日本搶到缺貨！Mister Donut萌奇圈台灣限購搶，買6送2 小七也有。

日本爆紅「萌奇圈」台灣也要開賣了！編輯 鄭雅之 表示，獨家Q軟麻糬口感搭配道地日系甜甜圈，每人限購2顆我要先搶啊。

甜甜圈控終於等到，日本超級熱銷的爆紅「萌奇圈」台灣要開賣了！Mister Donut將於7/21正式引進「萌奇圈」話題商品，使用日本全新的配方原料打造偏向麻糬般的軟嫩口感，全系列共有五款道地日式風味，從7月21日開始分兩波段接力開賣，甚至還有超划算的限時優惠買六送二，甜甜圈控開賣當天就要先衝去搶買。



▲Mister Donut專屬打造的萌奇圈療癒吉祥物紙盒包裝，造型相當搶眼。(攝影：鄭雅之)

▲Mister Donut門市櫃位陳列滿滿全新登場的爆紅萌奇圈，以及人氣經典波堤甜甜圈。(攝影：鄭雅之)





獨家配方打造澎軟麻糬新口感

這次隆重登場的「萌奇圈」完全複製日本頂級原料與黃金比例麵糰，打造出圓滾滾又討喜的極致造型，一口咬下就能感受宛如麻糬般的澎軟與彈性，咀嚼之間充滿香甜氣息，搭配特別調製的經典日式配料，創造出讓人驚豔的層次感，每一口都是滿滿的幸福體驗。包裝部分也有軟萌的Ｑ版造型，。



▲獨家黃金比例調製的萌奇圈，一口咬下呈現宛如麻糬般的澎軟Q彈口感。(攝影：鄭雅之)





經典日式醬香與莓果酸甜狂想

首發亮相的三款口味主打道地日系風情，「豆香萌奇圈」裹上濃郁豆香粉越嚼越香，是日本熱賣第一名的口味；「日式醬油萌奇圈」則以鹹甜交織的甜口醬油征服味蕾；「草莓萌奇圈」能吃到酸甜果餡搭配鮮奶油，展現清爽甜蜜的莓果魅力。此外，部分品項也會在小七同步開賣讓大家隨時隨地輕鬆品嚐。



▲首波登場的豆香萌奇圈、日式醬油萌奇圈與草莓萌奇圈，帶來滿滿日系風情。(攝影：鄭雅之)





濃餡系爆漿紅豆與焙烤芝麻香

緊接著8月4日地二波開賣的是餡料紮實的濃餡系列，「紅豆萌奇圈」包覆綿密細緻的北海道紅豆餡甜而不膩；「芝麻萌奇圈」選用日本進口芝麻餡並灑上焙烤芝麻粒，帶有濃郁香氣的芝麻口味是由日本研發，但只在台灣販售，絕對會引發另一波搶購熱潮。



▲濃餡系芝麻萌奇圈與紅豆萌奇圈選用日本進口內餡，風味香醇回甘。(攝影：鄭雅之)

▲萌奇圈採用超可愛的粉色專屬Q萌吉祥物包裝，吸引眾多甜點控搶購。(攝影：鄭雅之)





限時買六送二歡慶新品搶先開吃

為了慶祝新品登場，官方特別推出限時雙重好康，只要在指定活動期間購買甜甜圈就能享有買五送一或是買六送二的專屬回饋，由於日本熱銷盛況空前，為了讓更多甜甜圈控能吃到日本爆紅、搶到缺貨的夢幻逸品，「萌奇圈」系列每人限購2顆，記得設好鬧鐘準備準時衝門市品嚐美味。



▲購買新品萌奇圈還能獲得超卡哇伊的萌奇圈限量專屬外帶禮盒。(攝影：鄭雅之)

▲日式醬油萌奇圈淋上甘醇甜口的日式醬油，呈現鹹甜交織的經典風味。(攝影：鄭雅之)

Mister Donut萌奇圈 第一波開賣資訊

開賣日期：2026年7月21日起期間限定販售，售完為止。

販售品項：豆香萌奇圈 55元）、日式醬油萌奇圈 55元、草莓萌奇圈 65元





Mister Donut萌奇圈 第二波資訊

開賣日期：2026年8月4日起期間限定販售，售完為止。

販售品項：紅豆萌奇圈 65元、芝麻萌奇圈 65元



注意事項：

1、「萌奇圈」系列商品每人限購2顆。

2、部分口味於7-ELEVEN門市內Mister Donut專櫃同步販售。





Mister Donut萌奇圈 優惠

活動期間：2026年7月21日至2026年8月4日。

活動內容：挑選5個甜甜圈免費贈送1個蜜糖波堤，挑選6個甜甜圈免費贈送2個蜜糖波堤。

注意事項：贈送品項限蜜糖波堤，若缺貨可更換同價位波堤系列商品，不可補差價換購其他商品，本優惠不可與其他優惠併用，7-ELEVEN與Semeur門市專櫃、外送外賣及預訂服務不適用，商品數量以門市實際販售為主，售完為止。





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