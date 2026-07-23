星巴克蜜桃星冰樂開喝！貓咪檸檬零錢包29款新品登場，再送水果熊攪拌棒。

星巴克蜜桃星冰樂回歸，限量的要先搶喝一波！編輯 鄭雅之 表示，星巴克水果小熊系列整個超萌、超欠買誒！
不用羨慕日本，台灣星巴克也有蜜桃星冰樂！天氣越來越熱，星巴克重磅推出全新夏季限定商品。這次以甜蜜水果為主題，帶來水蜜桃系列「蜜桃吉利星冰樂」與「蜜桃吉利烏龍青茶」，還有專為外送打造的「奶香榛果風味摩卡」。除了好喝的飲料之外，周邊商品更推出限定版水果裝扮熊寶寶與多款質感杯具，要給星巴克控控滿滿的夏日生活好心情。
香甜蜜桃星冰樂領軍2款新品
這次最受矚目的就是水蜜桃系列飲品，「蜜桃吉利星冰樂」融合奢華果香與滑嫩吉利，每一口都能吃到滿滿果肉。喜歡清爽茶香的人一定要試試「蜜桃吉利烏龍青茶」，優雅茶香搭配回甘果肉，消暑指數直接拉滿。外送平台還獨家推出「奶香榛果風味摩卡」，不論冰飲熱飲都能享受絲滑甜美層次。
星巴克輕食推薦組合
咖啡迷不能錯過的「星巴克星旅綜合咖啡豆2026」同步開賣，帶有天然蜂巢甜香與明亮橙皮氣息。肚子餓了還可以點一份新品「明太子雞肉三明治」，外酥內軟的開放式堡體抹上紅醬，搭配滿滿起司與香濃明太子雞肉絲，層次豐富又解饞，絕對是午後上班族最療癒的夏日輕食小確幸選擇。
超萌水果熊周邊搶收藏
今年夏天的生活風格週邊更是吸睛，人氣「Bearista」換上西瓜與草莓等水果新裝，軟萌造型讓人忍不住想掏出錢包收藏。杯具部分則推出「草莓造型馬克杯」、「STANLEY光感粉24OZ輕量不鏽鋼吸管杯」以及吸睛度爆表的閃耀冷水杯，多款撞色網布提袋也十分適合夏日野餐，讓日常隨時充滿繽紛歡樂感。
水果小熊攪拌棒滿額免費送
為了回饋廣大粉絲，星巴克更驚喜推出滿額贈活動。活動期間只要單筆消費以原價點購兩杯大杯以上全品項飲料，就可以直接免費獲得隨機款式的水果小熊攪拌棒乙個。如果只想買一杯大杯以上飲料，也可以用88元加價購乙個，而且數量可以累贈，各位星巴克鐵粉一定要手刀衝門市收藏這款超萌小物。
星巴克夏日飲料新品
- 蜜桃吉利星冰樂：Tall 190元、Grande 210元、Venti 230元
- 蜜桃吉利烏龍青茶：Tall 160元、Grande 175元、Venti 190元
- 奶香榛果風味摩卡（外送專屬）：Grande 170元、Venti 185元
星巴克夏日咖啡豆、輕食新品
- 星巴克星旅綜合咖啡豆2026（250G）：420元
- 明太子雞肉三明治：150元
星巴克水果小熊周邊小物新品
- 草莓造型馬克杯（355毫升）：750元
- 水果滋味馬克杯（384毫升）：680元
- 草莓掛飾不鏽鋼杯（296毫升）：980元
- 水果滋味不鏽鋼杯（473毫升）：1100元
- 水果不鏽鋼吸管把手杯（458毫升）：1150元
- 紅鶴掛飾不鏽鋼杯（473毫升）：1250元
- 條紋不鏽鋼吸管把手杯（680毫升）：1550元
- 紅鶴西瓜不鏽鋼吸管杯（946毫升）：1580元
- 蜜桃甜心冷變單層不鏽鋼杯（458毫升）：780元
- STANLEY光感粉24OZ輕量不鏽鋼吸管杯（710毫升）：1800元
- 奇幻璀璨Bling不鏽鋼TOGO冷水杯（591毫升）：3680元
- 黑白貓尾巴檸檬零錢包：480元
- 夏日黃西瓜小熊零錢包：650元
- 夏日紅西瓜小熊零錢包：650元
- 夏日時光直紋網布隨行收納袋：550元
- 夏日美好直紋網布隨行收納袋：550元
- 夏日條紋網布提袋：600元
- 夏日直紋網布手提袋：650元
- 夏日條紋網布可調節提背袋：750元
- 綠女神直紋網格手提袋：700元
- 擁抱莓好MINI熊寶寶：650元
- 夏日美莓MINI熊寶寶：680元
- 夏日旺梨MINI熊寶寶：680元
- 櫻桃相伴MINI熊寶寶：780元
星巴克新品優惠
- foodomo新品嚐鮮優惠（2026/7/22至2026/7/28）：外送平台foodomo點購大杯蜜桃吉利星冰樂享嚐鮮價190元（原價210元）
- foodomo夏日沁涼雙杯組優惠（2026/7/22至2026/8/11）：於foodomo點購兩杯大杯指定飲品享優惠價250元
- 線上門市同步上市（2026/7/22起）：博客來星巴克旗艦店（可綁定星禮程會員參與集星）、康是美網購eshop星巴克線上門市、7-ELEVEN i預購星巴克品牌館同步限量開賣。
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