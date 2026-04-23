吉伊卡哇熱氣球登台！台東鹿野一日遊，梅花鹿公園、高台美景順遊必看。

台東熱氣球嘉年華即將登場！不妨順遊鹿野高台、梅花鹿公園與在地美食，安排一趟夏日療癒小旅行。

一年一度的國際熱氣球嘉年華，即將於7、8月登場！今年人氣IP「吉伊卡哇」造型熱氣球首度亮相，使鹿野再度成為社群上的熱門話題，不少人也因此規劃夏天衝一波朝聖。其實，鹿野可不只熱氣球精彩，鄰近景點、美食同樣獨具魅力，今年盛夏不妨為自己安排一趟療癒又可愛的鹿野之旅。



▲來到鹿野，除了必看熱氣球嘉年華，梅花鹿公園的療癒互動、鹿野神社的靜謐風景，都是旅程中值得一訪的人氣景點。（部落客：jacklsy、李大人吃遊記）

▲鹿野的滑草、飛行傘體驗同樣精彩，從高空到草地都充滿刺激感，每一站都能玩得超過癮。（部落客：單眼皮新秘小琁）

漫步鹿野神社，日式靜謐鳥居

早晨抵達鹿野，趁著陽光溫煦，適合先從藏在山林間的「鹿野神社」開始走訪。這座鳥居自1931年遷至現址，現已近百年歷史。木造神社與周圍的農園、山丘景色相互輝映，氛圍靜謐且愜意，相當適合在附近租借自行車，慢慢遊覽龍田村的田園風光。





鹿野神社

地址：臺東縣鹿野鄉龍田村光榮路308號

電話：089-551451

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▲「鹿野神社」的鳥居、木造建築交織出靜謐氛圍，相當適合租借自行車，在附近悠閒走逛。（部落客：jacklsy）

走進梅花鹿公園，超萌小鹿作伴

結束神社散策後，接著前往鹿野「梅花鹿公園」。如「鹿野」之名所敘，此處原為梅花鹿棲息之地，因人為的濫捕而使鹿群消失，而2022年開幕的公園，將梅花鹿重新引進，讓旅客可以與其近距離互動外，也達到與動物共生的目的。除了親手餵食梅花鹿外，園區內還有兔子、天竺鼠等可愛小動物，相當適合親子共遊。





鹿野梅花鹿公園

地址：臺東縣鹿野鄉瑞景路一段23巷15號

電話：0910-355-381

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▲「梅花鹿公園」不只能近距離和溫馴梅花鹿互動，園區裡還能遇見鴨子、鵝等可愛動物，散步拍照超吸睛。（部落客：李大人吃遊記）

品嚐愛嬌姨茶餐廳，紅烏龍料理滿桌

午餐時間，當然要安排最有鹿野特色的茶香料理！「愛嬌姨茶餐廳」為在地20年的老字號，以鹿野茶葉入菜，將鹿野紅烏龍融入各式料理中，紅茶滷肉、香片清蒸魚等菜餚不只風味特別，也充滿地方特色。餐點樸實卻相當有記憶點，是不少旅人專程造訪的人氣餐廳。





愛嬌姨茶餐廳

地址：台灣臺東縣鹿野鄉高台路109巷32弄9號

電話：089-550678

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▲經營超過20年的「愛嬌姨茶餐廳」，是鹿野的人氣老字號，擅長將茶香巧妙融入料理之中，充滿在地特色。（部落客：西莉亞玩樂人生）

▲店內牆面掛滿茶葉獲獎匾額，除了品嚐特色茶餐，也能順手挑選伴手禮，把鹿野好茶一起帶回家。（部落客：西莉亞玩樂人生）

登上鹿野高台，收藏縱谷美景

吃飽喝足後，午後則適合前往鹿野高台。夏季是熱氣球嘉年華的盛大場地，平時則以遼闊草地、山巒景色著稱。除了俯瞰縱谷的療癒風景，亦推薦來此體驗長坡滑草，斜坡不會過於陡峭，從高處滑下相當好玩，大小朋友都會忍不住一玩再玩。





鹿野高台

地址：台灣臺東縣鹿野鄉高台路46號

電話：089-551637

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▲國際熱氣球嘉年華可說是鹿野的年度盛事，今年吉伊卡哇造型熱氣球首度亮相，夢幻升空畫面絕對是夏天不容錯過的打卡亮點。（部落客：單眼皮新秘小琁）

▲除了追熱氣球，「鹿野高台」的滑草體驗也相當受歡迎，從高處一路俯衝而下，刺激又好玩。（部落客：單眼皮新秘小琁）

走進玉龍泉步道，森林綠意包圍

傍晚時分，不妨在森林悠閒漫步，靜心感受大自然的靜謐。「玉龍泉步道」全長1,100公尺，共分為3大段，園區含括溪流生態區、親子戲水區等，全程步行約需 40 至 60 分鐘，不過沿途林蔭豐富，走起來輕鬆不費力，適合沈澱身心，為自己好好充電。





玉龍泉步道

地址：台灣臺東縣鹿野鄉永安路412號

電話：089-552224

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▲「玉龍泉生態步道」全長約1,100公尺，分為三大段路線，沿途綠意環繞、設有休憩空間，很適合安排一趟森林小旅行。（部落客：魔鬼甄）

▲ 園區內的溪水清澈見底，水質乾淨到達可生飲標準，環境清幽且靜謐。（部落客：魔鬼甄）

坐進李伯伯食堂，在地家常菜

旅行的最後，記得以一頓暖心晚餐收尾。「李伯伯食堂」以家常料理、樸實氛圍受到不少旅人喜愛，沒有過度華麗的擺盤，卻有著讓人安心的熟悉感。烤雞、烤魚、梅干扣肉等台式菜餚都是老饕必點，來到鹿野千萬別錯過老闆的好手藝。





李伯伯食堂

地址：台灣臺東縣鹿野鄉永嶺路69號

電話：089-551492

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▲沒有明顯招牌的「李伯伯食堂」低調藏在巷弄之中，卻是在地人也大力推薦的私房料理，樸實家常味讓人想一再回訪。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲「李伯伯食堂」沒有華麗擺盤，卻以豐富料理選擇、大份量與平實價格深受喜愛，真材實料的家常滋味讓人感受到滿滿人情味。（部落客：靜怡＆大顆呆）

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