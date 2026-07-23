星巴克蜜桃星冰樂開喝！貓咪檸檬零錢包29款新品登場，再送水果熊攪拌棒。

星巴克蜜桃星冰樂回歸，限量的要先搶喝一波！編輯 鄭雅之 表示，星巴克水果小熊系列整個超萌、超欠買誒！

不用羨慕日本，台灣星巴克也有蜜桃星冰樂！天氣越來越熱，星巴克重磅推出全新夏季限定商品。這次以甜蜜水果為主題，帶來水蜜桃系列「蜜桃吉利星冰樂」與「蜜桃吉利烏龍青茶」，還有專為外送打造的「奶香榛果風味摩卡」。除了好喝的飲料之外，周邊商品更推出限定版水果裝扮熊寶寶與多款質感杯具，要給星巴克控控滿滿的夏日生活好心情。

▲盛夏必喝蜜桃吉利星冰樂與蜜桃吉利烏龍青茶，底層鋪滿水蜜桃果肉吉利，口感清爽豐富超消暑。 ▲星巴克推出夏日水果熊系列吊飾與周邊商品，包含櫻桃相伴熊寶寶與黃西瓜小熊零錢包，造型超萌必收。





香甜蜜桃星冰樂領軍2款新品

這次最受矚目的就是水蜜桃系列飲品，「蜜桃吉利星冰樂」融合奢華果香與滑嫩吉利，每一口都能吃到滿滿果肉。喜歡清爽茶香的人一定要試試「蜜桃吉利烏龍青茶」，優雅茶香搭配回甘果肉，消暑指數直接拉滿。外送平台還獨家推出「奶香榛果風味摩卡」，不論冰飲熱飲都能享受絲滑甜美層次。

▲星巴克夏季限定蜜桃吉利星冰樂與蜜桃吉利烏龍青茶，香甜蜜桃風味搭配果肉，手搖控不能錯過。





星巴克輕食推薦組合

咖啡迷不能錯過的「星巴克星旅綜合咖啡豆2026」同步開賣，帶有天然蜂巢甜香與明亮橙皮氣息。肚子餓了還可以點一份新品「明太子雞肉三明治」，外酥內軟的開放式堡體抹上紅醬，搭配滿滿起司與香濃明太子雞肉絲，層次豐富又解饞，絕對是午後上班族最療癒的夏日輕食小確幸選擇。

▲星巴克星旅綜合咖啡豆2026融合天然蜂巢甜香與明亮橙皮氣息，尾韻乾淨悠長，咖啡控必試。





超萌水果熊周邊搶收藏

今年夏天的生活風格週邊更是吸睛，人氣「Bearista」換上西瓜與草莓等水果新裝，軟萌造型讓人忍不住想掏出錢包收藏。杯具部分則推出「草莓造型馬克杯」、「STANLEY光感粉24OZ輕量不鏽鋼吸管杯」以及吸睛度爆表的閃耀冷水杯，多款撞色網布提袋也十分適合夏日野餐，讓日常隨時充滿繽紛歡樂感。

▲夏日限定網布提袋與繽紛小熊零錢包同步亮相，撞色條紋設計兼具實用與時尚，極具收藏價值。 ▲全新Summer3系列杯款包含草莓造型馬克杯與STANLEY聯名杯，吸睛水果配色打造盛夏療癒美學。





水果小熊攪拌棒滿額免費送

為了回饋廣大粉絲，星巴克更驚喜推出滿額贈活動。活動期間只要單筆消費以原價點購兩杯大杯以上全品項飲料，就可以直接免費獲得隨機款式的水果小熊攪拌棒乙個。如果只想買一杯大杯以上飲料，也可以用88元加價購乙個，而且數量可以累贈，各位星巴克鐵粉一定要手刀衝門市收藏這款超萌小物。

▲限定水果系列MINI熊寶寶吊飾可愛襲來，包含旺梨熊與莓好熊等款式，是小資族必 Buy 療癒小物。 ▲黑白貓尾巴檸檬零錢包可愛登場，結合療癒貓咪與清爽黃檸檬造型，是貓奴必收的夏日隨身配件。





星巴克夏日飲料新品

蜜桃吉利星冰樂：Tall 190元、Grande 210元、Venti 230元

蜜桃吉利烏龍青茶：Tall 160元、Grande 175元、Venti 190元

奶香榛果風味摩卡（外送專屬）：Grande 170元、Venti 185元





星巴克夏日咖啡豆、輕食新品

星巴克星旅綜合咖啡豆2026（250G）：420元

明太子雞肉三明治：150元





星巴克水果小熊周邊小物新品

草莓造型馬克杯（355毫升）：750元

水果滋味馬克杯（384毫升）：680元

草莓掛飾不鏽鋼杯（296毫升）：980元

水果滋味不鏽鋼杯（473毫升）：1100元

水果不鏽鋼吸管把手杯（458毫升）：1150元

紅鶴掛飾不鏽鋼杯（473毫升）：1250元

條紋不鏽鋼吸管把手杯（680毫升）：1550元

紅鶴西瓜不鏽鋼吸管杯（946毫升）：1580元

蜜桃甜心冷變單層不鏽鋼杯（458毫升）：780元

STANLEY光感粉24OZ輕量不鏽鋼吸管杯（710毫升）：1800元

奇幻璀璨Bling不鏽鋼TOGO冷水杯（591毫升）：3680元

黑白貓尾巴檸檬零錢包：480元

夏日黃西瓜小熊零錢包：650元

夏日紅西瓜小熊零錢包：650元

夏日時光直紋網布隨行收納袋：550元

夏日美好直紋網布隨行收納袋：550元

夏日條紋網布提袋：600元

夏日直紋網布手提袋：650元

夏日條紋網布可調節提背袋：750元

綠女神直紋網格手提袋：700元

擁抱莓好MINI熊寶寶：650元

夏日美莓MINI熊寶寶：680元

夏日旺梨MINI熊寶寶：680元

櫻桃相伴MINI熊寶寶：780元





星巴克新品優惠

foodomo新品嚐鮮優惠（2026/7/22至2026/7/28）：外送平台foodomo點購大杯蜜桃吉利星冰樂享嚐鮮價190元（原價210元）

foodomo夏日沁涼雙杯組優惠（2026/7/22至2026/8/11）：於foodomo點購兩杯大杯指定飲品享優惠價250元

線上門市同步上市（2026/7/22起）：博客來星巴克旗艦店（可綁定星禮程會員參與集星）、康是美網購eshop星巴克線上門市、7-ELEVEN i預購星巴克品牌館同步限量開賣。

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