃明太子雞肉絲，層次豐富又解饞，絕對是午後上班族最療癒的夏日輕食小確幸選擇。

▲星巴克星旅綜合咖啡豆2026融合天然蜂巢甜香與明亮橙皮氣息，尾韻乾淨悠長，咖啡控必試。
▲星巴克星旅綜合咖啡豆2026融合天然蜂巢甜香與明亮橙皮氣息，尾韻乾淨悠長，咖啡控必試。

超萌水果熊周邊搶收藏

今年夏天的生活風格週邊更是吸睛，人氣「Bearista」換上西瓜與草莓等水果新裝，軟萌造型讓人忍不住想掏出錢包收藏。杯具部分則推出「草莓造型馬克杯」、「STANLEY光感粉24OZ輕量不鏽鋼吸管杯」以及吸睛度爆表的閃耀冷水杯，多款撞色網布提袋也十分適合夏日野餐，讓日常隨時充滿繽紛歡樂感。

▲夏日限定網布提袋與繽紛小熊零錢包同步亮相，撞色條紋設計兼具實用與時尚，極具收藏價值。
▲夏日限定網布提袋與繽紛小熊零錢包同步亮相，撞色條紋設計兼具實用與時尚，極具收藏價值。
▲全新Summer3系列杯款包含草莓造型馬克杯與STANLEY聯名杯，吸睛水果配色打造盛夏療癒美學。
▲全新Summer3系列杯款包含草莓造型馬克杯與STANLEY聯名杯，吸睛水果配色打造盛夏療癒美學。

水果小熊攪拌棒滿額免費送

為了回饋廣大粉絲，星巴克更驚喜推出滿額贈活動。活動期間只要單筆消費以原價點購兩杯大杯以上全品項飲料，就可以直接免費獲得隨機款式的水果小熊攪拌棒乙個。如果只想買一杯大杯以上飲料，也可以用88元加價購乙個，而且數量可以累贈，各位星巴克鐵粉一定要手刀衝門市收藏這款超萌小物。

▲限定水果系列MINI熊寶寶吊飾可愛襲來，包含旺梨熊與莓好熊等款式，是小資族必 Buy 療癒小物。
▲限定水果系列MINI熊寶寶吊飾可愛襲來，包含旺梨熊與莓好熊等款式，是小資族必 Buy 療癒小物。
▲黑白貓尾巴檸檬零錢包可愛登場，結合療癒貓咪與清爽黃檸檬造型，是貓奴必收的夏日隨身配件。
▲黑白貓尾巴檸檬零錢包可愛登場，結合療癒貓咪與清爽黃檸檬造型，是貓奴必收的夏日隨身配件。


星巴克夏日飲料新品

  • 蜜桃吉利星冰樂：Tall 190元、Grande 210元、Venti 230元
  • 蜜桃吉利烏龍青茶：Tall 160元、Grande 175元、Venti 190元
  • 奶香榛果風味摩卡（外送專屬）：Grande 170元、Venti 185元

星巴克夏日咖啡豆、輕食新品

  • 星巴克星旅綜合咖啡豆2026（250G）：420元
  • 明太子雞肉三明治：150元

星巴克水果小熊周邊小物新品

  • 草莓造型馬克杯（355毫升）：750元
  • 水果滋味馬克杯（384毫升）：680元
  • 草莓掛飾不鏽鋼杯（296毫升）：980元
  • 水果滋味不鏽鋼杯（473毫升）：1100元
  • 水果不鏽鋼吸管把手杯（458毫升）：1150元
  • 紅鶴掛飾不鏽鋼杯（473毫升）：1250元
  • 條紋不鏽鋼吸管把手杯（680毫升）：1550元
  • 紅鶴西瓜不鏽鋼吸管杯（946毫升）：1580元
  • 蜜桃甜心冷變單層不鏽鋼杯（458毫升）：780元
  • STANLEY光感粉24OZ輕量不鏽鋼吸管杯（710毫升）：1800元
  • 奇幻璀璨Bling不鏽鋼TOGO冷水杯（591毫升）：3680元
  • 黑白貓尾巴檸檬零錢包：480元
  • 夏日黃西瓜小熊零錢包：650元
  • 夏日紅西瓜小熊零錢包：650元
  • 夏日時光直紋網布隨行收納袋：550元
  • 夏日美好直紋網布隨行收納袋：550元
  • 夏日條紋網布提袋：600元
  • 夏日直紋網布手提袋：650元
  • 夏日條紋網布可調節提背袋：750元
  • 綠女神直紋網格手提袋：700元
  • 擁抱莓好MINI熊寶寶：650元
  • 夏日美莓MINI熊寶寶：680元
  • 夏日旺梨MINI熊寶寶：680元
  • 櫻桃相伴MINI熊寶寶：780元

星巴克新品優惠

  • foodomo新品嚐鮮優惠（2026/7/22至2026/7/28）：外送平台foodomo點購大杯蜜桃吉利星冰樂享嚐鮮價190元（原價210元）
  • foodomo夏日沁涼雙杯組優惠（2026/7/22至2026/8/11）：於foodomo點購兩杯大杯指定飲品享優惠價250元
  • 線上門市同步上市（2026/7/22起）：博客來星巴克旗艦店（可綁定星禮程會員參與集星）、康是美網購eshop星巴克線上門市、7-ELEVEN i預購星巴克品牌館同步限量開賣。

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