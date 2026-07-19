誰說無印包包不耐裝？網推6款「裝得下A4」MUJI隱藏版包款，貼心筆電夾層出門優雅又從容。

無印良品其實有很多寶藏包包！編輯王瀅瀅表示，不管如何，可以放A4真的很重要！
1.撥水加工 2WAY 單肩包（撥水 2WAY ワンショルダー バッグ）
這款包最厲害的就是超實用的兩用設計，隨手把背帶拉長或調短，就能在單肩背和斜背之間無縫切換。且特別在包身外面裝了外側口袋，背著走路時不用狼狽轉身，就能順手掏出手機或錢包。局部布料還加了防潑水加工，而且本體重量居然只有輕盈的250g，背著走完全無負擔。
2.可減輕肩膀負擔撥水加工上開式後背包（肩の負担を軽くする 撥水 上から開く リュックサック）
如果你是出門習慣把所有家當都帶上的「大行李星人」，這款主打大容量的後背包絕對會成為你的救星。為了解決行李過重導致肩頸酸痛的困擾，它特別採用能分擔重量的專利背帶。且包包裡面貼心做好了筆電專用收納夾層，加上頂部的大開口設計，讓你找東西時再也不用整隻手伸進去盲目亂撈。
3.可減輕肩膀負擔撥水加工尼龍商務後背包（肩の負担を軽くする 撥水 ビジネス リュックサック）
上班需要穿得比較正式，或常常需要出差奔波的商務族群，這款外型輪廓俐落的商務後背包就是質感好選擇。23L的大空間裡除了有獨立筆電夾層，還規劃了分類小口袋和筆插槽。就算裝滿兩天一夜出差的文件與衣物，走在路上依然能維持你的優雅舒適。
4.帆布橫型托特包（帆布 横型 トートバッグ）
這款散發溫柔生活感的包款選用強韌耐磨的帆布縫製，寬底剪裁給了它驚人的大容量，除了平常買東西很耐操，也非常適合當作媽媽包使用。內側和外側都做了分隔口袋，提把長度也是剛剛好，就算裡面塞得很有份量，單肩背起來依然非常舒適。
5.撥水加工抗撕裂後背包（撥水 リップストップ リュックサック）
如果你崇尚輕便出門的極簡生活，這款僅有270g的抗撕裂後背包你一定要試試看。整體使用超輕卻意外強韌的抗撕裂布料做成，頂部的束口抽繩設計讓拿取物品變得非常順手，還能根據當天行李的多寡自由調整包身大小。包身兩側也能放保溫瓶或折疊傘，是都市通勤或假日露營行程中最毫無存在感的輕盈旅伴。
6.撥水加工抗撕裂肩背包（撥水 リップストップ ショルダーバッグ）
最後這款單肩斜背包輕盈又耐操！柔軟的質地能輕鬆摺疊成小小的尺寸，當出遠門旅行時的隨身備用包或運動衣物包都非常合適。最讓人驚豔的巧思在於包身側面加了拉鍊，當你把包包背在背上時，手往後一摸、拉開側邊拉鍊就能直接拿到裡面的東西，完美體現日式設計的貼心。目前六款包包只有第二款與第六款在台灣無印良品也能買到，若想找另外四款，不妨等下回日本旅遊時，去日本無印良品挖挖寶吧。
MUJI無印良品包包商品資訊
- 撥水加工 2WAY 單肩包（撥水 2WAY ワンショルダー バッグ） 含稅價 2,990日圓（約台幣596元）
- 減輕肩膀負擔 撥水加工 頂部開口後背包（肩の負担を軽くする 撥水 上から開く リュックサック）：含稅價 5,990日圓（約台幣1195元）
- 減輕肩膀負擔 撥水加工 商務後背包（肩の負担を軽くする 撥水 ビジネス リュックサック）：含稅價 6,990日圓（約台幣1395元）
- 橫式帆布托特包（帆布 横型 トートバッグ）：含稅價 1,490日圓（約台幣297元）
- 撥水加工 抗撕裂後背包（撥水 リップストップ リュックサック）：含稅價 4,990日圓（約台幣996元）
- 撥水加工 抗撕裂單肩包（撥水 リップストップ ショルダーバッグ）：含稅價 3,990日圓（約台幣796元）
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