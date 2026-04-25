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宜可頌甜甜圈免費吃！EATDONUT生甜甜圈插旗松江南京，杜拜巧克力 金沙生乳芋泥雙餡必吃。

2026-04-25 10:00文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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宜可頌新品牌「EATDONUT生甜甜圈」4/28起正式開賣，甜甜圈最低48元入手，編輯張人尹表示，開幕買可頌頌甜甜圈，鹹甜口味一次滿足。

宜可頌甜甜圈新品牌！近期「生甜甜圈」話題持續擴大，這次由宜可頌推出全新品牌「EATDONUT」，打造生甜甜圈專賣店，在4/28正式開賣，主打當日現炸、甜甜圈雙餡料設計，同時結合露營車店型打造街頭甜點場景。這次宜可頌EATDONUT開幕更祭出「買可頌、送甜甜圈」限定優惠，每日100顆甜甜圈免費送，再掀甜甜圈新話題。

▲宜可頌推出EATDONUT生甜甜圈專賣店主打當日現炸與雙餡料設計吸引粉絲關注（攝影：張人尹）
▲宜可頌推出EATDONUT生甜甜圈專賣店主打當日現炸與雙餡料設計吸引粉絲關注（攝影：張人尹）
▲EATDONUT結合露營車店型打造街頭甜點場景提升品牌辨識度與拍照吸引力（攝影：張人尹）
▲EATDONUT結合露營車店型打造街頭甜點場景提升品牌辨識度與拍照吸引力（攝影：張人尹）

宜可頌跨足甜甜圈露營車店型同步亮相

宜可頌這次推出「EATDONUT」進軍甜甜圈市場，在4/28以生甜甜圈專賣店形式登場，價格設定落在48元至86元之間，讓粉絲可以更輕鬆入手。門市選在松江南京商圈，並採用露營車形式打造外帶型空間，讓整體消費氛圍更貼近日常生活，同時也增加街頭風格、更吸睛，還沒開賣就詢問度超高。
▲宜可頌EATDONUT進駐松江南京商圈甜甜圈48元起讓粉絲輕鬆入手（攝影：張人尹）
▲宜可頌EATDONUT進駐松江南京商圈甜甜圈48元起讓粉絲輕鬆入手（攝影：張人尹）


雙餡設計搭配杜拜巧克力限量登場

這次EATDONUT生甜甜圈使用六倍濃縮牛奶湯種工法，打造柔軟、奶香濃郁的甜甜圈體，並結合雙餡料概念，打造多層次風味與口感。首波推出多款口味，包含「生乳卡士達、海鹽焦糖、金沙生乳芋泥、蜂蜜可可、開心果覆盆莓」等多種口味選擇。此外，品牌也同步推出限量「杜拜巧克力」甜甜圈，將開心果醬與卡達耶夫結合，主打口感與風味的差異化，是開幕必搶口味。
▲EATDONUT生甜甜圈採六倍濃縮牛奶湯種工法呈現柔軟奶香口感（攝影：張人尹）
▲EATDONUT生甜甜圈採六倍濃縮牛奶湯種工法呈現柔軟奶香口感（攝影：張人尹）


試營運送甜甜圈開幕優惠搶先曝光

在EATDONUT的露營車攤位，除了有生甜甜圈外，也同步販售多款鹹甜口味可頌，熱賣必搶鹹口味明太子可頌、鴨油香蔥等口味。同時EATDONUT也在於4/28-5/2推出試營運優惠，期間只要購買可頌即可獲得指定口味甜甜圈一顆，每日限量100顆。推薦粉絲們買鹹口味可頌、搭甜甜圈剛好甜鹹口味都一次擁有。
▲宜可頌EATDONUT於4/28-5/2試營運買可頌送甜甜圈每日限量100顆（攝影：張人尹）
▲宜可頌EATDONUT於4/28-5/2試營運買可頌送甜甜圈每日限量100顆（攝影：張人尹）
▲EATDONUT同步販售鹹甜可頌搭配甜甜圈讓粉絲一次擁有多種風味（攝影：張人尹）
▲EATDONUT同步販售鹹甜可頌搭配甜甜圈讓粉絲一次擁有多種風味（攝影：張人尹）


EATDONUT 生甜甜圈轉賣店 店家資訊

地址：台北市中山區長春路172號後方空地
試營運日期：2026/4/28-5/2
正式開幕日期：2026/5/4

看更多EATDONUT生甜甜圈

▲EATDONUT生甜甜圈採六倍濃縮牛奶湯種工法呈現柔軟奶香口感（攝影：張人尹）
▲EATDONUT生甜甜圈採六倍濃縮牛奶湯種工法呈現柔軟奶香口感（攝影：張人尹）
▲EATDONUT甜甜圈口味推薦：金沙生乳芋泥，雙餡爆漿超滿足。（攝影：張人尹）
▲EATDONUT甜甜圈口味推薦：金沙生乳芋泥，雙餡爆漿超滿足。（攝影：張人尹）
▲EATDONUT生甜甜圈口味推薦：蜂蜜可可，以無糖可可的苦韻搭配蜂蜜（攝影：張人尹）
▲EATDONUT生甜甜圈口味推薦：蜂蜜可可，以無糖可可的苦韻搭配蜂蜜（攝影：張人尹）

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