台灣全家也有賣！日本全家旗艦店12款周邊不求代購，開賣日 售價一次看。

全家這次與日本全家麻布台旗艦店同步推出潮流周邊，經典設計兼具實用性，潮流控絕對要手刀搶購。編輯 鄭雅之 表示，不用求代購、線上也能買到超讚的誒！

不用求代購也能買到日本全家旗艦店周邊！近期在東京麻布台新開幕的「FAMIMA PARK AZABUDAI」，是首間全家旗艦概念店，邀請到NIGO親自操刀打造最美全家之外，也推出限定周邊商品讓遠在台灣的大家都直呼想要。如今，台灣全家特別引進東京麻布台最新旗艦店的限定系列，一口氣推出12款兼具實用與時尚感的日常小物，從超人氣的吉祥物周邊到復古標誌系列應有盡有，直接在巷口的全家就能輕鬆把日本限定款打包帶回家。



▲軟萌的「填充造型鑰匙圈」把全新官方吉祥物變成絨毛娃娃，掛在包包上，隨時把日本全家旗艦店的療癒感帶著走。

▲極簡純白「短袖T恤-太陽星星」印上搶眼的微笑標誌，隨性搭配牛仔褲，免飛日本也能穿出東京最前線的街頭時尚。





軟萌立體鑰匙圈與雙用托特包打造吸睛日常

出門上班上課的包包想要多點可愛點綴，絕對不能錯過這次立體感十足的造型橡膠鑰匙圈，尤其是超吸睛的日本熟食炸雞造型真的讓人看了直呼太療癒，另外還有出門隨身必備的手提斜背雙用托特包與文青感十足的寬底環保袋，不僅兼顧大容量的收納空間，更能輕易幫大家的每日外出穿搭增添一股低調又率性的潮流亮點。



▲把日本全家旗艦店最搶眼的字母變成「橡膠鑰匙圈-F」，立體輕盈且百搭，扣在鑰匙上立刻展現日系文青街頭感。





復古太陽星星潮T與大人系中筒襪必搶

除了超好買的生活雜貨之外，這次最受矚目的就是直接把經典的復古太陽星星標誌穿上身，全台特定服飾專區店舖特別推出限定短袖上衣與多功能毛巾收納袋，搭配上大小朋友都能穿的經典中筒線襪與高吸水性的純棉今治手帕巾，不僅細節質感滿分，還能輕鬆和家人一起穿上同款親子襪，在街頭展現最與眾不同的時尚品味。



▲免飛東京就能擁有旗艦店同款「今治手帕巾」，吸水力超強且配色活潑，隨手一掛就能點綴出時髦的日系生活美學。





開賣時間準時手刀搶購

這波極具收藏價值的東京同步流行新品採取分批販售，想要在第一時間搶先入手的粉絲們，記得先在7月16日上午10點設定好鬧鐘，上網動動手指搶購大人款中筒襪與手帕巾，其餘像是超可愛的絨毛娃娃鑰匙圈與生活包袋系列，則會在7月20日起陸續在全台實體店舖上架，趕快記好時間準備去離家最近的店舖尋寶。



▲日本全家旗艦店爆紅的「中筒線襪-FAMIMA」在台灣開賣，連童襪尺寸都有，全家一起穿上同款親子襪，走在街頭超吸睛。

▲把日本經典炸雞包裝變成「橡膠鑰匙圈-FamiChiki」，在台灣一登場就掀起討論，帶出門絕對被朋友問是不是剛從東京回來。

全家FAMIMA日本旗艦店新品 台灣開賣

中筒線襪-FAMIMA

售價：149元

開賣時間：7月16日10:00起於「全家行動購」搶先開賣（22-25cm、25-28cm），7月20日起實體店舖陸續開賣。





售價：149元 開賣時間：7月16日10:00起於「全家行動購」搶先開賣（22-25cm、25-28cm），7月20日起實體店舖陸續開賣。 今治手帕巾（FAMIMA-白 / FAMIMA-太陽星星）

售價：179元

開賣時間：7月16日10:00起於「全家行動購」搶先開賣，7月20日起實體店舖陸續開賣。





售價：179元 開賣時間：7月16日10:00起於「全家行動購」搶先開賣，7月20日起實體店舖陸續開賣。 橡膠鑰匙圈（FamiChiki / F / 太陽星星）

售價：199元

開賣時間：7月20日起實體店舖陸續開賣。





售價：199元 開賣時間：7月20日起實體店舖陸續開賣。 填充造型鑰匙圈（F / 太陽星星）

售價：259元

開賣時間：7月20日起實體店舖陸續開賣。





售價：259元 開賣時間：7月20日起實體店舖陸續開賣。 環保購物袋捲式收納型（淺灰色）

售價：99元

開賣時間：7月20日起實體店舖陸續開賣。





售價：99元 開賣時間：7月20日起實體店舖陸續開賣。 FAMIMA托特包-太陽星星

售價：450元

開賣時間：7月20日起實體店舖陸續開賣。





售價：450元 開賣時間：7月20日起實體店舖陸續開賣。 短袖T恤-太陽星星（Convenience Wear 旗艦專區限定）

售價：450元

開賣時間：7月20日起於全台195間實體店舖之限定專區陸續開賣。





售價：450元 開賣時間：7月20日起於全台195間實體店舖之限定專區陸續開賣。 毛巾收納袋-FAMIMA（Convenience Wear 旗艦專區限定）

售價：450元

開賣時間：7月20日起於全台195間實體店舖之限定專區陸續開賣。





療癒新品都要收！

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