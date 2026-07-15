日本人從小喝到大！金車茶韻日式焙茶全新上市，大久保麻梨子帶你品味鹿兒島職人無糖焦糖香。

金車茶韻日式焙茶在全聯等通路上市。資深編輯李維唐表示，這款新品嚴選鹿兒島茶葉與十段茶師監修，以兩段式焙火工藝，淬鍊出無糖無香料且層次豐富的焦糖香氣。

在忙碌的都市節奏中，人們愈來愈追求生活裡的片刻寧靜與純粹，一杯好茶往往能成為安撫心靈的日常儀式。金車茶韻全新推出「日式焙茶」，為喜愛無糖茶飲的消費者帶來全新選擇。這款新品特別邀請深受台灣與日本兩地讀者喜愛的藝人大久保麻梨子擔任年度代言人，共同傳遞日本道地的製茶工藝與生活美學。這款焙茶即日起在全聯，還有大全聯以及萬家福與愛買和金車線上購等通路陸續上架，讓消費者在日常的每個角落都能輕鬆品嚐到高質感的茶香。

▲全新日式焙茶嚴選100%日本鹿兒島茶葉，經由十段茶師監修與兩段式焙火工藝，呈現出迷人的焦糖香氣。圖／金車茶韻提供；窩客島編輯李維唐整理



掌握無糖茶飲趨勢金車茶韻焙茶滿足現代人健康需求

隨著健康意識在生活中持續抬頭，無糖茶飲已經成為多數消費者日常水分補充的首選。根據2025年的常溫即飲茶市場研究發現，純茶類依然穩坐台灣整體茶飲市場的最大規模，而消費者在挑選茶飲時，也更加關注茶葉產地與咖啡因含量，還有飲用後是否會帶來自然回甘的細緻體驗。金車茶韻精準洞察到近年手搖茶飲市場中吹起的焙茶熱潮，那種特有的焙火焦香與溫潤不澀的口感極具吸引力。不過，目前在瓶裝即飲茶市場中，道地的焙茶選擇依然相對有限。為了滿足現代人對於高品質純茶與日本道地風味的追求，金車茶韻特別打造全新日式焙茶，將這種獨特的日式茶藝轉化為隨手可得的精緻享受。

大久保麻梨子溫柔代言詮釋焙茶在日常中的溫暖陪伴

為了完美詮釋日式焙茶所蘊含的生活感與美學，品牌特別邀請大久保麻梨子擔任年度代言人。大久保麻梨子長年深耕台灣市場，同時擁有日本女性特有的細膩與優雅，她的生活態度與日式焙茶溫潤順口的特質非常契合。在日本的日常裡，焙茶是一種陪伴大家長大的溫暖飲品。不論是餐後的解膩時刻，還是工作忙碌之餘的放鬆，甚至是在家放空的時間，焙茶那不張揚卻始終溫暖的存在，總能為人們帶來無比的安心感。大久保麻梨子表示，焙茶對她而言不單只是一種茶的風味，更是串聯起家鄉記憶與日本職人精神的感官橋樑，能透過這次代言將這份日常的溫暖傳遞給台灣的消費者，讓她感到非常開心。

▲金車茶韻攜手大久保麻梨子擔任年度代言人，共同演繹日本職人工藝，打造陪伴日常的質感茶時光。圖／金車茶韻提供；窩客島編輯李維唐整理

鹿兒島茶葉結合日本十段茶師工藝淬鍊完美焦糖香

這瓶日式焙茶的誕生，背後蘊含了極其講究的職人工藝。金車茶韻特別與日本擁有78年悠久歷史的鹿兒島製茶廠展開深度合作，更在獲得日本最高榮譽的十段茶師監督之下，精心淬鍊每一滴茶湯。產品選用100%日本鹿兒島茶葉，並且採用特別的兩段式焙火工藝進行烘焙。在製茶過程中，無糖且無添加任何人工香料，卻能呈現出豐富而深邃的層次感。金車茶韻日式焙茶除了擁有溫潤順口的茶體，更散發著迷人的焙烤焦糖香，並在入喉後留下甘甜飽滿的餘韻。每瓶容量580ml，建議售價30元，即日起在各大通路開賣，全聯與大全聯以及金車線上購已經正式上架，而萬家福與愛買也將於7月20日開始販售，期盼能用極致的職人精神陪伴消費者的質感日常。









金車茶韻日式焙茶全新上市

活動時間：即日起陸續開賣

上市活動：嚴選100%日本鹿兒島茶葉搭配兩段式焙火工藝，無糖無香料，容量580ml，建議售價30元

販售通路：全聯與大通路以及金車線上購已經正式上架，萬家福與愛買於7月20日開始販售

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