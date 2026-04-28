台北東區也有杜拜巧克力！質感甜點MASAY快閃SOGO，微醺系甜點大推。

連SOGO櫃姐都搶買杜拜巧克力！質感甜點MASAY限時快閃SOGO復興館，推出草莓米勒菲與微醺系大人點心。編輯 鄭雅之表示：甜點控準備好搶！

爆紅杜拜巧克力Ｑ球台北東區也吃得到了！質感品牌MASAY於5月1日正式進駐SOGO復興館，展開為期20天的東區甜點快閃計畫，不僅帶來網路上討論度極高的話題商品，更準備了多款現場限定的獨家驚喜。對於在附近上班或逛街的朋友來說，這絕對是近期最值得關注的下午茶情報，讓大家在忙碌的生活步調中，能透過精緻的職人手點心，隨時隨地切換到放鬆的療癒模式。

▲MASAY快閃店獨家杜拜巧克力Q球，濃郁可可與開心果香完美融合。

▲微醺系甜點MASAY復興SOGO快閃店，草莓美莓米勒菲蛋糕與綜合達克瓦茲，是不可錯過的台北東區甜點推薦。





人氣甜點MASAY快閃台北東區

這家品牌的命名哲學相當有趣，源自台語發音的馬誰馬誰，代表著一種剛剛好的微醺狀態。品牌核心理念在於將甜點轉化為情緒體驗，強調吃下一口就能舒緩壓力，感受生活中的微小幸福。主辦方這次在快閃空間內，透過視覺與產品的故事傳遞，讓消費者深入了解微醺系甜點的魅力。除了招牌的含酒系列，現場也同步供應無酒系列產品，讓不同需求的族群都能找到契合當下心情的療癒方案，將品嚐甜點昇華為一種具有儀式感的品味生活。



▲台北東區甜點快閃MASAY草莓美莓米勒菲蛋糕，選用法國發酵奶油與紅寶石巧克力，酸甜優雅極致療癒。





爆夯杜拜巧克力Q球也有

在快閃限定的商品中，「草莓美莓米勒菲」與爆紅「杜拜巧克力Q球」是推薦必買甜點。「米勒菲」選用法國發酵奶油，以細膩工藝層層堆疊出酥薄皮質，搭配澳洲奶油乳酪與草莓果餡，展現優雅的酸甜層次。而「杜拜巧克力Q球」則在苦甜可可外皮下，包裹著滿滿的開心果醬與卡達伊夫絲，口感豐富且具有層次。此外，現場還有曾是法國皇室御用的「達克瓦茲」，外酥內軟的餅皮散發濃郁杏仁香氣，這些限時限量的美味，將在SOGO復興館就能買到，連櫃姐都想要微翹班搶買。



▲MASAY復興SOGO快閃店限定綜合達克瓦茲禮盒，法國皇室點心內餡滑順層次豐富，東區必買伴手禮。

MASAY SOGO復興快閃店 店家資訊

活動日期：2026年5月1日至2026年5月20日

活動地點：遠東SOGO百貨復興館B2（星巴克對面）

營業時間：平日11:00至21:30，假日前一天11:00至22:00





MASAY SOGO復興快閃店必買甜點

杜拜巧克力Q球：售價170元

草莓美莓米勒菲（4吋）：售價1080元

綜合達克瓦茲（9入）：售價880元



活動優惠：現場提供獨家限定組合優惠，詳情依櫃位公告為準。

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