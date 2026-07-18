免費送開喜特調！詹記復古轉運KTV敦南限定超潮，再送白沙屯聖筊。

編輯 鄭雅之 表示，這次詹記麻辣火鍋Ｘ開喜烏龍茶打造的復古轉運KTV，不僅玩出台式新高度，特調「開喜醋運啦」根本是麻辣鍋的解膩神物。
台北最潮的麻辣鍋「詹記麻辣火鍋」這次與經典茶飲「開喜烏龍茶」強強聯手，在敦南店驚喜打造期間限定的台式復古轉運KTV概念店，現場不只可以喝到酸甜解膩的特調「開喜醋運啦」，還能體驗AI開運神曲，全台指定餐廳與量販店也同步推出開運好禮，讓大家吃鍋喝茶順便轉好運。
詹記敦南店變身復古轉運KTV
這次最吸睛的活動就是攜手「詹記麻辣火鍋」敦南店，限時打造台味十足的轉運KTV空間，民眾從踏入電梯開始就有七彩霓虹燈與開運歌迎接，走進店內更有金曲排行榜與伴唱字幕，處處充滿「喝開喜、神好運」的設計巧思，讓大家一邊享受香辣美味的鴨血，一邊沉浸在歡樂的視覺與聽覺體驗中。
獨家聯名特調免費送
為了滿足饕客的味蕾，雙方特別研發出限定特調「開喜醋運啦」，這款飲品將「開喜烏龍茶」結合蘋果醋，酸甜滋味搭配麻辣火鍋不僅解膩還很開胃，店內還推出歌詞填空挑戰，只要掃描QRcode完成遊戲就有機會獲得限量的聯名啤酒杯，完成指定的社群打卡任務還能免費兌換一杯特調。
招財貓狗新包裝與AI洗腦神曲
「開喜烏龍茶」今年以招財貓與狗來富為設計主軸，搭配多款吉利文字推出全新包裝，更令人驚喜的是首度結合ＡＩ創作專屬開運歌，將股票賺錢與業績長紅等願望寫入歌詞，旋律輕快又十分洗腦，消費者只要隨手拿起瓶身掃描二維碼就能隨時點播，用趣味音樂為自己的日常生活注入滿滿的好運氣。
全台美味餐廳聯名好禮大放送
好運活動不只在台北，開喜也同步串聯台中「精武路菜脯雞」、高雄「廣東汕頭勝味牛肉店」及「蜀都串串麻辣火鍋」三家合作餐廳推出限定活動，只要點購開喜產品並完成指定評論任務，即可獲得限量聯名白沙屯聖筊，自7/29起配合「萬家福」中元檔期，購買四入組同樣可獲贈聯名聖筊。
開喜Ｘ詹記 轉運KTV活動
活動日期：2026年7月15日至8月14日
活動電話：0223777799
營業時間：週一至週日1200至0100
活動地址：台北市大安區和平東路三段60號
優惠：
- 詹記限定好禮回饋：於「詹記麻辣火鍋」敦南店掃描QRcode玩遊戲，即有機會獲得限量300組聯名啤酒杯，完成社群拍照打卡任務，可免費兌換特調「開喜醋運啦」乙杯。
- 全台合作餐廳加碼送：於台中「精武路菜脯雞」、高雄「廣東汕頭勝味牛肉店」及「蜀都串串麻辣火鍋」消費並完成指定評論任務，即可獲得限量聯名白沙屯聖筊。
- 萬家福中元節好康：自7月29日起，於「萬家福」中元檔期購買「開喜烏龍茶」指定4入組，即可免費獲贈聯名聖筊乙個，數量有限送完為止。
飲料新品當然也要喝！
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