免費送開喜特調！詹記復古轉運KTV敦南限定超潮，再送白沙屯聖筊。

編輯 鄭雅之 表示，這次詹記麻辣火鍋Ｘ開喜烏龍茶打造的復古轉運KTV，不僅玩出台式新高度，特調「開喜醋運啦」根本是麻辣鍋的解膩神物。

台北最潮的麻辣鍋「詹記麻辣火鍋」這次與經典茶飲「開喜烏龍茶」強強聯手，在敦南店驚喜打造期間限定的台式復古轉運KTV概念店，現場不只可以喝到酸甜解膩的特調「開喜醋運啦」，還能體驗AI開運神曲，全台指定餐廳與量販店也同步推出開運好禮，讓大家吃鍋喝茶順便轉好運。



▲開喜烏龍茶推出富有與開運等吉利文字罐裝新包裝，用經典茶香為日常注入好運氣。(攝影：鄭雅之)

▲詹記麻辣火鍋敦南店與開喜烏龍茶強強聯手，在台式復古包廂吃火鍋還能喝特調轉好運。(攝影：鄭雅之)

詹記敦南店變身復古轉運KTV

這次最吸睛的活動就是攜手「詹記麻辣火鍋」敦南店，限時打造台味十足的轉運KTV空間，民眾從踏入電梯開始就有七彩霓虹燈與開運歌迎接，走進店內更有金曲排行榜與伴唱字幕，處處充滿「喝開喜、神好運」的設計巧思，讓大家一邊享受香辣美味的鴨血，一邊沉浸在歡樂的視覺與聽覺體驗中。



▲詹記敦南店化身復古轉運KTV，店內魚缸貼上趣味伴唱字幕與歌詞，台味幽默感十足。(攝影：鄭雅之)





獨家聯名特調免費送

為了滿足饕客的味蕾，雙方特別研發出限定特調「開喜醋運啦」，這款飲品將「開喜烏龍茶」結合蘋果醋，酸甜滋味搭配麻辣火鍋不僅解膩還很開胃，店內還推出歌詞填空挑戰，只要掃描QRcode完成遊戲就有機會獲得限量的聯名啤酒杯，完成指定的社群打卡任務還能免費兌換一杯特調。



▲詹記麻辣火鍋敦南店推出期間限定「開喜醋運啦」特調，烏龍茶搭配蘋果醋超解膩。(攝影：鄭雅之)





招財貓狗新包裝與AI洗腦神曲

「開喜烏龍茶」今年以招財貓與狗來富為設計主軸，搭配多款吉利文字推出全新包裝，更令人驚喜的是首度結合ＡＩ創作專屬開運歌，將股票賺錢與業績長紅等願望寫入歌詞，旋律輕快又十分洗腦，消費者只要隨手拿起瓶身掃描二維碼就能隨時點播，用趣味音樂為自己的日常生活注入滿滿的好運氣。



▲掃描QRcode玩歌詞填空遊戲，就有機會抽中超可愛的詹記聯名開喜限量啤酒杯。(攝影：鄭雅之)

▲開喜烏龍茶推出一系列開運與富有主題包裝，提供有糖及無糖等多種經典茶飲選擇。(攝影：鄭雅之)

全台美味餐廳聯名好禮大放送

好運活動不只在台北，開喜也同步串聯台中「精武路菜脯雞」、高雄「廣東汕頭勝味牛肉店」及「蜀都串串麻辣火鍋」三家合作餐廳推出限定活動，只要點購開喜產品並完成指定評論任務，即可獲得限量聯名白沙屯聖筊，自7/29起配合「萬家福」中元檔期，購買四入組同樣可獲贈聯名聖筊。



▲於全台指定合作餐廳消費並完成任務，就能獲得超特別的限量聯名白沙屯聖筊。(攝影：鄭雅之)

▲台北超人氣詹記麻辣火鍋聯名經典開喜烏龍茶，限時打造復古轉運KTV概念店。(攝影：鄭雅之)

開喜Ｘ詹記 轉運KTV活動

活動日期：2026年7月15日至8月14日

活動電話：0223777799

營業時間：週一至週日1200至0100

活動地址：台北市大安區和平東路三段60號

優惠：

詹記限定好禮回饋：於「詹記麻辣火鍋」敦南店掃描QRcode玩遊戲，即有機會獲得限量300組聯名啤酒杯，完成社群拍照打卡任務，可免費兌換特調「開喜醋運啦」乙杯。

全台合作餐廳加碼送：於台中「精武路菜脯雞」、高雄「廣東汕頭勝味牛肉店」及「蜀都串串麻辣火鍋」消費並完成指定評論任務，即可獲得限量聯名白沙屯聖筊。

萬家福中元節好康：自7月29日起，於「萬家福」中元檔期購買「開喜烏龍茶」指定4入組，即可免費獲贈聯名聖筊乙個，數量有限送完為止。





飲料新品當然也要喝！

推薦閱讀：Threads爆紅萊爾富新飲料！仙草蜜冰沙、日本桃子水9款新品，咖啡買一送一喝。

推薦閱讀：飲料控新品開喝！2026夏季11間手搖杯新品推薦，榴槤芒果 卡士達泡芙奶霜 牛奶花生奶茶必喝。

推薦閱讀：大苑子榴槤芒果冰沙超狂！只賣12天 限量3,500杯，芒果飲料兩杯88折喝到7月底。