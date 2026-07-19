誰說無印包包不耐裝？網推6款「裝得下A4」MUJI隱藏版包款，貼心筆電夾層出門優雅又從容。

無印良品其實有很多寶藏包包！編輯王瀅瀅表示，不管如何，可以放A4真的很重要！

提起MUJI無印良品，大家通常先想到各式收納盒等居家用品，但默默擺在衣著區的包包才是超級隱藏版寶藏！尤其當隨身東西總是不知不覺越變越多，真的很需要一咖長得好看又超能裝的包包來拯救混亂。這次根據官方推薦整理6款「A4文件也能輕鬆放」的寶藏包款，不論是能一秒變換背法的高靈活度單肩包，還是專為出門總像搬家一樣的父母們設計的強韌帆布包，都能讓你塞滿日常所需，同時保持日系穿搭的優雅從容！

▲隨身行李總越變越多？用MUJI無印良品大容量隱藏神包拯救你的日常混亂。

1.撥水加工 2WAY 單肩包（撥水 2WAY ワンショルダー バッグ）

這款包最厲害的就是超實用的兩用設計，隨手把背帶拉長或調短，就能在單肩背和斜背之間無縫切換。且特別在包身外面裝了外側口袋，背著走路時不用狼狽轉身，就能順手掏出手機或錢包。局部布料還加了防潑水加工，而且本體重量居然只有輕盈的250g，背著走完全無負擔。

▲貼心的外側口袋設計，讓你在走路時不用狼狽亂撈，就能順手摸出手機和錢包。

2.可減輕肩膀負擔撥水加工上開式後背包（肩の負担を軽くする 撥水 上から開く リュックサック）

如果你是出門習慣把所有家當都帶上的「大行李星人」，這款主打大容量的後背包絕對會成為你的救星。為了解決行李過重導致肩頸酸痛的困擾，它特別採用能分擔重量的專利背帶。且包包裡面貼心做好了筆電專用收納夾層，加上頂部的大開口設計，讓你找東西時再也不用整隻手伸進去盲目亂撈。

▲專利減壓背帶專治大行李星人的肩頸酸痛，像百寶箱一樣的大開口設計讓包內物品一目了然。

3.可減輕肩膀負擔撥水加工尼龍商務後背包（肩の負担を軽くする 撥水 ビジネス リュックサック）

上班需要穿得比較正式，或常常需要出差奔波的商務族群，這款外型輪廓俐落的商務後背包就是質感好選擇。23L的大空間裡除了有獨立筆電夾層，還規劃了分類小口袋和筆插槽。就算裝滿兩天一夜出差的文件與衣物，走在路上依然能維持你的優雅舒適。

▲流線俐落的外型完美搭配上班正式服，23L的大空間與防護夾層讓筆電和辦公文件各得其所。

4.帆布橫型托特包（帆布 横型 トートバッグ）

這款散發溫柔生活感的包款選用強韌耐磨的帆布縫製，寬底剪裁給了它驚人的大容量，除了平常買東西很耐操，也非常適合當作媽媽包使用。內側和外側都做了分隔口袋，提把長度也是剛剛好，就算裡面塞得很有份量，單肩背起來依然非常舒適。

▲強韌耐磨的帆布搭配寬底剪裁給了它驚人的大容量，不論是出門買東西還是當作媽媽包都很耐操。

5.撥水加工抗撕裂後背包（撥水 リップストップ リュックサック）

如果你崇尚輕便出門的極簡生活，這款僅有270g的抗撕裂後背包你一定要試試看。整體使用超輕卻意外強韌的抗撕裂布料做成，頂部的束口抽繩設計讓拿取物品變得非常順手，還能根據當天行李的多寡自由調整包身大小。包身兩側也能放保溫瓶或折疊傘，是都市通勤或假日露營行程中最毫無存在感的輕盈旅伴。

▲束口抽繩設計能根據當天行李多寡自由調整包身大小，兩側側袋放保溫瓶或折疊傘也剛剛好。

6.撥水加工抗撕裂肩背包（撥水 リップストップ ショルダーバッグ）

最後這款單肩斜背包輕盈又耐操！柔軟的質地能輕鬆摺疊成小小的尺寸，當出遠門旅行時的隨身備用包或運動衣物包都非常合適。最讓人驚豔的巧思在於包身側面加了拉鍊，當你把包包背在背上時，手往後一摸、拉開側邊拉鍊就能直接拿到裡面的東西，完美體現日式設計的貼心。目前六款包包只有第二款與第六款在台灣無印良品也能買到，若想找另外四款，不妨等下回日本旅遊時，去日本無印良品挖挖寶吧。

▲質地柔軟能輕鬆摺疊塞進大行李箱當隨身備用包，輕盈又耐操。

▲側邊拉鍊設計讓手往後一摸就能精準拿到包裡的東西。

MUJI無印良品包包商品資訊

撥水加工 2WAY 單肩包（撥水 2WAY ワンショルダー バッグ） 含稅價 2,990日圓（約台幣596元）

減輕肩膀負擔 撥水加工 頂部開口後背包（肩の負担を軽くする 撥水 上から開く リュックサック）：含稅價 5,990日圓（約台幣1195元）

減輕肩膀負擔 撥水加工 商務後背包（肩の負担を軽くする 撥水 ビジネス リュックサック）：含稅價 6,990日圓（約台幣1395元）

橫式帆布托特包（帆布 横型 トートバッグ）：含稅價 1,490日圓（約台幣297元）

撥水加工 抗撕裂後背包（撥水 リップストップ リュックサック）：含稅價 4,990日圓（約台幣996元）

撥水加工 抗撕裂單肩包（撥水 リップストップ ショルダーバッグ）：含稅價 3,990日圓（約台幣796元）





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